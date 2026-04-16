Colombia

Karina García destapó la jugada oculta de Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Fue la oportunidad perfecta”

La influenciadora encendió el debate al sugerir que su salida en la segunda temporada fue calculada, algo que no fue compartido por los panelistas de ' ¿Qué hay pa’ dañar? En La casa de los famosos Colombia’

Guardar
Crisis entres Karina García y Andrés Altafulla en 'La casa de los famosos Colombia 2025'
Karina García acusó a Altafulla de usar el poder de salvación en su contra en la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, generó debate tras afirmar públicamente que la salvación que recibió por parte de Altafulla fue en realidad parte de una estrategia para sacarla del programa, durante el paso de ambos en la segunda temporada del reality show emitido por el Canal RCN.

Tanto la modelo paisa como el cantante barranquillero protagonizaron el noviazgo más recordado de la edición celebrada en 2025, que inició al poco tiempo que Altafulla entró, como una de las novedades a mitad de temporada. Cuando Karina fue eliminada, esta se transformó en la jefe de campaña de Altafulla y gracias a los votos de su fanaticada le aseguró a su entonces pareja el premio mayor, superando a Melissa Gate en los votos.

Pese a que se mantuvieron juntos tras el final del programa, la relación terminó de manera abrupta en septiembre de 2025, sin que ninguno de los involucrados diera razones claras al respecto.

Altafulla y Karina García
La relación entre Karina García y Altafulla, surgida durante el reality del Canal RCN, terminó abruptamente tras la finalización del programa en 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

Si bien Karina pidió a sus fans dejar atrás las especulaciones sobre lo ocurrido con Altafulla, esta vez fue ella quien abordó su experiencia con el barranquillero durante el más reciente episodio de ¿Qué hay pa’ dañar? En La casa de los famosos Colombia, exclusivo de la aplicación digital del Canal RCN.

En un momento del capítulo se abordaron los cambios que se produjeron en la semana previa a la definición del Top 10 de la tercera temporada, pues regresaron las nominaciones con poderes en la tercera temporada del reality show.

García interrumpió a Roberto Velásquez, director del espacio, que estaba detallando el funcionamiento de dichos poderes en la edición en curso, interviniendo para expresar su desconcierto por el motivo que llevó a Altafulla a salvarla una semana antes de que se instauraran las votaciones negativas.

Este intercambio expuso un aspecto clave de la estrategia de Altafulla que, en palabras de la influenciadora, fue determinante en su salida del show.

Karina García Andrés Altafulla Karina García explicó a Andrés Altafulla, su pareja en 'La casa de los famosos', por qué debe sentirse orgullo de estar en una relación con ella
La exparticipante reiteró que la jugada de Altafulla fue clave para anticipar la llegada de la votación negativa en el reality - crédito cortesía Canal RCN

“El poder de salvación que él utilizó fue planeado para sacarme del juego”, afirmó Karina, recordando que pese a la percepción de Velásquez respecto a que ella misma solicitó ser salvada, nunca comprendió por qué Altafulla le dio ese beneficio. “Yo sentía que él me hacía sentir inseguridad. Para mí ese poder de salvación que él utilizó fue planeado para sacarme del juego”, apuntó.

“¿Qué sentido salvarme en pleno posicionamiento? ¿Para qué? Yo nunca lo entendí, fui muy inocente, y la gente me lo hizo ver aquí afuera… No sé cómo, él tiene una habilidad super grande para jugar y es algo que se lo admiro, y le salió súper bien la jugada, porque a la semana siguiente siento que él olía que venía el voto en negativo y fue la oportunidad perfecta para sacarme”, manifestó.

Este planteamiento generó reacciones de confusión entre los panelistas Roberto y Camilo, pero García insistió en su interpretación de los hechos. A su criterio, la movida de Altafulla no fue una muestra de respaldo, sino una manera de anticiparse a los cambios en las reglas del juego y sacrificarla estratégicamente en un momento clave para su propia supervivencia en el reality show.

Karina García sacó a la luz su lado celoso en 'La casa de los famosos'
Lo dicho por Karina sobre la estrategia de Altafulla generó confusión y debate entre los panelistas del formato - crédito cortesía Canal RCN

Nominación con poderes y votación negativa: contexto en la competencia

La polémica surge en un contexto donde la nominación con poderes —mecánica que otorga a un participante la posibilidad de salvar a otro de la eliminación— ha modificado las dinámicas internas de La casa de los famosos Colombia, especialmente tras la implementación del voto en negativo que ya se cobró la eliminación de Karola el pasado fin de semana.

Esta situación lleva a que los participantes deban reformular sus planes de juego, intentando anticipar los movimientos de sus adversarios y gestionar con mayor cautela las alianzas y posibles traiciones.

Temas Relacionados

La casa de los famosos ColombiaKarina GarcíaAltafullaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Exmilitar colombiano estuvo a punto de explotar la sede de un banco porque no le pagaban su pensión: esta es la historia de Édgar Santander Paz

Todo lo relacionado con el caso protagonizado por Santander será expuesto en un largometraje mientras siguen las peticiones para su absolución

Exmilitar colombiano estuvo a punto de explotar la sede de un banco porque no le pagaban su pensión: esta es la historia de Édgar Santander Paz

Resultados Chontico Noche 16 de abril: verifique las cuatro cifras ganadoras y reclame su premio hoy

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Chontico Noche 16 de abril: verifique las cuatro cifras ganadoras y reclame su premio hoy

Benedetti reveló cómo son los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales: “Nadie puede decir que no se le brinda la protección”

El ministro del Interior confirmó que la UNP y la Policía Nacional destinan $1.000 millones mensuales en conjunto, aproximadamente, para cada aspirante a la Presidencia y a la Vicepresidencia

Benedetti reveló cómo son los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales: “Nadie puede decir que no se le brinda la protección”

Juan Pablo Vega, los misterios del ‘Cachacoleto’ y su experiencia en el estudio con Feid: “Hay una búsqueda de narrativa”

Infobae Colombia habló con el cantante y productor bogotano de su más reciente larga duración y su trabajo como productor en el más reciente EP del reguetonero

Juan Pablo Vega, los misterios del ‘Cachacoleto’ y su experiencia en el estudio con Feid: “Hay una búsqueda de narrativa”

Se robaron camionetas de la UNP destinadas a líderes sociales en el Catatumbo: responsabilizan a disidencias de las Farc

En menos de 24 horas, hombres armados interceptaron y se llevaron camionetas asignadas a esquemas de protección en Ocaña, Sardinata y La Tarrita

Se robaron camionetas de la UNP destinadas a líderes sociales en el Catatumbo: responsabilizan a disidencias de las Farc
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Vega, los misterios del ‘Cachacoleto’ y su experiencia en el estudio con Feid: “Hay una búsqueda de narrativa”

Juan Pablo Vega, los misterios del ‘Cachacoleto’ y su experiencia en el estudio con Feid: “Hay una búsqueda de narrativa”

Rafael Novoa reapareció haciendo telenovelas en México y salió en defensa del género: “Hace parte de nuestra cultura”

Shakira y Beéle lanzaron oficialmente el colorido video de “Algo Tú”, rodado en Barranquilla

Luisa Castro respondió a quienes la acusan de haberle sido infiel a Westcol con un DJ brasileño: “Las personas pueden ser malas”

Karina García sorprendió al revelar el monto “mínimo” de cuota alimentaria que, según ella, deben aportar los padres: es una millonada

Deportes

Presidente de la Conmebol se refirió a la modernización del estadio Metropolitano de Barranquilla: “Devolver al fútbol lo que es del fútbol”

Presidente de la Conmebol se refirió a la modernización del estadio Metropolitano de Barranquilla: “Devolver al fútbol lo que es del fútbol”

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma cerca de otro título con Crystal Palace: están en semifinales de la Conference League

Alerta en la selección Colombia: Juan Fernando Quintero se lesionó con River en la Copa Sudamericana

La selección Colombia goleó a la invicta Brasil 3-0 y va por el título del Sudamericano Sub-17