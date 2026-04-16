Señalado de asesinar a una colombiana en Estados Unidos fue detenido en Asia: la víctima fue encontrada en un congelador

Varela viajó a Hong Kong luego de que conoció que la familia de la colombiana reportó la desaparición - crédito X

En febrero de 2026 fue noticia en Colombia el hallazgo en Noxford, Estados Unidos, del cuerpo sin vida de Lina María Guerra, de 39 años, que había sido reportada como desaparecida por sus familiares después de que dejó de responder los mensajes en redes sociales.

El 16 de abril, este hecho volvió a ser noticia debido a que se confirmó la captura de David Varela, ciudadano estadounidense que es el principal sospechoso por la muerte de Guerra, que fue hallada en un congelador en el estado de Virginia.

Las autoridades confirmaron que el arresto se registró en Hong Kong tras una investigación internacional que contó con la cooperación de fuerzas policiales estadounidenses y autoridades de la región administrativa especial en China.

La búsqueda de David Varela se activó después de que familiares y allegados de la colombiana afirmaron que él había entregado versiones cruzadas sobre su paradero. La policía de Virginia acudió al domicilio de la pareja tras recibir una solicitud de bienestar y encontró un congelador industrial que contenía el cuerpo de la mujer en avanzado estado de descomposición. La inspección forense inicial indicó que los restos llevaban varios días en el lugar y presentaban signos de violencia.

Los familiares de la colombiana pensaban que ella estaba en prisión - crédito X

La investigación reveló que Varela abandonó Estados Unidos poco después de que se denunciara la desaparición de Guerra. De acuerdo con reportes oficiales, tomó un vuelo rumbo a Hong Kong, donde fue localizado y puesto bajo custodia por la policía local. Las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición para enfrentar cargos de asesinato y otros delitos relacionados.

El entorno de la pareja describió una relación marcada por conflictos recientes. Testimonios recogidos por los investigadores señalan que el clima en la vivienda se había vuelto tenso y que la víctima dejó de ser vista en el vecindario en los días previos al hallazgo.

Un vecino, que prefirió mantener el anonimato, relató: “Observamos movimientos poco habituales en la casa antes de la llegada de la policía”. La vivienda fue asegurada por las fuerzas policiales como parte del proceso de recolección de pruebas.

El caso adquirió relevancia internacional debido a la forma en que se ejecutó la huida y la posterior detención. Hong Kong cumplió con la solicitud de localización y arresto emitida por Estados Unidos, lo que permitió la captura de Varela sin incidentes reportados. El Departamento de Estado norteamericano expresó su disposición a colaborar en todo el proceso y reiteró el compromiso de trabajar junto a las autoridades asiáticas durante las etapas de extradición.

El cuerpo de la colombiana fue encontrado al interior de un refrigerador - crédito X

Por su parte, la policía de Virginia continúa analizando evidencia recolectada en la vivienda, incluidas huellas, registros digitales y objetos personales. Los peritos forenses trabajan para determinar la causa precisa de la muerte y el tiempo exacto que el cuerpo de la latina permaneció en el congelador.

“El hallazgo fue posible gracias a la alerta de la comunidad y la rápida intervención policial”, indicó una fuente vinculada al caso al medio local WTKR.

El consulado de Colombia en Virginia fue notificado y mantiene comunicación directa con la familia de la víctima. Además, las autoridades estadounidenses han ofrecido apoyo logístico y psicológico a los allegados de la colombiana. El proceso de extradición de Varela podría extenderse debido a la complejidad legal entre ambas jurisdicciones.

El ciudadano estadounidense fue encontrado en Hong Kong - crédito X

Registros migratorios confirmaron que David Varela había salido del país poco después de la denuncia, lo que activó los protocolos de alerta internacional. El seguimiento de sus movimientos en Hong Kong se realizó mediante la revisión de cámaras de seguridad, registros hoteleros y análisis de comunicaciones electrónicas.

El caso sigue bajo investigación activa tanto en Estados Unidos como en Hong Kong. Las autoridades trabajan en la integración de los elementos probatorios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen y avanzar en el proceso judicial contra David Varela. La policía mantiene la reserva sobre algunos aspectos de la investigación para preservar la confidencialidad de los procedimientos.