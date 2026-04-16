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Padre de Luis Andrés Colmenares arremetió contra la justicia: “Está llena de cuotas políticas y corrupción”

El pronunciamiento se produjo tras la decisión de la Corte Suprema que dejó en firme la absolución de Laura Moreno y cerró el proceso contra Jessy Quintero, en el marco de la investigación por la muerte del joven universitario en 2010

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Luis Alonso Colmenares cuestionó, tras la decisión, la actuación de la Fiscalía y de algunos funcionarios judiciales en el desarrollo del proceso - crédito X

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la absolución de Laura Moreno y confirmó el cierre del proceso contra Jessy Quintero dentro del caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010 en Bogotá. La decisión se produjo al resolver un recurso de casación y ratificó las determinaciones previas de segunda instancia.

El alto tribunal concluyó que no fue posible establecer con certeza la causa de la muerte del universitario, al señalar que el acervo probatorio no permitió determinar si se trató de una caída accidental o de la intervención de terceros. En ese sentido, indicó que persiste la duda razonable sobre el origen de las lesiones, lo que impide una condena penal.

Asimismo, la Corte señaló que existieron contradicciones en los dictámenes periciales y que las pruebas recaudadas no alcanzaron el nivel de certeza requerido en materia penal. En su análisis también se hicieron observaciones sobre la actuación de la Fiscalía, al considerar que no se consolidó una teoría del caso suficientemente estructurada.

“Hubo un homicidio”: Luis Alfonso Colmenares

Luis Colmenares se salió de casillas con internauta que lo provocó en redes sociales - crédito Colprensa
El padre de la víctima afirmó que en el caso se evidenciaron fallas en la investigación y posibles irregularidades en la administración de justicia - crédito Colprensa

Minutos antes de la lectura del fallo, el padre de la víctima, Luis Alonso Colmenares, intervino públicamente con un mensaje en el que expresó confianza inicial en las instituciones judiciales y en la decisión que sería adoptada por la Corte Suprema de Justicia.

“Hoy asisto a la lectura de la sentencia de casación con serenidad y respeto. Comparezco con la convicción de que la Corte Suprema de Justicia realizará un pronunciamiento objetivo, conforme a la ley y a las pruebas del proceso. Acataré su decisión, cualquiera que sea, sin que ello me impida expresar de manera respetuosa y pacífica cualquier inconformidad que pueda surgir”, señaló a las afueras del Palacio de Justicia.

Sin embargo, tras conocer el contenido del fallo, elevó cuestionamientos directos a la Fiscalía y a algunos funcionarios judiciales, señalando fallas en el desarrollo de la investigación y en la valoración de las pruebas: “Hubo un homicidio. Que no se hayan establecido las responsabilidades de quiénes le causaron ese homicidio, eso es otra cosa, y eso es algo que también hay que responsabilizar a la Fiscalía. Ahí lo que se nota en evidencia son las deficiencias del trabajo de la Fiscalía, de algunos fiscales, de algunos miembros corruptos del CTI, de algunos jueces corruptos que no han valorado lo que se aportó de alguna manera para el desarrollo del proceso”.

Y agregó: “Aquí lo que no podemos negar es que, en estas decisiones, en todas las instancias, hay corrupción. Entonces, ante eso, ¿qué puede hacer uno?”.

Colmenares reiteró en redes sociales que la Fiscalía no cumplió con su deber investigativo en el caso Colmenares - crédito @lcolmenaresr/X
Colmenares reiteró en redes sociales que la Fiscalía no cumplió con su deber investigativo en el caso Colmenares - crédito @lcolmenaresr/X

Tras la lectura de la decisión, Luis Alonso Colmenares publicó otro mensaje en su cuenta de X, en el que reiteró sus críticas a la Fiscalía y se refirió a las conclusiones del alto tribunal.

“Lo que acaba de decir la Corte Suprema de Justicia es que los funcionarios de la fiscalía no cumplieron con su deber, que hicieron un trabajo deficiente, y en esas condiciones no se puede establecer la responsabilidad de un crimen…Y eso es cierto. La Fiscalía es una entidad llena de cuotas políticas… y de corrupción. Pero también dijo que el trabajo llevado a cabo por el médico forense Máximo Duque en la exhumación fue correcto y que demostró las lesiones en el cráneo de Luis Andrés”.

Colmenares y de su padre Luis Alonso Colmenares
El proceso judicial por la muerte de Luis Andrés Colmenares ha transitado por múltiples instancias desde 2010 con distintas decisiones judiciales - crédito Colprensa

El caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010, ha pasado por múltiples instancias judiciales. El cuerpo del estudiante fue hallado en el caño del Parque El Virrey, en Bogotá, y desde entonces el expediente ha tenido diversas decisiones judiciales y revisiones en tribunales.

En etapas anteriores, el proceso incluyó a Carlos Cárdenas, quien fue vinculado inicialmente como coautor de homicidio doloso agravado y por el delito de soborno en calidad de determinador. Sin embargo, fue absuelto en 2014 tras determinarse la insuficiencia de pruebas en su contra.

Con la más reciente sentencia emitida el 15 de abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, lo que en la práctica implica mantener la absolución de Laura Moreno y la declaratoria de prescripción de la acción penal a favor de Jessy Quintero.

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