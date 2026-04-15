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Resultado Sinuano Noche hoy 14 de abril

Al finalizar la jornada, se publicaron los números que resultaron premiados en el sorteo más reciente de la noche

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Revise cuáles son los números ganadores del sorteo nocturno de la lotería del Sinuano. (Infobae / Jovani Pérez)
Revise cuáles son los números ganadores del sorteo nocturno de la lotería del Sinuano. (Infobae / Jovani Pérez)

El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este martes, 14 de abril de 2026.

Resultados Sinuano Noche hoy

  • Fecha: martes 13 de abril de 2026.
  • Sorteo: 13.492.
  • Números ganadores: 8 6 1 8.
  • Quinta: 8.

Lo que debes saber acerca de Sinuano Noche

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Las recomendaciones para conservar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados. Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

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