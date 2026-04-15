Jota Pe Hernández explicó porqué presentó la escisión que definiría su salida de la Alianza Verde: “El que sobra soy yo”

La Dirección Nacional de Alianza Verde aprobó la solicitud de escisión para el senador Jota Pe Hernández - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Jonathan Pulido, conocido popularmente como Jota Pe Hernández, presentó una solicitud de escisión del partido Alianza Verde, con la que busca una postura independiente a la postura de la colectividad.

Dicha petición, presentada el lunes 13 de abril de 2026, fue avalada por la Dirección Nacional del movimiento político, con 31 votos a favor, uno en contra y una abstención. Sin embargo, la validación de la solicitud será analizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá la última palabra sobre el mismo.

Tras ello, el congresista expresó sus motivos que derivaron en su salida del partido Alianza Verde. El congresista, en declaraciones a Caracol Radio, argumentó que sus posiciones actuales resultan incompatibles con las directrices de la colectividad.

A su vez, el congresista, que obtuvo la tercera votación más alta en las elecciones del 8 de marzo con cerca de 165.000 electores, enfatizó en que el movimiento se encuentra en una fase de reestructuración que, en sus palabras, definan su tendencia verdadera en la clase política colombiana.

“Creo que el Partido Verde, que últimamente se ha dado a conocer como un partido de diferentes tendencias, pues está buscando una reorganización, una reestructuración, un reencuentro con su identidad ideológica y no está muy lejano de esto (...) sencillamente hoy hay una disputa porque hay unos candidatos sobre la parrilla y los congresistas quieren apoyar a X o Y candidato”, manifestó el senador al citado medio de comunicación.

Para Jota Pe Hernández, su estadía en el partido político se consideraba como un ‘lunar’, argumentando sus posturas contrarias a la mayoría parlamentaria.

“Si vamos a hablar ideológicamente, yo creo que el que sobra soy yo. Soy como ese lunar ahí en ese partido, por mis posiciones, porque no enarbolo las banderas del Partido Alianza Verde”, declaró.

No obstante, recalcó que las directivas le reconocieron su labor realizada en la colectividad. “Ellos reconocen que durante estas dos elecciones, la del 2022 y 2026, pues Jota Pe ha hecho un aporte electoral importante con un movimiento que me sigue políticamente, pues en debates de control político y en materia de leyes también he hecho un gran aporte. Entonces, por eso decidimos pacíficamente divorciarnos”, complementó.

De igual manera, el legislador mencionó que su salida no persigue la adhesión inmediata a una campaña presidencial ni contempla trasladar a otros congresistas con él.

“El motivo inicial no es obtener un partido o crear un partido. Aquí estamos buscando la figura legal que nos permita divorciarnos pacíficamente y que el Partido Alianza Verde pueda tener esa reconfiguración. La única que existe en estos momentos es la escisión porque el transfuguismo en la reforma política no pasó (...) Yo hice un compromiso que no me llevaba ni una sola credencial del partido Alianza Verde y es respeto por el trabajo del partido”, aclaró.

No obstante, el senador trazó una “línea roja” respecto a futuros respaldos electorales, subrayando que se mantiene alejado de cualquier alianza con sectores identificados con Iván Cepeda.

“Lo que mis electores tienen completamente claro es que yo no voy a estar donde esté Iván Cepeda. Por supuesto que no voy a estar con esa campaña”, indicó en entrevista con Blu Radio.