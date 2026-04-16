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Daniel Muñoz y Jefferson Lerma cerca de otro título con Crystal Palace: están en semifinales de la Conference League

Los colombianos eliminaron a la Fiorentina en los cuartos de final y ahora se verán con Shakhtar Donetsk, mientras que Juan Camilo “Cucho” Hernández se despidió en la Europa League

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Daniel Muñoz fue uno de los jugadores clave de Crystal Palace para llegar a las semifinales de la Conference League - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Daniel Muñoz fue uno de los jugadores clave de Crystal Palace para llegar a las semifinales de la Conference League - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

La Conference League ya definió sus clasificados a las semifinales, que prometen estar llenas de emociones y goles por los cuatro equipos que llegaron a esa instancia y quedar a un paso de la final, que se disputará el 27 de mayo en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz celebraron con el Crystal Palace, equipo que no pasa una buena temporada en la Premier League, pero está llegando muy lejos en el plano internacional y a punto de conseguir su primer título por fuera de casa en toda su historia, tras obtener la FA Cup y la Community Shield en 2025.

Mientras los dos colombianos festejaron la clasificación a semifinales en la Conference League, un cafetero que le dijo adiós a la Europa League, otro torneo en el Viejo Continente, fue Juan Camilo “Cucho” Hernández, que cayó en desgracia con el Betis porque perdieron ante un rival que, en el papel, parecía de menor categoría.

Dos colombianos en semifinales de Conference League

El Crystal Palace alcanzó la semifinal de la Conference League tras avanzar por global 4-2 frente a la Fiorentina. Aunque el equipo británico cayó 2-1 en territorio italiano, aseguró su clasificación gracias al triunfo por 3-0 en el duelo de ida. Daniel Muñoz brindó la asistencia para el primer gol del partido anotado por Ismaïla Sarr a los 17 minutos, ampliando momentáneamente la distancia total a cuatro goles.

La reacción del conjunto local se materializó a la media hora, cuando Albert Guðmundsson descontó luego de una falta en el área. Tres minutos más tarde, Jefferson Lerma ingresó en reemplazo del lesionado Adam Wharton y cumplió con un rendimiento destacado durante el resto del encuentro.

Jefferson Lerma sigue sumando minutos con Crystal Palace y cumplió para darle la clasificación a semifinales de Conference League - crédito Jason Cairnduff/Action Images vía Reuters
Jefferson Lerma sigue sumando minutos con Crystal Palace y cumplió para darle la clasificación a semifinales de Conference League - crédito Jason Cairnduff/Action Images vía Reuters

A pesar del descuento definitivo de Cher Ndour a los 53 minutos, que aumentó la presión sobre los visitantes, la Fiorentina no logró anotar los dos tantos adicionales necesarios para revertir la serie. El pase a semifinales representa un estímulo importante para los jugadores colombianos Muñoz y Lerma en la recta final de la temporada.

En la siguiente instancia, Crystal Palace enfrentará al Shakhtar Donetsk de Ucrania, mientras que Rayo Vallecano jugará contra el Estrasburgo de Francia. Los partidos de ida están programados para el 30 de abril y las revanchas el 7 de mayo, según el cronograma oficial de la Uefa.

Fiorentina ganó el partido de vuelta y luchó hasta el final, pero Crystal Palace se paró bien en territorio italiano para defender la ventaja - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Fiorentina ganó el partido de vuelta y luchó hasta el final, pero Crystal Palace se paró bien en territorio italiano para defender la ventaja - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

“Cucho” Hernández dijo adiós al sueño europeo

Durante el jueves 16 de abril, la Conference League y la Europa League tuvieron su compromisos de vuelta en los cuartos de final, que dejaron una alegría por dos colombianos que avanzaron a semifinales de un torneo, y tristeza por otro que se tuvo que despedir.

Sporting Braga se impuso 2-4 ante el Real Betis del “Cucho” Hernández en el Estadio La Cartuja, luego de perder 2-0 en la ida en Portugal. La reacción de la visita quedó definida a partir del gol de Jean-Baptiste Gorby en el minuto 74, que sentenció el resultado y aseguró el triunfo visitante.

Juan Camilo "Cucho" Hernández decepcionado por la eliminación del Betis en la Europa League - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS
Juan Camilo "Cucho" Hernández decepcionado por la eliminación del Betis en la Europa League - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

La primera parte mostró un dominio del Real Betis, que se puso en ventaja con un cabezazo de Antony al minuto 13 y aumentó la cuenta por medio de Abde Ezzalzouli (26). El VAR anuló un segundo tanto de Abde, episodio que derivó en debate sobre la interpretación arbitral en redes sociales y fue señalado por el técnico local como un factor decisivo. “No supimos cerrar el partido”, resumió el entrenador tras la derrota.

Pau Víctor descontó para la visita en el 38 tras recibir un pase de cabeza de Víctor Gómez, iniciando la remontada. El duelo fue marcado por la cantidad de tarjetas amarillas mostradas, señal del nivel de tensión y disputa que caracterizó los 90 minutos.

En la segunda mitad, el cuadro luso alcanzó la igualdad con un tanto de Vítor Carvalho al 49 y se adelantó gracias a un penalti convertido por Ricardo Horta en el 53, considerados los momentos clave para voltear las acciones. La prensa local atribuyó la victoria a la “garra” del Sporting Braga, que no perdió intensidad pese a la diferencia inicial.

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