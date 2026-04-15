Colombia

El paraíso oculto de Antioquia: el cenote escondido que pocos conocen y está enamorando a los viajeros

Un pozo de aguas cristalinas ubicado en una zona rural ha comenzado a captar la atención de visitantes, que valoran la exclusividad y el contacto directo con el entorno natural de la región

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Interior de una cueva con estalactitas rocosas colgando sobre agua cristalina de un cenote. Una luz azul brillante ilumina el agua en el centro
El “cenote secreto” de Antioquia que parece sacado de México: la joya escondida del suroeste que conquista a viajeros - crédito scribnews

En el corazón del suroeste antioqueño, lejos del ruido de los destinos turísticos más concurridos, comienza a tomar protagonismo una joya natural que sorprende por su belleza y rareza: un cenote escondido que muchos comparan con los famosos pozos de México.

Este lugar, ubicado en el municipio de Valparaíso, se ha convertido en tema de conversación en redes sociales y entre viajeros que buscan experiencias diferentes en contacto con la naturaleza.

Se trata de un espejo de agua cristalina enclavado en medio de la montaña, rodeado de abundante vegetación y habitado por peces, lo que crea una escena que parece sacada de otro país. El cenote se encuentra dentro de un ecohotel en una zona rural, lo que limita su acceso masivo y, al mismo tiempo, lo convierte en un destino exclusivo para quienes desean desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad.

Aunque el término “cenote” suele asociarse a formaciones geológicas características de regiones como la península de Yucatán, en México, este sitio en Antioquia comparte rasgos similares.

Se trata de un pozo natural profundo, de aguas limpias y transparentes, rodeado de roca y vegetación, donde el agua se filtra constantemente, manteniendo su pureza y permitiendo una experiencia visual y sensorial única.

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