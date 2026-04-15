Tener vivienda no lo saca del Sisbén: Gobierno aclara dudas en medio de protestas por catastro

El Gobierno aclaró que ser propietario de una vivienda no excluye del Sisbén ni elimina subsidios, salvo que el inmueble genere ingresos. La clasificación depende del nivel económico del hogar - crédito Colprensa

El Gobierno Nacional aclaró que tener una vivienda no es motivo para ser excluido del Sisbén ni perder los beneficios sociales. La precisión surge en medio de las protestas por el catastro multipropósito y las dudas de miles de ciudadanos, según información obtenida por Revista Semana.

La propiedad de un inmueble solo afecta la clasificación si genera ingresos económicos registrados oficialmente. De lo contrario, no impacta el acceso a subsidios ni la permanencia en el sistema, según información obtenida.

El Sisbén y el catastro son sistemas independientes, por lo que el avalúo de un predio no modifica automáticamente la clasificación de los hogares. Esta aclaración busca evitar confusiones en medio del debate nacional.

El Sisbén y el catastro son sistemas independientes, por lo que el avalúo de un predio no modifica automáticamente la clasificación de los hogares - crédito @MinjusticiaCo/X

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Tener casa no implica perder beneficios

El Departamento Nacional de Planeación explicó que ser dueño de una vivienda o una parcela no constituye una causal de exclusión del Sisbén ni del Registro Universal de Ingresos (RUI).

En ese sentido, la entidad indicó: “Ser dueño de un inmueble NO es causal de exclusión del Sisbén ni del RUI: millones de campesinos, pequeños propietarios y familias en situación de pobreza son dueños de una vivienda o de una parcela. Tener ese bien no les impide estar en el Sisbén ni recibir subsidios del Estado. La tenencia de una propiedad solo afecta la clasificación en el RUI si dicha propiedad genera una rentabilidad económica que sea reportada en las bases de datos oficiales”, citado por Revista Semana.

Esto significa que el simple hecho de tener una propiedad no cambia automáticamente la condición socioeconómica del hogar. La clave está en si ese bien produce ingresos adicionales que puedan ser medidos por el sistema.

Además, el Gobierno enfatizó que el catastro multipropósito cumple una función distinta, enfocada en registrar información técnica de los predios, como su ubicación y características físicas, sin incidir directamente en los subsidios sociales.

El Gobierno enfatizó que el catastro multipropósito cumple una función distinta, enfocada en registrar información técnica de los predios, como su ubicación y características físicas, sin incidir directamente en los subsidios sociales - crédito Icetex

Cómo funciona la clasificación y qué cambios pueden darse

El Sisbén clasifica a la población en cuatro grupos principales (A, B, C y D), según sus condiciones de vida e ingresos. Esta categorización determina el acceso a programas sociales como transferencias monetarias y ayudas estatales.

La clasificación no depende del valor del inmueble, sino del nivel de ingresos del hogar, medido a través del Registro Universal de Ingresos. En ese sentido, el Departamento Nacional de Planeación señaló: “El avalúo de su predio NO modifica su puntaje en el Sisbén ni en el RUI”, citado por ese medio de comunicación.

Sin embargo, los procesos de actualización pueden generar cambios en la ubicación de los hogares dentro de estos grupos. Algunas familias podrían pasar de categorías como A a B, lo que podría implicar modificaciones en los beneficios que reciben.

Este escenario ha generado inquietud entre los ciudadanos, especialmente en quienes dependen de subsidios para su sostenimiento. No obstante, las autoridades reiteraron que cualquier ajuste responde a la actualización de información socioeconómica y no exclusivamente a la propiedad de bienes.

La clasificación no depende del valor del inmueble, sino del nivel de ingresos del hogar, medido a través del Registro Universal de Ingresos - crédito Secretaría Distrital de Planeación

En medio de las manifestaciones por el catastro multipropósito, el Gobierno insistió en que es fundamental que las personas consulten su clasificación y mantengan actualizados sus datos para evitar interpretaciones erróneas sobre la pérdida de beneficios.

La aclaración oficial busca reducir la incertidumbre y garantizar que los ciudadanos comprendan que el acceso a programas sociales depende de su situación económica real y no únicamente de la tenencia de una vivienda.