Gustavo Petro comparó la inflación en Colombia y Argentina para criticar el alza en las tasas de interés: “La reducción de la demanda no reduce el nivel de precios”

Durante la cumbre en Chile, Gustavo Petro arremetió contra el Foro Económico Mundial, cuestionando su legitimidad tras dar protagonismo a Javier Milei - crédito Presidencia - Bloomberg

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el reciente repunte de la inflación en Argentina, que en marzo de 2026 alcanzó un 3,4% mensual, el nivel más alto en un año, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

El aumento, impulsado principalmente por el encarecimiento del transporte y los combustibles en medio de tensiones internacionales, ha reavivado el debate regional sobre las causas del fenómeno inflacionario y la efectividad de las medidas para contenerlo.

En medio de este panorama, Petro utilizó las cifras argentinas para cuestionar enfoques tradicionales de política económica.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó: “El crecimiento de la inflación en Argentina que ya lleva diez meses consecutivos demuestra que la reducción de la demanda no reduce el nivel de precios si la inflación tiene otras causas, como una lucha por la distribución del ingreso en donde los dueños de empresa tratan de mantener o aumentar ganancias trasladando sus costos a los precios”.

Mensaje publicado en X por el presidente Gustavo Petro, en el que cuestiona las causas de la inflación y señala el caso de Argentina como ejemplo del debate económico regional - créduto Gustavo Petro/X

En su mensaje, también mencionó ejemplos recientes en Colombia y agregó que el fenómeno inflacionario puede estar ligado al aumento de costos de insumos clave como el petróleo y los fertilizantes.

El pronunciamiento del jefe de Estado colombiano se da en medio de un debate abierto sobre las decisiones del Banco de la República, particularmente tras el aumento de la tasa de interés hasta 11,25%.

En ese contexto, Petro también cuestionó las comparaciones entre ambos países, señalando que la inflación mensual de Argentina ha sido considerablemente superior a la de Colombia, pese a que las respuestas de política monetaria han sido distintas. El mandatario ha insistido en que elevar las tasas de interés no necesariamente aborda las causas estructurales del aumento de precios.

La inflación en Colombia mantiene una tendencia persistente al alza y para marzo de 2026 podría ubicarse en torno al 5,45% anual, alejándose por sexto año consecutivo del rango meta del Banco de la República, fijado en 3%.

De acuerdo con estimaciones de Visión Davivienda citadas por Portafolio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría registrado un incremento mensual cercano al 0,68%, en línea con la encuesta de expectativas del emisor, que proyecta 0,67%.

El presidente Javier Milei se pronunció sobre el repunte de la inflación en Argentina y defendió que la tendencia bajista se mantendrá en el mediano plazo - crédito Jaime Olivos

Esta dinámica refleja la dificultad para contener el costo de vida, con una expectativa a doce meses de 5,70%, aún lejos del objetivo oficial. El principal motor del encarecimiento proviene del rubro de alojamiento y servicios públicos, especialmente por el aumento en tarifas de electricidad y la indexación de arriendos a la inflación pasada, mientras que alimentos y bebidas —con alzas en frutas y cereales— continúan presionando el indicador.

Aunque sectores como transporte han mostrado alivios por reducciones en combustibles, el impacto sigue siendo generalizado. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, también persisten brechas por nivel de ingreso, con una inflación de 5,01% en hogares pobres frente a 5,37% en los de mayores ingresos, y diferencias regionales donde ciudades como Medellín y Pereira registran las mayores variaciones.

En conjunto, los datos confirman que la inflación sigue por encima del rango objetivo, con efectos diferenciados en la población y sin señales claras de convergencia en el corto plazo.

Mientras tanto, en Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei ha atribuido el repunte inflacionario a factores externos, especialmente al aumento de los precios energéticos en el mercado internacional, vinculados a la guerra en Oriente Medio.

La meta de inflación del Banco de la República se mantiene en 3%, aunque el costo de vida en Colombia continúa por encima de ese rango objetivo - crédito Europa Press

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que los combustibles subieron 9%, los pasajes aéreos de cabotaje 24% y el transporte interurbano 22% durante marzo, lo que incidió de forma directa en el índice de precios.

No obstante, los indicadores reflejan un escenario complejo. La inflación interanual alcanzó 32,6% a marzo, mientras que el acumulado en lo corrido de 2026 se ubica en 9,4%. Aunque estas cifras representan una mejora frente a los niveles superiores al 100% registrados en 2024, la tendencia descendente se ha ralentizado en los últimos meses.

A esto se suman otros signos de tensión económica. La actividad industrial en Argentina cayó 8,6% interanual en febrero de 2026, mientras que la informalidad laboral se ubicó en 43% en el último trimestre de 2025. Además, la apreciación del peso, con una cotización cercana a 1.385 unidades por dólar en el mercado oficial, ha favorecido las importaciones —especialmente desde China— pero ha generado presión sobre el aparato productivo local.