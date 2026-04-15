Colombia

Protección patrimonial en Colombia: experta habló de las claves para blindar activos empresariales

En diálogo con Infobae Colombia, Yenny Saldarriaga mencionó detalles fundamentales que se deben seguir para no llegar a una crisis financiera

Guardar
Cuidado patrimonial
En el actual entorno regulatorio de Colombia, la profesional propone estrategias que integran gestión financiera, prevención de riesgos y cumplimiento de las obligaciones legales para resguardar los activos y fortalecer a las compañías frente a los desafíos fiscales - crédito Visuales IA

La protección patrimonial ha sido un tema mencionado de manera frecuente en los últimos años en Colombia; es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, Yenny Saldarriaga, contadora pública especialista en Normas Internacionales de Información Financiera, Magíster en Contabilidad Internacional y de Gestión, habló sobre la metodología propia de blindaje contable,

Saldarriaga indicó que ha desarrollado un enfoque que integra la contabilidad estratégica, el cumplimiento tributario y la protección legal de los activos empresariales.

La especialista define la protección patrimonial como una necesidad prioritaria en el contexto actual, donde las reformas tributarias, la automatización de la fiscalización y la transformación de los regímenes impositivos han elevado la presión sobre los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Para Saldarriaga, la función de la contabilidad trasciende la mera teneduría de libros; se trata de diseñar estructuras que permitan a los empresarios anticiparse a los riesgos y fortalecer el crecimiento sostenido de sus negocios.

Yenny Saldarriaga, Contadora Pública Experta en protección patrimonial -
La contadora habló sobre las claves del cuidado patrimonial en Colombia - crédito Suministrada a Infobae

Desde su experiencia, Saldarriaga afirma que la mayoría de los empresarios reconocen tarde que una contabilidad al día no es suficiente si no está diseñada estratégicamente para blindar el patrimonio. Su perspectiva se centra en ofrecer herramientas que garanticen que los activos estén protegidos y que los entes de control encuentren todo en orden, permitiendo que el negocio crezca sobre bases sólidas. El acompañamiento personalizado y la anticipación a posibles contingencias son elementos centrales de su propuesta.

El panorama tributario colombiano, caracterizado por la intensificación de los controles y la exigencia de cumplimiento normativo, ha generado un entorno donde la toma de decisiones informadas y el respaldo legal resultan fundamentales para la supervivencia y expansión de los negocios. En este contexto, la asesoría contable orientada a la protección patrimonial se ha convertido en una decisión estratégica para empresas de todos los tamaños. Saldarriaga destaca que el enfoque debe ser preventivo y adaptado a los riesgos reales que enfrenta cada tipo de emprendimiento frente al ente fiscal.

Cuidado patrimonial
Un enfoque innovador desafía la visión tradicional de la contabilidad y pone en primer plano la seguridad de los activos - crédito Visuales IA

La metodología de Saldarriaga no solo responde a la gestión de obligaciones fiscales, sino que incorpora la planeación patrimonial desde una visión integral. La propuesta de Mundial de Contadores incluye la identificación de vulnerabilidades en la estructura financiera, la revisión periódica de los procedimientos contables y la implementación de mecanismos legales que protejan los activos empresariales ante eventuales reclamaciones, fiscalizaciones o cambios normativos.

El trabajo de Saldarriaga se orienta exclusivamente a empresarios legalmente obligados a mantener registros contables, a quienes ofrece un servicio profundo y personalizado. Este acompañamiento permite que los líderes de empresa comprendan el alcance y los límites de la protección patrimonial, y accedan a un nivel de asesoría que históricamente solo estaba disponible para grandes corporaciones. Su presencia digital y la labor educativa a través de redes sociales amplían el alcance de este conocimiento, democratizando el acceso a información clave para la gestión empresarial.

Cuidado patrimonial
La contadora pública experta en Normas Internacionales de Información Financiera reflexiona sobre la urgencia de redefinir prácticas empresariales tradicionales para adaptarse a nuevos desafíos - crédito Visuales IA

La protección patrimonial, según la visión de Saldarriaga, implica la articulación de la contabilidad tradicional con el análisis de riesgo, la planeación fiscal y la implementación de estrategias legales que garanticen la continuidad y el crecimiento del negocio. La especialista subraya la importancia de actuar antes de que surjan problemas, enfocándose en la prevención y en la construcción de estructuras financieras sólidas que resistan los retos del entorno tributario colombiano.

Empresarios e inversionistas encuentran en su acompañamiento una alternativa para enfrentar la incertidumbre normativa y fiscal, y construir negocios sostenibles con respaldo legal y contable.

Temas Relacionados

Protección patrimonialEmpresarialesYenni SaldarriagaColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía acusó formalmente al ruso exalcalde de Tunja por irregularidades en contratos de prestación de servicios

Mikhail Krasnov, Luz Mila Acevedo Galán, Sara Catalina Pedraza y Miguel Ángel Ruiz Suárez son los procesados en el caso

Fiscalía acusó formalmente al ruso exalcalde de Tunja por irregularidades en contratos de prestación de servicios

Lotería de la Cruz Roja resultados martes 14 de abril: números ganadores del último sorteo

Como cada martes, aquí están los ganadores de la Lotería de la Cruz Roja

Lotería de la Cruz Roja resultados martes 14 de abril: números ganadores del último sorteo

La historia de Pepe, el hipopótamo por el que se frenó el primer intento de controlar a la especie que trajo Escobar a Colombia

La fotografía del animal muerto junto a un grupo de soldados fue noticia mundial y generó protestas nacionales e internacionales

La historia de Pepe, el hipopótamo por el que se frenó el primer intento de controlar a la especie que trajo Escobar a Colombia

Todo listo para la XIV Carrera Atlética Funza 10K: detalles, inscripciones y categorías

La Administración Municipal de Funza confirmó la realización de la XIV Carrera Atlética 10K el 26 de abril de 2026

Todo listo para la XIV Carrera Atlética Funza 10K: detalles, inscripciones y categorías

Qué pasará con la gramilla de El Campincito: así será reutilizada en canchas de Bogotá

El césped será trasladado a escenarios deportivos comunitarios como el Olaya Herrera, Tabora y La Gaitana para mejorar sus condiciones de juego, mientras avanzan las obras del nuevo estadio en la capital

Qué pasará con la gramilla de El Campincito: así será reutilizada en canchas de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Carolina Gaitán debuta en Broadway con ‘VIDA’, un homenaje a las divas de la música y la reinvención personal

Carolina Gaitán debuta en Broadway con ‘VIDA’, un homenaje a las divas de la música y la reinvención personal

Angélica Blandón reveló que fue víctima de violencia doméstica: “Dijo que no lo iba a volver a hacer”

Aida Victoria le confesó a Sol León que ‘El Agropecuario’ la engañó para quitarle su dinero

Shaira aclaró rumores de su pasado romántico con Christian Nodal: “Fueron unos comentarios inocentes”

Myke Towers es el artista sorpresa de La Solar 2026: así queda conformado el cartel definitivo

Deportes

La WWE tendrá una gira por Sudamérica, Colombia fue incluida entre las naciones que visitarán

La WWE tendrá una gira por Sudamérica, Colombia fue incluida entre las naciones que visitarán

La selección Colombia femenina sigue en lo más alto de la Liga de Naciones Conmebol: superó a Chile por 2-0

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol: rival complicado

Cómo va la tabla de posiciones de la Liga Femenina de Naciones Conmebol: Colombia sigue en la parte alta

James Rodríguez fue anunciado como titular por primera vez con el Minnesota United FC