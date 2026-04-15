Canadá abre convocatoria laboral para colombianos con salarios de hasta $12 millones mensuales: requisitos y proceso de postulación

La Agencia Pública de Empleo del SENA abre 10 vacantes en Ontario, Canadá, con salarios de hasta 12 millones de pesos para técnicos y tecnólogos colombianos - crédito Amber Bracken/Reuters

La Agencia Pública de Empleo del Sena abrió convocatoria dirigida a técnicos y tecnólogos colombianos con experiencia comprobada en los sectores de agricultura y construcción, para cubrir 10 vacantes en la provincia de Ontario, Canadá, con sueldos que alcanzan los $12 millones al mes.

El proceso de selección, que permanecerá disponible hasta el 22 de mayo —o antes si se completa el cupo requerido—, representa una de las opciones laborales internacionales más competitivas lanzadas por la entidad en 2024.

Los candidatos seleccionados trabajarán bajo contrato temporal a tiempo completo, con duración inicial de hasta dos años y posibilidad de extensión, según informó la Agencia Pública de Empleo del Sena.

Las jornadas serán de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con un salario de entre $10.000.001 y $12.500.000 mensuales, equivalentes a cerca de 4.500 dólares canadienses.

Las ofertas laborales en Canadá incluyen cargos de supervisión agrícola y construcción, con contratos temporales a tiempo completo y posibilidad de extensión hasta por dos años - crédito Ismael Herrero/EFE

Las plazas están divididas entre dos áreas principales —supervisión agrícola y supervisión en construcción— y el proceso de postulación se realiza exclusivamente en línea, mediante la página oficial de la entidad educativa colombiana.

Para la posición de supervisor cuadrilla de explotación agrícola, se valoran técnicos o tecnólogos en riego, adecuación de tierras, procesos agrícolas u operación de maquinaria, con experiencia en manejo de plantas.

Las responsabilidades incluyen la coordinación de actividades de equipos de trabajo en cultivos, la supervisión de instalaciones de invernaderos, la programación de labores de suelo, siembra y cosecha, y la formación en normas de seguridad laboral.

En el caso del cargo de supervisor de construcción, el perfil buscado está orientado a técnicos o tecnólogos en mantenimiento y reparación de edificaciones, construcción en madera o mampostería, carpintería y urbanismo, con al menos cinco años de experiencia, de los cuales tres deben ser en funciones de liderazgo.

Las funciones incluyen coordinar la ejecución de proyectos, verificar la correcta implementación de planos y especificaciones, garantizar la aplicación de normas de seguridad, y gestionar recursos materiales e insumos de obra.

La convocatoria contempla que cada área dispondrá de cinco vacantes, totalizando diez posiciones ofertadas en Ontario, según la Agencia Pública de Empleo del Sena. Los seleccionados tendrán contrato temporal a tiempo completo, con posibilidad de extensión de hasta dos años.

Uno de los requisitos excluyentes y verificados por el sistema de postulación es el dominio del inglés en nivel intermedio o superior, capaz de garantizar la comprensión de instrucciones técnicas en el entorno profesional.

El proceso de inscripción se realiza únicamente en línea a través de la página oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sema, en la que debe completarse la hoja de vida y cargar documentos requeridos - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)

Además, el Sena advirtió que los aspirantes deben demostrar su experiencia laboral a través de certificaciones válidas y títulos académicos avalados por las entidades correspondientes, junto con pruebas de inglés de prestigio internacional como el Michigan English Test.

El proceso de inscripción debe realizarse exclusivamente en la web oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena, en la que los aspirantes crearán o actualizarán su hoja de vida, revisarán los requisitos detallados de cada oferta y seleccionarán la vacante que corresponda a su perfil.

Al formalizar su postulación, los candidatos deben estar dispuestos a asumir la totalidad de los gastos de traslado, llegada e instalación en Canadá. Por su parte, la empresa contratante facilitará la orientación para el trámite de visado, aunque el proceso legal puede ser gestionado autónomamente por el trabajador.

A diferencia de convocatorias previas del Sena para empleo internacional, el atractivo de las plazas radica tanto en la competitividad del salario ofrecido —$12.262.251 pesos mensuales para ambos cargos— como en la estabilidad y condiciones laborales, con jornadas regulares y derechos laborales definidos.

La convocatoria, disponible desde el 8 de abril, ha generado alta demanda entre técnicos y tecnólogos de agricultura, jardinería y construcción interesados en desempeñarse en Canadá.

Canadá, junto con Australia, Estados Unidos, Alemania y Francia, encabeza la lista de destinos que más vacantes internacionales ofertan actualmente para talento colombiano especializado, según la Agencia Pública de Empleo.

Entre los requisitos clave para postularse destacan la experiencia comprobada, dominio de inglés intermedio o superior y certificaciones académicas avaladas oficialmente - crédito Sena

Esta demanda responde al envejecimiento poblacional y al rápido avance de los sectores tecnológicos y productivos en estos países. Cada vez más ciudadanos colombianos buscan acceder a procesos de selección en el exterior, motivados por oportunidades de crecimiento profesional y un entorno laboral más favorable.

La oferta laboral en Canadá para técnicos y tecnólogos colombianos representa una opción concreta para quienes deseen proyectar su carrera internacionalmente, bajo condiciones contractuales formales, salarios superiores a los promedios nacionales y aprendizaje profesional en entornos de alto estándar.

Para conocer más detalles y postularse a una de las vacantes, los interesados deben ingresar a la página oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena y completar el proceso de aplicación antes del 22 de mayo —o hasta que se cubran todos los cupos ofertados—.