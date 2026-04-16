Alerta en la selección Colombia: Juan Fernando Quintero se lesionó con River en la Copa Sudamericana

Juan Fernando Quintero no terminó el partido de River ante Carabobo, por Copa Sudamericana, debido a una lesión - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores más importantes de River Plate en la plantilla de 2026, que ha pasado por muchas cosas y una de ellas fue la salida del técnico Marcelo Gallardo por malos resultados, llegó en su lugar Eduardo Coudet y potenció la plantilla.

Sin embargo, se prendieron las alarmas por una lesión del volante colombiano, sufrida durante la Copa Sudamericana y en un momento delicado porque se viene el primer Superclásico del año ante Boca Juniors, un partido que ninguno de los dos quiere perder por la fuerte rivalidad histórica.

Además de eso, el mediocampista es parte fundamental de la selección Colombia, la cual se reunirá en mayo para la última etapa de preparación para la Copa Mundial de la FIFA, con la lista provisional de 35 a 55 jugadores, de los cuales, saldrá la convocatoria de 26 futbolistas para la fase de grupos.

¿Qué pasó con Juan Fernando Quintero?

El colombiano fue titular con la Banda Cruzada en el compromiso de la segunda jornada de la Copa Sudamericana, recibiendo a Carabobo de Venezuela en el estadio Monumental y con la obligación para los argentinos de pasarle por encima al rival, debido al nivel de las plantillas.

Durante el encuentro, River perdió algunas opciones, una de ellas fue de Juan Fernando Quintero, que fue titular en el partido y falló una oportunidad clara a los 30 minutos, cuando quedó de frente al arco, disparó y el balón fue atajado por el guardameta Lucas Bruera.

Juan Fernando Quintero hablando con el técnico Eduardo Coudet, previo a la sustitución - crédito FOTOBAIRES

Los argentinos no se vieron bien en el primer tiempo, pues desperdiciaron toda clase de chances en el área contraria y entraron al descanso con mucha presión de los aficionados, que siguen sin estar convencidos del juego del Millonario en lo que va de la temporada 2026.

Se le sumó la lesión de Juan Fernando Quintero en el inicio del segundo tiempo, pues el jugador pidió el cambio sobre los 51 minutos y fue reemplazado por Kendry Páez, saliendo de la cancha en un momento delicado para la Banda Cruzada porque no abría el marcador.

Juan Fernando Quintero preocupado por su estado físico y en duda para el Superclásico entre River y Boca - crédito FOTOBAIRES

Pese a que River venció a Carabobo por 1-0, siendo su primer triunfo en la Copa Sudamericana y llegando a cuatro puntos, queda por saber el parte médico para conocer la gravedad de la dolencia del volante y el tiempo de recuperación, que los aficionados y cuerpo técnico esperan no sea de larga extensión.

Colombia también espera a “Juanfer”

De otro lado, la selección Colombia cuenta con el mediocampista para el Mundial 2026, al ser un hombre clave por ser el relevo de James Rodríguez como creativo, pese a que no suma muchos minutos en el equipo porque su compañero es el capitán y la figura de la plantilla.

La Tricolor está a la espera de saber la molestia física de Juan Fernando Quintero, pues de eso dependerá si el técnico Néstor Lorenzo lo convoca o no a la lista provisional, que es el grupo de hombres que cada seleccionado nacional entrega a la FIFA para el Mundial 2026.

Juan Fernando Quintero ha jugado con la selección Colombia durante más de 12 años - crédito FCF

“Juanfer” sueña con jugar su tercera Copa del Mundo en su carrera, pues participó en Brasil 2014 y Rusia 2018, marcó gol en ambas competencias y desde hace años es parte de la columna vertebral del combinado nacional, pese a su irregularidad a nivel de clubes y no ser titular indiscutible.

El 11 de mayo es la fecha límite para que la selección Colombia entregue su lista provisional, en la que posiblemente entre Quintero dependiendo de la gravedad de su lesión, pues Lorenzo no desea dejarlo afuera del equipo para el certamen de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.