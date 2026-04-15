Protección patrimonial en Colombia: experta habló de las claves para blindar activos empresariales

En el actual entorno regulatorio de Colombia, la profesional propone estrategias que integran gestión financiera, prevención de riesgos y cumplimiento de las obligaciones legales para resguardar los activos y fortalecer a las compañías frente a los desafíos fiscales - crédito Visuales IA

La protección patrimonial ha sido un tema mencionado de manera frecuente en los últimos años en Colombia; es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, Yenny Saldarriaga, contadora pública especialista en Normas Internacionales de Información Financiera, Magíster en Contabilidad Internacional y de Gestión, habló sobre la metodología propia de blindaje contable,

Saldarriaga indicó que ha desarrollado un enfoque que integra la contabilidad estratégica, el cumplimiento tributario y la protección legal de los activos empresariales.

La especialista define la protección patrimonial como una necesidad prioritaria en el contexto actual, donde las reformas tributarias, la automatización de la fiscalización y la transformación de los regímenes impositivos han elevado la presión sobre los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Para Saldarriaga, la función de la contabilidad trasciende la mera teneduría de libros; se trata de diseñar estructuras que permitan a los empresarios anticiparse a los riesgos y fortalecer el crecimiento sostenido de sus negocios.

La contadora habló sobre las claves del cuidado patrimonial en Colombia - crédito Suministrada a Infobae

Desde su experiencia, Saldarriaga afirma que la mayoría de los empresarios reconocen tarde que una contabilidad al día no es suficiente si no está diseñada estratégicamente para blindar el patrimonio. Su perspectiva se centra en ofrecer herramientas que garanticen que los activos estén protegidos y que los entes de control encuentren todo en orden, permitiendo que el negocio crezca sobre bases sólidas. El acompañamiento personalizado y la anticipación a posibles contingencias son elementos centrales de su propuesta.

El panorama tributario colombiano, caracterizado por la intensificación de los controles y la exigencia de cumplimiento normativo, ha generado un entorno donde la toma de decisiones informadas y el respaldo legal resultan fundamentales para la supervivencia y expansión de los negocios. En este contexto, la asesoría contable orientada a la protección patrimonial se ha convertido en una decisión estratégica para empresas de todos los tamaños. Saldarriaga destaca que el enfoque debe ser preventivo y adaptado a los riesgos reales que enfrenta cada tipo de emprendimiento frente al ente fiscal.

Un enfoque innovador desafía la visión tradicional de la contabilidad y pone en primer plano la seguridad de los activos - crédito Visuales IA

La metodología de Saldarriaga no solo responde a la gestión de obligaciones fiscales, sino que incorpora la planeación patrimonial desde una visión integral. La propuesta de Mundial de Contadores incluye la identificación de vulnerabilidades en la estructura financiera, la revisión periódica de los procedimientos contables y la implementación de mecanismos legales que protejan los activos empresariales ante eventuales reclamaciones, fiscalizaciones o cambios normativos.

El trabajo de Saldarriaga se orienta exclusivamente a empresarios legalmente obligados a mantener registros contables, a quienes ofrece un servicio profundo y personalizado. Este acompañamiento permite que los líderes de empresa comprendan el alcance y los límites de la protección patrimonial, y accedan a un nivel de asesoría que históricamente solo estaba disponible para grandes corporaciones. Su presencia digital y la labor educativa a través de redes sociales amplían el alcance de este conocimiento, democratizando el acceso a información clave para la gestión empresarial.

La contadora pública experta en Normas Internacionales de Información Financiera reflexiona sobre la urgencia de redefinir prácticas empresariales tradicionales para adaptarse a nuevos desafíos - crédito Visuales IA

La protección patrimonial, según la visión de Saldarriaga, implica la articulación de la contabilidad tradicional con el análisis de riesgo, la planeación fiscal y la implementación de estrategias legales que garanticen la continuidad y el crecimiento del negocio. La especialista subraya la importancia de actuar antes de que surjan problemas, enfocándose en la prevención y en la construcción de estructuras financieras sólidas que resistan los retos del entorno tributario colombiano.

Empresarios e inversionistas encuentran en su acompañamiento una alternativa para enfrentar la incertidumbre normativa y fiscal, y construir negocios sostenibles con respaldo legal y contable.