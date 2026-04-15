Colombia

Jota Pe Hernández explicó porqué presentó la escisión que definiría su salida de la Alianza Verde: “El que sobra soy yo”

El senador recalcó que sus posturas se diferencian de las ideologías de la colectividad, y aclaró que su divorcio político no contempla la creación de un nuevo partido político

Guardar
Jota Pe Hernández ofreció disculpas por los hechos en los que la senadora María José Pizarro se sintió violentada por él - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La Dirección Nacional de Alianza Verde aprobó la solicitud de escisión para el senador Jota Pe Hernández - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Jonathan Pulido, conocido popularmente como Jota Pe Hernández, presentó una solicitud de escisión del partido Alianza Verde, con la que busca una postura independiente a la postura de la colectividad.

Dicha petición, presentada el lunes 13 de abril de 2026, fue avalada por la Dirección Nacional del movimiento político, con 31 votos a favor, uno en contra y una abstención. Sin embargo, la validación de la solicitud será analizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá la última palabra sobre el mismo.

Tras ello, el congresista expresó sus motivos que derivaron en su salida del partido Alianza Verde. El congresista, en declaraciones a Caracol Radio, argumentó que sus posiciones actuales resultan incompatibles con las directrices de la colectividad.

A su vez, el congresista, que obtuvo la tercera votación más alta en las elecciones del 8 de marzo con cerca de 165.000 electores, enfatizó en que el movimiento se encuentra en una fase de reestructuración que, en sus palabras, definan su tendencia verdadera en la clase política colombiana.

“Creo que el Partido Verde, que últimamente se ha dado a conocer como un partido de diferentes tendencias, pues está buscando una reorganización, una reestructuración, un reencuentro con su identidad ideológica y no está muy lejano de esto (...) sencillamente hoy hay una disputa porque hay unos candidatos sobre la parrilla y los congresistas quieren apoyar a X o Y candidato”, manifestó el senador al citado medio de comunicación.

Para Jota Pe Hernández, su estadía en el partido político se consideraba como un ‘lunar’, argumentando sus posturas contrarias a la mayoría parlamentaria.

“Si vamos a hablar ideológicamente, yo creo que el que sobra soy yo. Soy como ese lunar ahí en ese partido, por mis posiciones, porque no enarbolo las banderas del Partido Alianza Verde”, declaró.

No obstante, recalcó que las directivas le reconocieron su labor realizada en la colectividad. “Ellos reconocen que durante estas dos elecciones, la del 2022 y 2026, pues Jota Pe ha hecho un aporte electoral importante con un movimiento que me sigue políticamente, pues en debates de control político y en materia de leyes también he hecho un gran aporte. Entonces, por eso decidimos pacíficamente divorciarnos”, complementó.

De igual manera, el legislador mencionó que su salida no persigue la adhesión inmediata a una campaña presidencial ni contempla trasladar a otros congresistas con él.

“El motivo inicial no es obtener un partido o crear un partido. Aquí estamos buscando la figura legal que nos permita divorciarnos pacíficamente y que el Partido Alianza Verde pueda tener esa reconfiguración. La única que existe en estos momentos es la escisión porque el transfuguismo en la reforma política no pasó (...) Yo hice un compromiso que no me llevaba ni una sola credencial del partido Alianza Verde y es respeto por el trabajo del partido”, aclaró.

No obstante, el senador trazó una “línea roja” respecto a futuros respaldos electorales, subrayando que se mantiene alejado de cualquier alianza con sectores identificados con Iván Cepeda.

“Lo que mis electores tienen completamente claro es que yo no voy a estar donde esté Iván Cepeda. Por supuesto que no voy a estar con esa campaña”, indicó en entrevista con Blu Radio.

Temas Relacionados

Jota Pe HernándezAlianza VerdeEscisiónElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita frente al campeón de América en 2012 por el grupo E en territorio brasileño

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Semana y Gabriel Gilinski aportaron la mayor parte de los recursos para la campaña de recolección de firmas de Vicky Dávila

La campaña de recolección de firmas para la candidatura presidencial de la exdirectora de ese medio de comunicación recibió $2.100 millones de Gabriel Gilinski y del grupo editorial Semana, según reportes oficiales entregados al Consejo Nacional Electoral

Semana y Gabriel Gilinski aportaron la mayor parte de los recursos para la campaña de recolección de firmas de Vicky Dávila

Gustavo Petro atribuyó la inflación en Colombia y Argentina al aumento en los costos de insumos y a las ganancias empresariales

El mandatario señaló que el encarecimiento del petróleo y los fertilizantes, junto con dinámicas del mercado, explican el aumento sostenido del costo de vida y cuestionó la efectividad de las medidas tradicionales para contenerlo

Gustavo Petro atribuyó la inflación en Colombia y Argentina al aumento en los costos de insumos y a las ganancias empresariales

Karol G se presentará más tarde en el segundo fin de semana de Coachella: esta es la hora exacta de su show

Sus fans en Colombia tendrán la oportunidad de verla en vivo de nuevo durante la presentación programada para la noche del domingo 19 de abril

Karol G se presentará más tarde en el segundo fin de semana de Coachella: esta es la hora exacta de su show

Paloma Valencia demandó ante la Corte Constitucional el aumento en el avalúo catastral: “Por capricho del Gobierno Petro”

La candidata presidencial del Centro Democrático presentó una demanda contra el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, al considerar que la norma permitió aumentos masivos en los avalúos catastrales

Paloma Valencia demandó ante la Corte Constitucional el aumento en el avalúo catastral: “Por capricho del Gobierno Petro”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Críticas a Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos Colombia’, por comentarios a seguidora: “¿Hace cuánto no te depilas?”

Críticas a Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos Colombia’, por comentarios a seguidora: “¿Hace cuánto no te depilas?”

Karol G se presentará más tarde en el segundo fin de semana de Coachella: esta es la hora exacta de su show

Yeison Jiménez presentía su muerte, aseguró Ciro Quiñónez: “Ese día estaba muy diferente”

Melissa Gate atacó a Karola luego de su salida de ‘La casa de los famosos’: “Una porquería de programa que estaban haciendo”

Carla Giraldo detalló su proceso para bajar de peso: “Llegué a los 95 kilos y tuve que buscar ayuda”

Deportes

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Qué le falta a la selección Colombia para clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

Esta es la figura que perderá Millonarios para las próximas fechas de la Liga BetPlay por agredir a jugador de Santa Fe

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool: qué pasará con él despúés del Mundial de 2026