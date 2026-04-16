Rafael Novoa reapareció haciendo telenovelas en México y salió en defensa del género: “Hace parte de nuestra cultura”

La apretada agenda de Rafael Novoa en 2026 incluyó viajes constantes entre Ciudad de México, Bogotá y Miami, participando en tres producciones televisivas - crédito @novoarafael/Instagram

Rafael Novoa tuvo un inicio de 2026 particularmente intenso e inusual en la industria televisiva, apareciendo en tres telenovelas. Por un lado está Las de siempre del Canal RCN donde compartió pantalla con Verónica Orozco, Juliana Galvis, Viña Machado y Carolina Acevedo.

Por otra parte, el bogotano se sumó a dos producciones realizadas en Norteamérica: Corazón de oro para TelevisaUnivision donde formó parte del elenco principal, y Lobo, morir matando de Telemundo, donde aparece como personaje recurrente.

Todas estas producciones salieron al aire en menos de 90 días, cifra que lo posiciona entre los pocos intérpretes regionales con lanzamientos simultáneos en las principales cadenas hispanas.

Verónica Orozco y Rafael Novoa volvieron a encontrarse en 'Las De Siempre', telenovela del Canal RCN - crédito @laveronicaorozco y @novoarafael/Instagram

Sobre esto, el bogotano concedió una entrevista con People en Español, en la que afirmó que esta secuencia de lanzamientos le permitió abordar distintos registros actorales e incidir en proyectos con audiencias y estrategias de programación diferenciadas.

“La vida del actor no es que tenga uno cantidad de proyectos abundantes, creo que son pocos los que tienen ese privilegio, pero está uno en búsqueda siempre de proyectos que lo reten”, destacó.

La agenda de trabajo de Novoa durante este periodo implicó viajes constantes entre Ciudad de México, Bogotá y Miami, así como una adaptación continua a esquemas de coproducción y participación especial según cada formato. Sobre esto, el bogotano admitió que no era algo a lo que se adaptara tan fácilmente, debido a que pasa mucho tiempo alejado de su familia y es una distancia que ni siquiera las videollamadas pueden compensar.

“A veces los proyectos pueden ser de cuatro meses, a veces de seis meses, de ocho meses, entonces es bastante fuerte por la parte esa de añoranza hacia lo que extrañas de tu familia”, expresó, haciendo especial énfasis en su hija adolescente, Alana, fruto de su relación con Adriana Tarud, de la que se separó en 2024.

“Estamos distanciados físicamente, pero tecnológicamente todos los días hablo con ella para saber cómo fue su día; ella también me pregunta cómo me fue, cómo ha sido la experiencia. Procuramos mantener esa comunicación que creo que es básica y esencial entre padre e hija”, subrayó.

En ese sentido, Novoa describió a Zarco, su personaje en Corazón de oro —donde compartió protagonismo con Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y Gala Montes— como “un personaje pasivo que aparece de vez en cuando”, pero con incidencia directa sobre los ejes narrativos principales. “Él tiene un objetivo primordial dentro de la historia, pero para poder llegar a ese objetivo va a tener que a lo mejor distraerse con ciertos elementos o personajes que juegan dentro de la historia. Llega como que a lo mejor a sacudir a esos personajes. Son como detonadores, personajes que detonan o que ayudan a los protagonistas a encontrar su verdad”, explicó.

Rafael Novoa valora el género de la telenovela como parte fundamental de la cultura latinoamericana y defiende su vigencia frente al auge de las plataformas de streaming - crédito @novoarafael/Instagram

A diferencia de actores latinos que, tras dar el salto a las plataformas de streaming, tienden a reorientar su carrera fuera de la telenovela, Novoa manifestó su identificación con el género tradicional.

“En Latinoamérica crecimos con la telenovela; hace parte de nuestra cultura y estoy muy agradecido con haber tenido la oportunidad de empezar por ese lado. A veces como que a los actores y a las actrices se les olvida de dónde venimos, cómo comenzamos", apuntó, añadiendo que no se debe tomar a la ligera el género de la telenovela y defendiendo que han salido buenas historias de allí. “Creo que no hay historia mala sino mal contada o mal interpretada, entonces, en mi caso, lo valoro, lo aprecio como proyecto y como oportunidad de trabajo también”, expresó.

La carrera de Rafael Novoa consolidó su perfil internacional en 2007, con se protagónico en la telenovela Pura sangre. Cuando le preguntaron qué haría si pudiese hablar con el actor de ese entonces, el bogotano aseguró que “se sentiría orgulloso porque entendería que nunca ha dejado de luchar y nunca ha dejado de creer en mí, en mi trabajo, en mis capacidades, en mi talento”.