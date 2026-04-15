Colombia

Gustavo Petro comparó la inflación en Colombia y Argentina para criticar el alza en las tasas de interés: “La reducción de la demanda no reduce el nivel de precios”

El mandatario señaló que el encarecimiento del petróleo y los fertilizantes, junto con dinámicas del mercado, explican el aumento sostenido del costo de vida y cuestionó la efectividad de las medidas tradicionales para contenerlo

Guardar
Durante la cumbre en Chile, Gustavo Petro arremetió contra el Foro Económico Mundial, cuestionando su legitimidad tras dar protagonismo a Javier Milei - crédito Presidencia - Bloomberg
Durante la cumbre en Chile, Gustavo Petro arremetió contra el Foro Económico Mundial, cuestionando su legitimidad tras dar protagonismo a Javier Milei - crédito Presidencia - Bloomberg

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el reciente repunte de la inflación en Argentina, que en marzo de 2026 alcanzó un 3,4% mensual, el nivel más alto en un año, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

El aumento, impulsado principalmente por el encarecimiento del transporte y los combustibles en medio de tensiones internacionales, ha reavivado el debate regional sobre las causas del fenómeno inflacionario y la efectividad de las medidas para contenerlo.

En medio de este panorama, Petro utilizó las cifras argentinas para cuestionar enfoques tradicionales de política económica.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó: “El crecimiento de la inflación en Argentina que ya lleva diez meses consecutivos demuestra que la reducción de la demanda no reduce el nivel de precios si la inflación tiene otras causas, como una lucha por la distribución del ingreso en donde los dueños de empresa tratan de mantener o aumentar ganancias trasladando sus costos a los precios”.

Mensaje publicado en X por el presidente Gustavo Petro, en el que cuestiona las causas de la inflación y señala el caso de Argentina como ejemplo del debate económico regional - créduto Gustavo Petro/X
Mensaje publicado en X por el presidente Gustavo Petro, en el que cuestiona las causas de la inflación y señala el caso de Argentina como ejemplo del debate económico regional - créduto Gustavo Petro/X

En su mensaje, también mencionó ejemplos recientes en Colombia y agregó que el fenómeno inflacionario puede estar ligado al aumento de costos de insumos clave como el petróleo y los fertilizantes.

El pronunciamiento del jefe de Estado colombiano se da en medio de un debate abierto sobre las decisiones del Banco de la República, particularmente tras el aumento de la tasa de interés hasta 11,25%.

En ese contexto, Petro también cuestionó las comparaciones entre ambos países, señalando que la inflación mensual de Argentina ha sido considerablemente superior a la de Colombia, pese a que las respuestas de política monetaria han sido distintas. El mandatario ha insistido en que elevar las tasas de interés no necesariamente aborda las causas estructurales del aumento de precios.

La inflación en Colombia mantiene una tendencia persistente al alza y para marzo de 2026 podría ubicarse en torno al 5,45% anual, alejándose por sexto año consecutivo del rango meta del Banco de la República, fijado en 3%.

De acuerdo con estimaciones de Visión Davivienda citadas por Portafolio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría registrado un incremento mensual cercano al 0,68%, en línea con la encuesta de expectativas del emisor, que proyecta 0,67%.

AmCham Summit 2026 - Javier Milei
El presidente Javier Milei se pronunció sobre el repunte de la inflación en Argentina y defendió que la tendencia bajista se mantendrá en el mediano plazo - crédito Jaime Olivos

Esta dinámica refleja la dificultad para contener el costo de vida, con una expectativa a doce meses de 5,70%, aún lejos del objetivo oficial. El principal motor del encarecimiento proviene del rubro de alojamiento y servicios públicos, especialmente por el aumento en tarifas de electricidad y la indexación de arriendos a la inflación pasada, mientras que alimentos y bebidas —con alzas en frutas y cereales— continúan presionando el indicador.

Aunque sectores como transporte han mostrado alivios por reducciones en combustibles, el impacto sigue siendo generalizado. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, también persisten brechas por nivel de ingreso, con una inflación de 5,01% en hogares pobres frente a 5,37% en los de mayores ingresos, y diferencias regionales donde ciudades como Medellín y Pereira registran las mayores variaciones.

En conjunto, los datos confirman que la inflación sigue por encima del rango objetivo, con efectos diferenciados en la población y sin señales claras de convergencia en el corto plazo.

Mientras tanto, en Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei ha atribuido el repunte inflacionario a factores externos, especialmente al aumento de los precios energéticos en el mercado internacional, vinculados a la guerra en Oriente Medio.

La meta de inflación del Banco de la República se mantiene en 3%, aunque el costo de vida en Colombia continúa por encima de ese rango objetivo - crédito Europa Press
La meta de inflación del Banco de la República se mantiene en 3%, aunque el costo de vida en Colombia continúa por encima de ese rango objetivo - crédito Europa Press

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que los combustibles subieron 9%, los pasajes aéreos de cabotaje 24% y el transporte interurbano 22% durante marzo, lo que incidió de forma directa en el índice de precios.

No obstante, los indicadores reflejan un escenario complejo. La inflación interanual alcanzó 32,6% a marzo, mientras que el acumulado en lo corrido de 2026 se ubica en 9,4%. Aunque estas cifras representan una mejora frente a los niveles superiores al 100% registrados en 2024, la tendencia descendente se ha ralentizado en los últimos meses.

A esto se suman otros signos de tensión económica. La actividad industrial en Argentina cayó 8,6% interanual en febrero de 2026, mientras que la informalidad laboral se ubicó en 43% en el último trimestre de 2025. Además, la apreciación del peso, con una cotización cercana a 1.385 unidades por dólar en el mercado oficial, ha favorecido las importaciones —especialmente desde China— pero ha generado presión sobre el aparato productivo local.

Temas Relacionados

Gustavo PetroInflación ColombiaBanco de la RepúblicaInflación marzo 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 15 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 15 de abril

Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, recordó cuando lo llevó a la sede del FBI en Washington: “No estaban las autoridades preparadas, ni la sociedad”

Pablo Escobar en los años 80 llegó a una sede en Estados Unidos, lo que le facilitó el camino a mi papá para tener éxito en el negocio del narcotráfico, aseguró su familiar

Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, recordó cuando lo llevó a la sede del FBI en Washington: “No estaban las autoridades preparadas, ni la sociedad”

Jota Pe Hernández explicó porqué presentó la escisión que definiría su salida de la Alianza Verde: “El que sobra soy yo”

El senador recalcó que sus posturas se diferencian de las ideologías de la colectividad, y aclaró que su divorcio político no contempla la creación de un nuevo partido político

Jota Pe Hernández explicó porqué presentó la escisión que definiría su salida de la Alianza Verde: “El que sobra soy yo”

Chris Wood, el goleador histórico de Nueva Zelanda que comandará el ataque de su selección en el Mundial 2026

El delantero hizo parte de la nómina neozelandesa que disputó la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010

Chris Wood, el goleador histórico de Nueva Zelanda que comandará el ataque de su selección en el Mundial 2026

El paraíso oculto de Antioquia: el cenote escondido que pocos conocen y está enamorando a los viajeros

Un pozo de aguas cristalinas ubicado en una zona rural ha comenzado a captar la atención de visitantes, que valoran la exclusividad y el contacto directo con el entorno natural de la región

El paraíso oculto de Antioquia: el cenote escondido que pocos conocen y está enamorando a los viajeros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Críticas a Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos Colombia’, por comentarios a seguidora: “¿Hace cuánto no te depilas?”

Críticas a Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos Colombia’, por comentarios a seguidora: “¿Hace cuánto no te depilas?”

Karol G se presentará más tarde en el segundo fin de semana de Coachella: esta es la hora exacta de su show

Yeison Jiménez presentía su muerte, aseguró Ciro Quiñónez: “Ese día estaba muy diferente”

Melissa Gate atacó a Karola luego de su salida de ‘La casa de los famosos’: “Una porquería de programa que estaban haciendo”

Carla Giraldo detalló su proceso para bajar de peso: “Llegué a los 95 kilos y tuve que buscar ayuda”

Deportes

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Qué le falta a la selección Colombia para clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

Esta es la figura que perderá Millonarios para las próximas fechas de la Liga BetPlay por agredir a jugador de Santa Fe

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool: qué pasará con él despúés del Mundial de 2026