Colombia

Canadá abre convocatoria laboral para colombianos con salarios de hasta $12 millones mensuales: requisitos y proceso de postulación

El Sena, entidad encargada de facilitar el acceso a empleos formales en el extranjero, anunció la apertura de una convocatoria para cubrir puestos en Ontario, en la que se ofrecen contratos temporales y salarios superiores al promedio nacional colombiano

Guardar
La Agencia Pública de Empleo del SENA abre 10 vacantes en Ontario, Canadá, con salarios de hasta 12 millones de pesos para técnicos y tecnólogos colombianos - crédito Amber Bracken/Reuters
La Agencia Pública de Empleo del SENA abre 10 vacantes en Ontario, Canadá, con salarios de hasta 12 millones de pesos para técnicos y tecnólogos colombianos - crédito Amber Bracken/Reuters

La Agencia Pública de Empleo del Sena abrió convocatoria dirigida a técnicos y tecnólogos colombianos con experiencia comprobada en los sectores de agricultura y construcción, para cubrir 10 vacantes en la provincia de Ontario, Canadá, con sueldos que alcanzan los $12 millones al mes.

El proceso de selección, que permanecerá disponible hasta el 22 de mayo —o antes si se completa el cupo requerido—, representa una de las opciones laborales internacionales más competitivas lanzadas por la entidad en 2024.

Los candidatos seleccionados trabajarán bajo contrato temporal a tiempo completo, con duración inicial de hasta dos años y posibilidad de extensión, según informó la Agencia Pública de Empleo del Sena.

Las jornadas serán de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con un salario de entre $10.000.001 y $12.500.000 mensuales, equivalentes a cerca de 4.500 dólares canadienses.

Las ofertas laborales en Canadá incluyen cargos de supervisión agrícola y construcción, con contratos temporales a tiempo completo y posibilidad de extensión hasta por dos años - crédito Ismael Herrero/EFE
Las ofertas laborales en Canadá incluyen cargos de supervisión agrícola y construcción, con contratos temporales a tiempo completo y posibilidad de extensión hasta por dos años - crédito Ismael Herrero/EFE

Las plazas están divididas entre dos áreas principales —supervisión agrícola y supervisión en construcción— y el proceso de postulación se realiza exclusivamente en línea, mediante la página oficial de la entidad educativa colombiana.

Para la posición de supervisor cuadrilla de explotación agrícola, se valoran técnicos o tecnólogos en riego, adecuación de tierras, procesos agrícolas u operación de maquinaria, con experiencia en manejo de plantas.

Las responsabilidades incluyen la coordinación de actividades de equipos de trabajo en cultivos, la supervisión de instalaciones de invernaderos, la programación de labores de suelo, siembra y cosecha, y la formación en normas de seguridad laboral.

En el caso del cargo de supervisor de construcción, el perfil buscado está orientado a técnicos o tecnólogos en mantenimiento y reparación de edificaciones, construcción en madera o mampostería, carpintería y urbanismo, con al menos cinco años de experiencia, de los cuales tres deben ser en funciones de liderazgo.

Las funciones incluyen coordinar la ejecución de proyectos, verificar la correcta implementación de planos y especificaciones, garantizar la aplicación de normas de seguridad, y gestionar recursos materiales e insumos de obra.

La convocatoria contempla que cada área dispondrá de cinco vacantes, totalizando diez posiciones ofertadas en Ontario, según la Agencia Pública de Empleo del Sena. Los seleccionados tendrán contrato temporal a tiempo completo, con posibilidad de extensión de hasta dos años.

Uno de los requisitos excluyentes y verificados por el sistema de postulación es el dominio del inglés en nivel intermedio o superior, capaz de garantizar la comprensión de instrucciones técnicas en el entorno profesional.

La Reforma Laboral estableció un aumento en la remuneración que reciben los aprendices del Sena en las empresas - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)
El proceso de inscripción se realiza únicamente en línea a través de la página oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sema, en la que debe completarse la hoja de vida y cargar documentos requeridos - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)

Además, el Sena advirtió que los aspirantes deben demostrar su experiencia laboral a través de certificaciones válidas y títulos académicos avalados por las entidades correspondientes, junto con pruebas de inglés de prestigio internacional como el Michigan English Test.

El proceso de inscripción debe realizarse exclusivamente en la web oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena, en la que los aspirantes crearán o actualizarán su hoja de vida, revisarán los requisitos detallados de cada oferta y seleccionarán la vacante que corresponda a su perfil.

Al formalizar su postulación, los candidatos deben estar dispuestos a asumir la totalidad de los gastos de traslado, llegada e instalación en Canadá. Por su parte, la empresa contratante facilitará la orientación para el trámite de visado, aunque el proceso legal puede ser gestionado autónomamente por el trabajador.

A diferencia de convocatorias previas del Sena para empleo internacional, el atractivo de las plazas radica tanto en la competitividad del salario ofrecido —$12.262.251 pesos mensuales para ambos cargos— como en la estabilidad y condiciones laborales, con jornadas regulares y derechos laborales definidos.

La convocatoria, disponible desde el 8 de abril, ha generado alta demanda entre técnicos y tecnólogos de agricultura, jardinería y construcción interesados en desempeñarse en Canadá.

Canadá, junto con Australia, Estados Unidos, Alemania y Francia, encabeza la lista de destinos que más vacantes internacionales ofertan actualmente para talento colombiano especializado, según la Agencia Pública de Empleo.

Sena abre convocatoria para técnicos y tecnólogos colombianos interesados en trabajar como reparadores de neumáticos en Ontario, Canadá - crédito Sena
Entre los requisitos clave para postularse destacan la experiencia comprobada, dominio de inglés intermedio o superior y certificaciones académicas avaladas oficialmente - crédito Sena

Esta demanda responde al envejecimiento poblacional y al rápido avance de los sectores tecnológicos y productivos en estos países. Cada vez más ciudadanos colombianos buscan acceder a procesos de selección en el exterior, motivados por oportunidades de crecimiento profesional y un entorno laboral más favorable.

La oferta laboral en Canadá para técnicos y tecnólogos colombianos representa una opción concreta para quienes deseen proyectar su carrera internacionalmente, bajo condiciones contractuales formales, salarios superiores a los promedios nacionales y aprendizaje profesional en entornos de alto estándar.

Para conocer más detalles y postularse a una de las vacantes, los interesados deben ingresar a la página oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena y completar el proceso de aplicación antes del 22 de mayo —o hasta que se cubran todos los cupos ofertados—.

Temas Relacionados

Oferta laboralTrabajo en CanadáSenaColombia-ServicioColombia-noticias

Más Noticias

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita frente al campeón de América en 2012 por el grupo E en territorio brasileño

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Semana y Gabriel Gilinski aportaron la mayor parte de los recursos para la campaña de recolección de firmas de Vicky Dávila

La campaña de recolección de firmas para la candidatura presidencial de la exdirectora de ese medio de comunicación recibió $2.100 millones de Gabriel Gilinski y del grupo editorial Semana, según reportes oficiales entregados al Consejo Nacional Electoral

Semana y Gabriel Gilinski aportaron la mayor parte de los recursos para la campaña de recolección de firmas de Vicky Dávila

Gustavo Petro atribuyó la inflación en Colombia y Argentina al aumento en los costos de insumos y a las ganancias empresariales

El mandatario señaló que el encarecimiento del petróleo y los fertilizantes, junto con dinámicas del mercado, explican el aumento sostenido del costo de vida y cuestionó la efectividad de las medidas tradicionales para contenerlo

Gustavo Petro atribuyó la inflación en Colombia y Argentina al aumento en los costos de insumos y a las ganancias empresariales

Karol G se presentará más tarde en el segundo fin de semana de Coachella: esta es la hora exacta de su show

Sus fans en Colombia tendrán la oportunidad de verla en vivo de nuevo durante la presentación programada para la noche del domingo 19 de abril

Karol G se presentará más tarde en el segundo fin de semana de Coachella: esta es la hora exacta de su show

Paloma Valencia demandó ante la Corte Constitucional el aumento en el avalúo catastral: “Por capricho del Gobierno Petro”

La candidata presidencial del Centro Democrático presentó una demanda contra el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, al considerar que la norma permitió aumentos masivos en los avalúos catastrales

Paloma Valencia demandó ante la Corte Constitucional el aumento en el avalúo catastral: “Por capricho del Gobierno Petro”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Karol G se presentará más tarde en el segundo fin de semana de Coachella: esta es la hora exacta de su show

Karol G se presentará más tarde en el segundo fin de semana de Coachella: esta es la hora exacta de su show

Yeison Jiménez presentía su muerte, aseguró Ciro Quiñónez: “Ese día estaba muy diferente”

Melissa Gate atacó a Karola luego de su salida de ‘La casa de los famosos’: “Una porquería de programa que estaban haciendo”

Carla Giraldo detalló su proceso para bajar de peso: “Llegué a los 95 kilos y tuve que buscar ayuda”

Aida Victoria Merlano, entre lágrimas, habló de lo que ha pasado con su hijo por su participación en ‘La Mansión VIP’: “Salgo de aquí a levantar un edificio”

Deportes

Qué le falta a la selección Colombia para clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

Qué le falta a la selección Colombia para clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

Millonarios pierde a Rodrigo Contreras en la Liga BetPlay por sanción tras agresión ante Santa Fe

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool: qué pasará con él despúés del Mundial de 2026