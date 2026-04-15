Qué pasará con la gramilla de El Campincito: así será reutilizada en canchas de Bogotá

La gramilla será reutilizada en canchas comunitarias del Distrito. - crédito Sencia

Mientras avanzan las primeras intervenciones para la construcción del nuevo estadio en Bogotá, la cancha de El Campincito inicia un proceso de transformación en el que su gramilla será trasladada a distintos escenarios deportivos de la ciudad. La medida, confirmada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), busca fortalecer las condiciones de juego en espacios donde se desarrolla el fútbol aficionado.

Este proceso se da en paralelo al inicio de obras en el terreno donde por años funcionó este campo, ubicado en el entorno del estadio Nemesio Camacho El Campín, en la localidad de Teusaquillo.

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De acuerdo con el IDRD, la gramilla será utilizada en labores de mantenimiento y recuperación de superficies deportivas en varios puntos del Distrito. Entre los lugares priorizados se encuentran el estadio Olaya Herrera, el estadio Tabora, Parque Atahualpa, el estadio La Gaitana y la cancha del Parque Autopista Sur.

En estos espacios se desarrollan torneos aficionados, procesos de formación y actividades recreativas que benefician a más de 2.200 futbolistas vinculados a escuelas, ligas y competencias locales.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, señaló que esta intervención busca mejorar las condiciones técnicas de los escenarios deportivos comunitarios, lo que incide en la seguridad de los jugadores y en la calidad de la práctica deportiva.

Avanzan las obras del nuevo estadio mientras inicia el traslado de la gramilla. - crédito Sencia

Características técnicas de la gramilla

El césped de El Campincito corresponde a grama tipo kikuyo, una especie ampliamente utilizada en campos deportivos de altura debido a su resistencia, adaptabilidad y capacidad de regeneración.

Estas características permiten que el material vegetal pueda ser retirado y reimplantado en otros terrenos sin afectar sus condiciones de uso. El procedimiento se realiza mediante maquinaria especializada que extrae el césped en rollos junto con su base de raíces, facilitando su traslado y posterior adaptación.

Según Juan Carlos Salamanca, gerente de la empresa Equiver, encargada del mantenimiento de superficies deportivas, la gramilla fue manejada durante años bajo estándares técnicos exigentes, lo que garantiza su calidad para ser reutilizada en otros escenarios.

Impacto en escenarios deportivos locales

Los espacios que recibirán la gramilla concentran una alta actividad futbolística en Bogotá. En el Estadio Tabora, por ejemplo, se realiza el tradicional Octagonal del Tabora, mientras que el Estadio Olaya Herrera es sede de torneos históricos del fútbol capitalino.

En conjunto, estos escenarios reúnen cada semana a jugadores, clubes y comunidades que participan en competencias y procesos formativos, por lo que las mejoras en sus superficies de juego tienen un impacto directo en la práctica deportiva.

Desde el IDRD se indicó que la reutilización del césped permite trasladar condiciones técnicas de calidad a estos espacios, contribuyendo al mantenimiento de la infraestructura recreodeportiva del Distrito.

“Para el IDRD, la reutilización representa una oportunidad valiosa para trasladar condiciones técnicas de calidad a escenarios que reciben de manera permanente a escuelas, ligas y torneos aficionados. La mejoría de estas canchas permite dignificar la práctica deportiva, brindar mayor seguridad a los jugadores y cuidar infraestructuras que son esenciales para la vida recreodeportiva de Bogotá”, afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD.

Así lucirá una de las entradas al nuevo estadio de Bogotá, el cual se ubicará en la zona que hoy se conoce como El Campincito y las canchas de la Liga de Tenis de Bogotá - crédito Sencia

Avance del nuevo estadio de Bogotá

De manera paralela, en el terreno que ocupaba El Campincito ya se desarrollan las primeras labores de preparación para la construcción del nuevo estadio de la capital.

El proyecto contempla un escenario con una capacidad superior a 50.000 espectadores, un sistema de grama híbrida y un techo retráctil.

La obra se ejecuta mediante una Alianza Público-Privada (APP) entre Sencia y el IDRD, con el objetivo de modernizar la infraestructura deportiva de Bogotá y ampliar su capacidad para albergar eventos de gran escala.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, indicó que el traslado de la gramilla permite mantener el aporte del espacio a la actividad deportiva de la ciudad, ahora distribuido en diferentes escenarios comunitarios.

El césped tipo kikuyo será reimplantado en otras canchas de la ciudad. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un proceso articulado con el desarrollo urbano

El traslado del césped forma parte de las intervenciones iniciales del proyecto del nuevo estadio y responde a una estrategia de aprovechamiento de recursos dentro del sistema deportivo distrital.

De esta manera, la gramilla de El Campincito será incorporada a otros escenarios donde continuará siendo utilizada en actividades deportivas y recreativas, en beneficio de comunidades que hacen uso permanente de estas canchas.