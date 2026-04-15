Todo listo para la XIV Carrera Atlética Funza 10K: detalles, inscripciones y categorías

El objetivo central es fortalecer la promoción del deporte, la actividad física y los estilos de vida saludable - crédito Alcaldía de Funza

La Administración Municipal de Funza, en coordinación con el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte Cundeportes, confirmó la celebración de la XIV Carrera Atlética Funza 10K, que tendrá lugar el domingo 26 de abril de 2026 en el municipio de Funza, Cundinamarca. El evento, que se proyecta como un punto de referencia para el deporte regional, convocará a atletas de diferentes regiones del país, quienes encontrarán un escenario preparado para garantizar una experiencia deportiva de alto nivel.

Según información oficial difundida por la Administración Municipal de Funza, el objetivo central es fortalecer la promoción del deporte, la actividad física y los estilos de vida saludable, alineando la jornada con políticas públicas de bienestar y desarrollo humano. La edición número catorce de la competencia consolida a Funza como un punto estratégico para la integración comunitaria y la proyección del municipio en el ámbito deportivo y social.

La carrera contará con una estructura de categorías que busca fomentar la participación amplia y equitativa entre los asistentes. El comité organizador, liderado por Cundeportes, diseñó las siguientes divisiones: Categoría Infantil, Categoría Juvenil, Categoría Abierta, Categoría Élite, Categoría Máster y Veteranos (segmentadas por rangos de edad), y Categoría para personas con discapacidad. Estas agrupaciones permitirán que corredores de distintos perfiles y capacidades tengan un espacio propio dentro de la competencia.

Cada categoría dispondrá de recorridos definidos de acuerdo a parámetros técnicos y de seguridad - crédito Alcaldía de Funza

Cada categoría dispondrá de recorridos definidos de acuerdo a parámetros técnicos y de seguridad, destacando la prueba principal de 10 kilómetros como el eje competitivo de la jornada. De acuerdo con el reporte divulgado por la Administración Municipal de Funza, la planificación contempla el acompañamiento de personal especializado y la implementación de protocolos para resguardar la integridad de los corredores y asistentes.

La carrera se ha consolidado como una plataforma para el posicionamiento del municipio en los circuitos deportivos y turísticos de la región, promoviendo la vinculación de diferentes sectores de la comunidad. “El evento representa una oportunidad para fortalecer el tejido social, incentivar la integración y dinamizar la economía local a partir de la llegada de participantes y visitantes”, informaron voceros del equipo organizador.

Las inscripciones para la Carrera Atlética Funza 10K se encuentran habilitadas a través de la plataforma oficial https://www.liatlecun.com/funza10k, donde los interesados pueden consultar los requisitos y completar el proceso de registro. La organización recomendó a los corredores realizar el trámite con suficiente anticipación, ya que el cupo de participantes es limitado.

Se espera una participación masiva en el evento - crédito Alcaldía de Funza

El evento, enmarcado dentro de las acciones institucionales impulsadas por la Administración Municipal de Funza, responde a la estrategia de utilizar el deporte como herramienta de transformación social. Según información recogida por Semana, la carrera ha sido reconocida en ediciones anteriores por su capacidad de convocatoria y por la calidad de la experiencia brindada a los participantes. La misma publicación destacó que la competencia se ha convertido en un referente regional y en un espacio de integración para familias, deportistas y habitantes.

El desarrollo de la jornada contará con la participación activa de entidades locales y regionales, así como con el respaldo de organizaciones que promueven la inclusión de personas con discapacidad en actividades deportivas. Voceros de la Administración Municipal de Funza subrayaron la importancia de este tipo de iniciativas para construir comunidad y fomentar la equidad en el acceso a espacios recreativos.

La XIV Carrera Atlética Funza 10K se perfila como uno de los acontecimientos deportivos destacados del calendario anual de Cundinamarca, con expectativas de alta participación y un impacto positivo en la proyección de Funza como destino para el deporte y el turismo. La organización reiteró el llamado a los interesados en sumarse al evento y a consultar la información actualizada sobre el desarrollo de la competencia a través de los canales oficiales.