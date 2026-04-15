Colombia

Inversión millonaria impulsa acceso a educación superior en zona con baja cobertura en Colombia

Arauca registra avances en cobertura de educación superior con la consolidación de universidades públicas y la apertura de nuevos programas académicos en la región

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Arauca
la administración departamental ha priorizado la expansión de la oferta académica local - crédito Colprensa

El departamento de Arauca presenta una de las coberturas brutas más bajas de acceso a educación superior en Colombia, con un registro de 6,8 %. En este contexto, el gobierno de Renson Martínez Prada impulsa un plan de inversión cercana a 40.000 millones de pesos para fortalecer la presencia de universidades públicas en la región.

La cobertura educativa en Arauca muestra desafíos persistentes. Solo el 31,88 % de los jóvenes accede de forma inmediata a programas de educación superior después de culminar la secundaria. A lo largo de los últimos años, la mayoría de quienes buscan formación universitaria ha tenido que trasladarse fuera del departamento, lo que ha generado altos niveles de deserción y un bajo índice de retorno profesional.

En respuesta a este panorama, la administración departamental ha priorizado la expansión de la oferta académica local. Actualmente, 1.463 estudiantes cursan programas universitarios sin salir de Arauca. Entre las instituciones presentes figuran la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la Universidad Industrial de Santander (UIS), la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Instituto Superior de Educación Rural (ISER), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Universidad de los Llanos (Unillanos). Esta presencia universitaria evidencia un crecimiento sostenido en la cobertura local.

Educación - Arauca
Más estudiantes acceden a educación superior tras apertura de nuevas sedes universitarias - crédito Gobernación de Arauca

La articulación entre el gobierno departamental y nacional ha sido relevante en la llegada de la UIS a Arauca. El respaldo institucional ha facilitado la apertura de programas presenciales con una infraestructura en desarrollo. La universidad avanza en el despliegue de carreras orientadas a las necesidades regionales y en la consolidación de su presencia territorial.

Simultáneamente, la Universidad Nacional de Colombia – Sede Orinoquía continúa con la consolidación de su infraestructura. Las obras de mejoramiento en laboratorios y el aula múltiple se encuentran en fase final, con entrega programada para mayo. La institución proyecta una nueva inversión orientada a la construcción de un bloque de aulas, que ampliará la capacidad de atención hacia 2027.

El acceso a la educación superior también se fortalece en el municipio de Arauquita. La infraestructura de la Unad tiene prevista su entrega a mitad de año, lo que incrementará las alternativas de formación para los habitantes del sector. Esta iniciativa se suma al esfuerzo regional por ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa.

Educación - Arauca
La Universidad Nacional de Colombia – Sede Orinoquía continúa con la consolidación de su infraestructura - crédito Gobernación de Arauca

El enfoque de las instituciones universitarias en Arauca se orienta hacia la ampliación de programas y cupos en áreas como ingeniería, arquitectura y ciencias aplicadas. La meta es ajustar la formación de talento humano a las necesidades productivas y tecnológicas de la región, contribuyendo al desarrollo local a través de la capacitación de nuevos profesionales.

El contexto histórico del departamento ha estado marcado por la migración de jóvenes hacia otras regiones en búsqueda de oportunidades educativas. Las nuevas inversiones y la consolidación de alianzas institucionales buscan revertir este patrón al facilitar el acceso a programas universitarios dentro del propio territorio departamental.

Las cifras y obras en curso reflejan un cambio en la dinámica educativa de Arauca. El crecimiento en la matrícula y la diversificación de la oferta académica representan un avance en la transformación de las condiciones de acceso a la educación superior, con la expectativa de consolidar una estructura universitaria robusta en los próximos años.

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