“Grave vulneración a la vida”: atacan a líderes sociales en Aguablanca (Valle del Cauca) con disparos y bomba molotov

Precaución - No pasar | Colprensa

Un atentado armado contra líderes sociales en el distrito de Aguablanca, en Cali, generó alarma por la seguridad en el oriente de la ciudad. El ataque ocurrió en la noche del 13 de abril cuando un grupo de dirigentes comunitarios fue interceptado por sicarios, según información obtenida por el texto original.

Los agresores dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas y luego lanzaron una bomba molotov, provocando un incendio. Aunque los ocupantes lograron salir ilesos, el hecho fue calificado como una grave vulneración a sus derechos, según información obtenida.

Las autoridades locales exigieron una investigación urgente para esclarecer lo ocurrido y reforzar la protección a líderes sociales. El caso vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de quienes ejercen liderazgo comunitario en zonas vulnerables.

Los agresores dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas y luego lanzaron una bomba molotov, provocando un incendio - crédito Colprensa

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Ataque armado y con explosivos en el oriente de Cali

El atentado se registró en el barrio Mojica, ubicado en el distrito de Aguablanca, una de las zonas más vulnerables y con mayores índices de violencia en la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información disponible, los líderes sociales Andrés Valencia, Lina Muñoz, Hernando Ojeda y Carlos Carabalí se movilizaban en una camioneta cuando fueron interceptados por hombres armados.

Según relató Andrés Valencia, los atacantes primero abrieron fuego contra el vehículo y posteriormente lanzaron una bomba molotov, lo que ocasionó que el automotor se incendiara en cuestión de minutos.

Pese a la gravedad del ataque, los ocupantes lograron salir ilesos, evitando una tragedia mayor. Sin embargo, el hecho generó preocupación entre las autoridades y la comunidad por el riesgo al que están expuestos los líderes sociales en esta zona.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó lo ocurrido y señaló: “Este hecho constituye una grave vulneración a la vida, la integridad y al ejercicio legítimo del liderazgo social”, citado por el texto original.

Personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón - crédito Personería de Cali

Además, calificó el ataque como un hecho inaceptable que atenta contra la seguridad ciudadana y el trabajo comunitario en sectores históricamente afectados por la violencia.

Falta de protección y exigencia de investigación

Uno de los aspectos que más preocupación generó tras el atentado es que, según las primeras indagaciones, el líder Andrés Valencia no contaba en ese momento con el acompañamiento de los escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Esta situación fue considerada grave por las autoridades, ya que podría evidenciar fallas en los esquemas de seguridad para personas en riesgo.

En ese sentido, el personero insistió en la necesidad de esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia en la protección de los líderes.

Mendoza hizo un llamado contundente: “Como garante de los derechos humanos exijo de las autoridades competentes una investigación pronta, rigurosa y eficaz que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar la protección de las víctimas y de todos los líderes sociales del territorio”, citado por ese medio de comunicación.

Pese a la gravedad del ataque, los ocupantes lograron salir ilesos, evitando una tragedia mayor. Sin embargo, el hecho generó preocupación entre las autoridades y la comunidad por el riesgo al que están expuestos los líderes sociales en esta zona - crédito Colprensa

El funcionario también advirtió que este tipo de hechos no pueden ser normalizados, ya que ponen en riesgo la vida de quienes trabajan por sus comunidades, especialmente en sectores con alta vulnerabilidad social.

Contexto de riesgo en Aguablanca

El distrito de Aguablanca ha sido históricamente una de las zonas más complejas de Cali en materia de seguridad, con presencia de estructuras criminales y problemáticas sociales que afectan a sus habitantes.

En este contexto, los líderes sociales cumplen un papel clave como voceros de las comunidades, lo que en muchos casos los expone a amenazas y ataques.

El atentado ocurrido en el barrio Mojica reaviva la preocupación sobre las garantías de seguridad para estos actores sociales y la necesidad de fortalecer las medidas de protección.

Desde la Personería de Cali se reiteró el compromiso de hacer seguimiento al caso y de velar por el respeto de los derechos humanos, mientras se espera que las autoridades avancen en la identificación de los responsables.

El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en el Valle del Cauca y vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el país en la protección de líderes sociales, especialmente en territorios con condiciones de alta vulnerabilidad.