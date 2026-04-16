Karina García destapó la jugada oculta de Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Fue la oportunidad perfecta”

Karina García acusó a Altafulla de usar el poder de salvación en su contra en la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, generó debate tras afirmar públicamente que la salvación que recibió por parte de Altafulla fue en realidad parte de una estrategia para sacarla del programa, durante el paso de ambos en la segunda temporada del reality show emitido por el Canal RCN.

Tanto la modelo paisa como el cantante barranquillero protagonizaron el noviazgo más recordado de la edición celebrada en 2025, que inició al poco tiempo que Altafulla entró, como una de las novedades a mitad de temporada. Cuando Karina fue eliminada, esta se transformó en la jefe de campaña de Altafulla y gracias a los votos de su fanaticada le aseguró a su entonces pareja el premio mayor, superando a Melissa Gate en los votos.

Pese a que se mantuvieron juntos tras el final del programa, la relación terminó de manera abrupta en septiembre de 2025, sin que ninguno de los involucrados diera razones claras al respecto.

La relación entre Karina García y Altafulla, surgida durante el reality del Canal RCN, terminó abruptamente tras la finalización del programa en 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

Si bien Karina pidió a sus fans dejar atrás las especulaciones sobre lo ocurrido con Altafulla, esta vez fue ella quien abordó su experiencia con el barranquillero durante el más reciente episodio de ¿Qué hay pa’ dañar? En La casa de los famosos Colombia, exclusivo de la aplicación digital del Canal RCN.

En un momento del capítulo se abordaron los cambios que se produjeron en la semana previa a la definición del Top 10 de la tercera temporada, pues regresaron las nominaciones con poderes en la tercera temporada del reality show.

García interrumpió a Roberto Velásquez, director del espacio, que estaba detallando el funcionamiento de dichos poderes en la edición en curso, interviniendo para expresar su desconcierto por el motivo que llevó a Altafulla a salvarla una semana antes de que se instauraran las votaciones negativas.

Este intercambio expuso un aspecto clave de la estrategia de Altafulla que, en palabras de la influenciadora, fue determinante en su salida del show.

La exparticipante reiteró que la jugada de Altafulla fue clave para anticipar la llegada de la votación negativa en el reality - crédito cortesía Canal RCN

“El poder de salvación que él utilizó fue planeado para sacarme del juego”, afirmó Karina, recordando que pese a la percepción de Velásquez respecto a que ella misma solicitó ser salvada, nunca comprendió por qué Altafulla le dio ese beneficio. “Yo sentía que él me hacía sentir inseguridad. Para mí ese poder de salvación que él utilizó fue planeado para sacarme del juego”, apuntó.

“¿Qué sentido salvarme en pleno posicionamiento? ¿Para qué? Yo nunca lo entendí, fui muy inocente, y la gente me lo hizo ver aquí afuera… No sé cómo, él tiene una habilidad super grande para jugar y es algo que se lo admiro, y le salió súper bien la jugada, porque a la semana siguiente siento que él olía que venía el voto en negativo y fue la oportunidad perfecta para sacarme”, manifestó.

Este planteamiento generó reacciones de confusión entre los panelistas Roberto y Camilo, pero García insistió en su interpretación de los hechos. A su criterio, la movida de Altafulla no fue una muestra de respaldo, sino una manera de anticiparse a los cambios en las reglas del juego y sacrificarla estratégicamente en un momento clave para su propia supervivencia en el reality show.

Lo dicho por Karina sobre la estrategia de Altafulla generó confusión y debate entre los panelistas del formato - crédito cortesía Canal RCN

Nominación con poderes y votación negativa: contexto en la competencia

La polémica surge en un contexto donde la nominación con poderes —mecánica que otorga a un participante la posibilidad de salvar a otro de la eliminación— ha modificado las dinámicas internas de La casa de los famosos Colombia, especialmente tras la implementación del voto en negativo que ya se cobró la eliminación de Karola el pasado fin de semana.

Esta situación lleva a que los participantes deban reformular sus planes de juego, intentando anticipar los movimientos de sus adversarios y gestionar con mayor cautela las alianzas y posibles traiciones.