La historia de Pepe, el hipopótamo por el que se frenó el primer intento de controlar a la especie que trajo Escobar a Colombia

La historia de Pepe se volvió noticia mundial e impidió que se ejecutara una estrategia con la que se buscaba controlar a la especie invasora en Colombia - crédito Pandora Films

El anuncio del Gobierno nacional de comenzar con un proceso de eutanasia para 80 hipopótamos en el Magdalena Medio ha hecho que se recuerde la historia de Pepe, el hipopótamo que habitó la Hacienda Nápoles y cuya muerte generó una fuerte reacción en la opinión pública.

El hecho se registró en julio de 2009, cuando el entonces ministro de Ambiente Carlos Costa tomó la decisión de autorizar la “caza de control” de los hipopótamos, tras reiteradas quejas por los daños ocasionados por estos animales y tras múltiples intentos fallidos de trasladarlos a zoológicos y santuarios en el extranjero.

El encargo recayó en Federico Pfeil Sneider, empresario y cazador que ejecutó la orden al disparar a un hipopótamo desde casi un kilómetro de distancia. El operativo incluyó la presencia del Ejército, que rodeó la zona para evitar que el animal herido escapara. Tras la muerte del hipopótamo, identificado como Pepe, que fue noticia nacional por la foto que se tomó un grupo de soldados junto al cuerpo del animal.

La muerte de Pepe fue noticia nacional en 2009 - crédito Colprensa

La noticia y las imágenes se difundieron con rapidez; de inmediato surgió una ola de protestas en Bogotá y otras ciudades. Decenas de personas se manifestaron frente al Ministerio de Ambiente, exigiendo el cese de la matanza y la renuncia del ministro. Movimientos ecologistas de diferentes países expresaron su rechazo a la medida, cuestionando el método utilizado y el impacto mediático de la fotografía con el animal abatido.

La figura del hipopótamo se convirtió en símbolo de una discusión global. Su historia trascendió el ámbito local y llegó a medios internacionales y organizaciones defensoras de animales. La reacción social terminó por frenar la “caza de control” que solo alcanzó a un ejemplar: Pepe.

El Gobierno abandonó la estrategia, y la población de hipopótamos continuó creciendo, lo que desencadenó nuevas discusiones sobre el manejo de especies introducidas y la responsabilidad ambiental.

En la actualidad hay más de 200 hipopótamos en Colombia - crédito Ministerio de Ambiente

A lo largo de los años, la vida y muerte de Pepe alimentaron investigaciones, reportajes y debates académicos sobre la biodiversidad, la ética ambiental y las consecuencias de la introducción de especies exóticas. El caso se estudió en universidades y foros especializados, y la imagen del hipopótamo abatido se volvió una referencia frecuente en charlas ambientales, seminarios y documentales.

El impacto mediático de Pepe no se limitó a las discusiones técnicas. Su historia inspiró guiones, obras literarias y narraciones audiovisuales. La evolución de la narrativa fue recogida en distintas producciones, que exploraron tanto el contexto del narcotráfico en la Colombia de los años ochenta y noventa como la problemática ambiental generada por la presencia de hipopótamos en los ríos y humedales del Magdalena Medio.

En 2024, la figura de Pepe volvió a captar la atención pública con el estreno de una película dedicada a reconstruir su historia. El filme, nominado a varios premios, aborda el episodio de julio de 2009 y sus repercusiones sociales y ambientales.

La película fue dirigida por el dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias - crédito Colprensa/Pandora Films

La producción recoge testimonios de quienes participaron en la operación, así como de activistas, biólogos e habitantes de la zona, y narra el proceso que llevó a convertir a Pepe en un símbolo de la tensión entre las políticas de control de fauna invasora y la sensibilidad social ante el sacrificio de animales carismáticos.

La película también explora los intentos previos de las autoridades colombianas por encontrar soluciones alternativas, como la reubicación internacional o el confinamiento de animales, y documenta la falta de respuesta concreta por parte de zoológicos y santuarios extranjeros. A través de imágenes de archivo y entrevistas, la obra relata la presión mediática y el impacto de la protesta social, que puso en el centro del debate la gestión ambiental y la percepción pública de las decisiones estatales.

Con la llegada de Pepe a la pantalla grande, su historia adquirió una nueva dimensión. El filme se convirtió en un testimonio audiovisual del caso, permitiendo que nuevas generaciones conozcan los antecedentes y las implicaciones del episodio. La narrativa cinematográfica contribuyó a mantener vigente la discusión sobre los desafíos de manejar especies invasoras en entornos frágiles y volvió a ser mencionada en la actualidad, cuando Colombia terminará con la vida de 80 animales de esta especie.