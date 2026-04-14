Fiscalía acusó formalmente al ruso exalcalde de Tunja por irregularidades en contratos de prestación de servicios

El ruso se nacionalizó colombiano luego de varios años siendo docente en Boyacá - crédito Colprensa / Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que acusó al exalcalde de Tunja Mikhail Krasnov y otras tres personas por irregularidades en contratos de servicios durante la administración del ruso en la capital de Boyacá.

El ente acusador indicó que los hechos indebidos se registraron con el objetivo de que la persona contratada retirara una demanda de nulidad que había presentado en contra de Krasnov.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Tunja (Boyacá), Mikhail Krasnov; a la exdirectora de contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; a la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y al particular Miguel Ángel Ruiz Suárez, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios”.

En el comunicado oficial se indica que los funcionarios son señalados de coordinarse para vincular a la Administración municipal al abogado Juan Sebastián Ramírez García, ya judicializado por estos hechos, con el propósito de que retirara la denuncia mencionada en noviembre de 2023.

Así estuvo el alcalde de Tunja durante la audiencia - crédito Fiscalía

En la audiencia, en la que Krasnov, nacionalizado colombiano, estuvo de manera virtual, la Fiscalía reveló que Ruiz firmó un primer contrato en febrero de 2024, por más de 19 millones de pesos, que no se ejecutó.

Meses más tarde fue suscrito un segundo contrato de prestación de servicios a favor del abogado, a través de la empresa pública Ecovivienda; en esa ocasión fue por más de 50 millones de pesos y se afirmaba que el objetivo era brindar apoyo jurídico y servir de enlace con la Alcaldía de Tunja.

El fiscal mencionó que los elementos materiales probatorios indican que los trámites contractuales comenzaron después de haber sido instaurada la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de la acción legal.

“Dan cuenta de que el mandatario habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato y a expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad”, mencionó el fiscal.

Krasnov ha negado su participación en los hechos - crédito Alcaldía de Tunja

La Fiscalía confirmó que Krasnov, que fue destituido de la Alcaldía de Tunja, fue acusado por su posible responsabilidad en la acción indebida, puesto que hasta el momento no se tiene claridad de que tuviera conocimiento de la celebración de los contratos mencionados.

“En ese sentido, un fiscal de la Seccional Boyacá acusó al exalcalde, a los dos exdirectivos de su administración y al particular, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos”, es parte del comunicado oficial.

En Colombia, el delito de interés indebido en la celebración de contratos puede acarrear penas de cuatro a doce años de prisión. Las amenazas a testigos pueden sumar entre cuatro y ocho años adicionales. La condena definitiva depende de agravantes y de la decisión judicial en cada caso

Krasnov afirmó que no hay ninguna denuncia en la que puedan comprobar que existe corrupción en su gestión - crédito Colprensa

¿Por qué un ruso fue alcalde de Tunja?

Mikhail Krasnov nació el 6 de agosto de 1978 en Sarátov, ciudad de la antigua Unión Soviética, hijo de padre ruso y madre ucraniana. Se formó como economista en Rusia y más tarde realizó estudios en Alemania, en la Universidad Humboldt de Berlín.

Krasnov llegó a Colombia en 2008 gracias a un convenio de intercambio académico entre la Universidad Humboldt y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc). Su intención inicial era permanecer solo un semestre, pero decidió establecerse en Tunja, donde se vinculó como profesor universitario.

A lo largo de los años, Krasnov se naturalizó colombiano y se integró en la vida académica y social de Boyacá. Habla seis idiomas, posee cuatro maestrías y un doctorado en sociología económica y demografía.

Su perfil académico lo llevó a postularse a la alcaldía de Tunja en 2023, logrando ser elegido para el periodo 2024-2027 con el aval del partido La Fuerza. Krasnov es conocido en la ciudad como “el profe” y se desconoce si continuará en Boyacá luego de ser destituido del cargo, además de que afronta varios escándalos por favorecer a terceros en licitaciones públicas en el municipio.