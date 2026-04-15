Colombia

El naufragio de una chalupa en el Magdalena es investigado: se presume un sobrecupo de pasajeros

Comunidades ribereñas afirman la existencia de una falta de supervisión y exigen soluciones urgentes para disminuir los riesgos en la movilidad cotidiana

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Río Magdalena-Colombia-23-11-2021
La reciente emergencia registrada en el sur de Bolívar expone la vulnerabilidad de las rutas acuáticas y la falta de controles efectivos sobre el transporte de pasajeros en el río Magdalena - crédito Colprensa

El reciente naufragio de una chalupa con 18 pasajeros en la Ciénaga de la Iguana, en el sur de Bolívar, ha puesto en evidencia graves deficiencias en la seguridad del transporte fluvial en el río Magdalena.

El incidente, ocurrido entre Magangué y Tiquisio durante la temporada de lluvias, reavivó la preocupación por los riesgos cotidianos en las rutas que conectan comunidades ribereñas de la región, según informó El Tiempo

El naufragio, ocurrido cuando un repentino temporal volcó la embarcación, expone la combinación de factores críticos: condiciones climáticas adversas, posible sobrecupo y ausencia de elementos de seguridad.

Los 18 ocupantes —incluidos niños— sobrevivieron, pero el episodio revela la vulnerabilidad de quienes dependen del río para su movilidad diaria.

Río Magdalena - Foto referencia: AFP
Las recientes discusiones entre aspirantes presidenciales revelan tensiones profundas sobre la integridad del proceso electoral y la necesidad de fortalecer la justicia y los principios democráticos de cara a las próximas elecciones - Foto referencia AFP

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio citado, la emergencia se desató cuando la chalupa se vio sacudida por el oleaje.

El pánico invadió a los pasajeros y, en minutos, el casco cedió. La embarcación se hundió en un banco de lodo poco profundo, lo que permitió a todos los ocupantes permanecer de pie y esperar ayuda.

Otra nave acudió al rescate y los pasajeros salieron ilesos, pero las autoridades locales iniciaron investigaciones para establecer si hubo sobrecupo o negligencia en el despacho de la nave bajo condiciones de riesgo.

Causas del naufragio y riesgos habituales en el río Magdalena

Medios regionales como Estrella Digital señalaron el exceso de pasajeros como la principal hipótesis detrás del siniestro.

El medio advirtió que la estabilidad de las embarcaciones se ve seriamente comprometida cuando exceden su capacidad permitida.

Otros factores señalados son la falta de chalecos salvavidas, problemas de señalización y baja visibilidad en ciertos tramos del río.

Estas situaciones, sumadas a la presunta precariedad del mantenimiento y a la ausencia de vigilancia efectiva, aumentan el peligro de accidentes, sobre todo en periodos de lluvia, cuando los cambios atmosféricos son más bruscos.

Las autoridades judiciales y fluviales abrieron investigaciones para determinar las responsabilidades del caso, según informó El Tiempo. Las fallas estructurales y la insuficiencia de recursos para el control han sido señaladas por la comunidad como un obstáculo para la prevención de nuevas tragedias.

La supervisión de las autoridades fluviales, como la Capitanía de Puerto y la Dirección General Marítima (Dimar), resulta insuficiente frente a la extensión del río Magdalena y la proliferación de puertos y embarcaderos informales. La falta de inspección constante facilita la continuidad de prácticas peligrosas como el sobrecupo.

El medio recomienda redoblar las revisiones técnicas de las embarcaciones y reforzar el control sobre la cantidad máxima de pasajeros.

Según las autoridades marítimas, se plantea la necesidad de campañas educativas dirigidas a las comunidades ribereñas, para concienciar sobre el riesgo que implica viajar sin equipos de seguridad y sobre la importancia de respetar la capacidad autorizada.

También se destaca la urgencia de invertir en la modernización de los puntos de embarque y desembarque, con el fin de ofrecer mejores condiciones a los usuarios y evitar incidentes similares al recientemente registrado en la Ciénaga de la Iguana.

Además, la dependencia de miles de habitantes del río Magdalena como principal vía de transporte multiplica su exposición al peligro. Para muchas personas en zonas rurales o apartadas de Bolívar, estas rutas fluviales representan el único medio de conexión y abastecimiento.

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