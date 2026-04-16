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La selección Colombia goleó a la invicta Brasil 3-0 y va por el título del Sudamericano Sub-17

Pese a las polémicas arbitrales, el combinado nacional volverá a pelear por el trofeo juvenil después de ser subcampeón en 2025, ahora en territorio paraguayo

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Selección Colombia sub-17
La selección Colombia sorprendió en el Sudamericano Sub-17 al eliminar al campeón Brasil y ser finalista - crédito FCF

La selección Colombia sub-17 logró uno de los objetivos en el Sudamericano de Paraguay, pues el primero era clasificar a la Copa Mundial de la FIFA en Qatar y como uno de los segundos en la fase de grupos, pero le quedaba pendiente la pelea por el título del certamen.

El combinado nacional dio un fuerte golpe al eliminar a Brasil en semifinales, en la que se midió a un rival que le había quitado el trofeo en la edición 2025, disputada en Montería y Cartagena, y la Tricolor lleva 33 años sin salir campeón del torneo, siendo la última vez como local en 1993.

De esta manera, el equipo nacional ahora se alista para la definición del título en Asunción, con la esperanza de volver a Colombia con la copa bajo el brazo y también romper una mala racha de las selecciones nacionales, en todas las ramas y categorías, de los últimos años.

Colombia, finalista del Sudamericano Sub-17

En la primera de las semifinales del campeonato juvenil, se midieron los dos finalistas de Colombia 2025, partido que se jugó en Cartagena y terminó a favor de los brasileños por la mínima diferencia, en un compromiso recordado por la intensidad y el juego cerrado en el estadio Jaime Morón.

Colombia supo aguantar en el primer tiempo, cerrar los espacios en defensa y no permitió que Brasil abriera el marcador desde temprano, realizando un trabajo excepcional para resistir la arremetida del máximo ganador del certamen con 14 trofeos en 21 ediciones.

Selección Colombia sub-17
El delantero Andrés Mosquera abrió el marcador para Colombia ante Brasil, aunque con un tanto que el juez validó de manera errónea - crédito FCF

Para la parte complementaria, las cosas cambiaron a favor de la Tricolor gracias al juez ecuatoriano Edwin Ordóñez, que validó la apertura del marcador a los 53 minutos por un disparo de Andrés Mosquera, el balón pegó en el palo superior y rebotó sobre la línea del arco, pero el árbitro lo decretó como un tanto.

José Escorcia terminó como la figura de Colombia con un doblete en el estadio Defensores del Chaco, el primero a los 67 minutos después de un buen pase de Matías Caicedo, y después sobre los 95′, con un remate afuera del área que terminó en el palo izquierdo del arco de Vitor Wachter.

Selección Colombia sub-17
José Escorcia, volante de la selección Colombia sub-17 que le marcó dos goles a Brasil en Asunción - crédito FCF

De esta manera, el seleccionado nacional se mete por segunda ocasión consecutiva a la final del Sudamericano Sub-17, que acogió este formato tras la ampliación de cupos al Mundial a 48 representantes, y espera quedarse con el trofeo ante Ecuador o Argentina, el partido de la otra semifinal.

Buscando un título esquivo

Desde 2022, los seleccionados nacionales de fútbol, tanto juveniles como de mayores, en las ramas femenina y masculina, llegaron a distintas finales de los certámenes de la Conmebol y la FIFA gracias a su rendimiento, figuras y trabajo táctico, pero nunca han pasado de ese punto.

Colombia lleva 13 años sin salir campeona de un torneo oficial de selecciones, siendo la última vez el Sudamericano Sub-20 de 2013 en Argentina, desde entonces no se ha vuelto a celebrar un título de ese tipo, perdiendo torneos casi siempre por la mínima diferencia o en penales.

Pese al subcampeonato, la selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 - crédito Colprensa
Esta fue la selección Colombia sub-17 que perdió la final del Sudamericano de 2025 contra Brasil - crédito Colprensa

Con respecto a la selección Colombia sub-17, su único título fue en 1993 y desde entonces salió subcampeona en dos ocasiones, en las ediciones de Ecuador 2007, cuando se jugaba un hexagonal final, y en Colombia 2025 al caer con Brasil en la definición en Cartagena.

El domingo 19 de abril será el día para que el fútbol colombiano, después de tantos años, pueda ver a uno de sus combinados nacionales dar una vuelta olímpica tras más de una década de sequía, además de que será el primer paso para una nueva generación de jugadores que aspiran a ascender al cuadro mayor en el futuro cercano.

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