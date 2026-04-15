Es falso que Iván Duque vendiera el 66% del oro de Colombia: la decisión fue del Banco de la República

La venta de reservas de oro en 2020 no fue una decisión del entonces presidente, sino del banco central. - crédito Iván Duque/Facebook e Infobae

En redes sociales circulan nuevamente publicaciones que cuestionan la independencia del Banco de la República al asegurar que durante el gobierno de Iván Duque se vendió el 66% de las reservas de oro del país por decisión del entonces mandatario.

Las imágenes incluyen mensajes como “¿Dónde estaba la independencia y el rigor técnico del Banco cuando Iván Duque vendió/regalo el 66% del oro?”, lo que ha generado nuevas interpretaciones sobre el manejo de las reservas internacionales.

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Sin embargo, la información es engañosa, ya que la venta de oro sí ocurrió, pero no fue una decisión del Ejecutivo, sino del Banco de la República, entidad que tiene autonomía constitucional para administrar estos recursos.

Publicaciones en redes sociales atribuyen de forma errónea al gobierno la venta de reservas de oro. - crédito Prensa alternativa UD/Facebook

La venta de oro en 2020

Entre el 27 de mayo y el 26 de junio de 2020, el Banco de la República realizó la venta de aproximadamente 10 toneladas de oro, lo que representaba cerca del 66% de las reservas de este metal en el país.

Como resultado de esta operación, Colombia recibió cerca de $1,8 billones de pesos, y el valor de las reservas en oro pasó de aproximadamente 710,5 millones de dólares a 237,4 millones de dólares.

De acuerdo con los reportes financieros del emisor, esta reducción se reflejó en una caída cercana al 61% en el valor de las reservas de oro frente a 2019, cuando estaban valoradas en alrededor de $2,2 billones.

Administración de las reservas internacionales

El oro hace parte de las reservas internacionales de Colombia, junto con activos como divisas y bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Estas reservas no son administradas por la Presidencia de la República, sino por el Banco de la República, que tiene el mandato legal de gestionarlas bajo criterios técnicos.

Según la entidad, su manejo se rige por tres principios fundamentales que son liquidez, seguridad y retorno.

En ese sentido, las decisiones sobre compra o venta de activos responden a la composición del portafolio y a las condiciones del mercado internacional.

El oro representa una pequeña proporción de las reservas internacionales y es considerado un activo volátil. - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

Contexto económico de la decisión

La venta de oro se produjo en medio de la crisis global derivada de la pandemia del COVID-19, que impactó los mercados financieros y redujo las tasas de interés a nivel internacional.

En ese contexto, el Banco de la República explicó que el oro es un activo con alta volatilidad en su precio, las tasas de interés de activos más estables estaban en niveles bajos y el portafolio tenía menor capacidad para absorber pérdidas potenciales.

Por esta razón, la entidad consideró conveniente reducir la exposición a activos más riesgosos, como el oro, dentro de sus reservas internacionales.

El precio promedio de venta fue de US$1.727 por onza, en un año en el que este activo registró fuertes variaciones en su cotización.

Comunicado oficial del Banco de la República

En un comunicado publicado el 21 de agosto de 2020, el Banco de la República señaló que las decisiones sobre las reservas internacionales se toman con base en la relación entre el retorno esperado y la volatilidad de los activos.

El documento también indicó que: “Cuando las tasas de interés que se obtienen sobre las reservas internacionales son tan bajas, el portafolio tiene menos capacidad de absorber movimientos negativos en los precios de activos más volátiles. En este escenario resulta conveniente vender activos como el oro”.

Asimismo, precisó que la entidad no asume posiciones especulativas sobre precios de activos específicos, sino que mantiene un portafolio diversificado.

Participación del oro en las reservas

Antes de la venta, el oro representaba aproximadamente el 1,40% del total de las reservas internacionales.

Tras la operación, esta participación se redujo a cerca del 0,45%, lo que evidencia su bajo peso dentro del conjunto de activos administrados por el Banco de la República.

Autonomía del Banco de la República

Desde la Constitución de 1991, el Banco de la República es una entidad con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, lo que implica que sus decisiones no dependen directamente del Gobierno nacional, y en ese caso no dependían de la aprobación del entonces presidente Ivan Duque.

Su dirección está a cargo de una Junta Directiva integrada por siete miembros, el cuales son el ministro de Hacienda, el gerente general y cinco codirectores.

Aunque el presidente de la República designa a algunos integrantes, no tiene la facultad de ordenar directamente decisiones sobre el manejo de las reservas internacionales ni de remover libremente a los miembros de la Junta.

Este esquema busca garantizar que la política monetaria y la administración de reservas se realicen con criterios técnicos y no políticos.

El Banco de la República administra las reservas internacionales con criterios técnicos y autonomía. - crédito REUTERS/Jose Miguel Gomez

Comportamiento de las reservas internacionales

A pesar de la reducción en las reservas de oro, el total de las reservas internacionales del país registró un incremento durante 2020.

Según cifras del Banco de la República, estas alcanzaron los $209,8 billones al cierre del año, lo que representó un aumento de 17% frente a 2019, cuando se ubicaban en $179,1 billones.