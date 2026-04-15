Qué pasa con los niños que dibujan todo el tiempo: esto arrojó un estudio al respecto

Niños que dibujan con frecuencia desarrollan habilidades clave: esto reveló un estudio sobre su impacto en el cerebro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Lejos de ser solo una actividad recreativa, el dibujo se consolida como una herramienta fundamental en el desarrollo infantil.

Así lo evidencian diversas investigaciones que han analizado cómo esta práctica, aparentemente sencilla, influye de manera directa en el funcionamiento del cerebro y en la adquisición de habilidades esenciales para el aprendizaje.

De acuerdo con expertos en desarrollo infantil, los niños que dibujan de forma frecuente no solo fortalecen su creatividad, también potencian capacidades cognitivas determinantes para su vida académica y personal. Entre ellas, destaca una habilidad que ha llamado la atención de la comunidad científica: la memoria visual.

Este tipo de memoria permite recordar imágenes, colores, formas y escenas con mayor precisión. Cuando un niño plasma en el papel algo que observó o imaginó, pone en marcha un proceso complejo que implica recuperar información almacenada en su mente, organizarla y representarla gráficamente y en ese ejercicio, el cerebro activa múltiples conexiones neuronales relacionadas con la observación, la retención y la estructuración del pensamiento.

El dibujo potencia el desarrollo cerebral en la infancia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Investigadores han señalado que estas experiencias creativas durante la infancia tienen un impacto directo en el desarrollo de las llamadas funciones ejecutivas.

Según especialistas de la Universidad de Harvard, estas incluyen habilidades como la memoria de trabajo, la capacidad de concentración y el autocontrol, aspectos fundamentales para el rendimiento escolar y la resolución de problemas en la vida cotidiana.

Pero los beneficios del dibujo no se limitan a la memoria, ya que otro de los hallazgos relevantes es su capacidad para transformar ideas abstractas en representaciones concretas. Esto significa que los niños logran comprender mejor ciertos conceptos cuando los ilustran. Por ejemplo, al dibujar una historia, una planta o incluso un hecho histórico, no solo reproducen información, sino que la procesan de manera más profunda.

Este mecanismo facilita el aprendizaje, ya que involucra tanto la imaginación como la comprensión y en lugar de memorizar datos de forma pasiva, los niños construyen conocimiento activo, lo que se traduce en una mayor retención y entendimiento de los contenidos.

La práctica del dibujo impulsa habilidades cognitivas y emocionales en los niños - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En esa misma línea, la pediatra Claire McCarthy ha destacado en distintos espacios académicos y de divulgación que las actividades artísticas cumplen un papel esencial en el desarrollo integral de los menores. Según la especialista, el juego creativo —incluido el dibujo— permite que los niños aprendan a expresar emociones, resolver conflictos y fortalecer su autoestima.

El componente emocional es, de hecho, otro de los aspectos que más valoran los expertos. Dibujar se convierte en un canal de expresión para aquellos niños que aún no logran comunicar con palabras lo que sienten. A través de colores, formas y figuras, pueden exteriorizar pensamientos, miedos o alegrías, lo que contribuye a su bienestar emocional.

Además, esta práctica fomenta la autonomía y la confianza. Cada dibujo representa una decisión: qué hacer, cómo hacerlo y con qué elementos y ese proceso, aunque cotidiano, impulsa la toma de decisiones y el desarrollo de la identidad.

Uno de los puntos más destacados por los especialistas es que no se necesitan grandes recursos para estimular esta actividad. Con materiales básicos como hojas y lápices es suficiente para que los niños exploren su creatividad y fortalezcan sus habilidades. Incluso, dedicar unos minutos al día puede marcar una diferencia significativa en su desarrollo.

¿Por qué el dibujo se ha convertido en el héroe del desarrollo infantil? - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Entre las recomendaciones más comunes se encuentran incentivar el dibujo libre, proponer temas que despierten la imaginación —como historias o paisajes— y evitar corregir en exceso, permitiendo que el niño experimente sin presiones.

En un contexto donde las pantallas ocupan cada vez más espacio en la rutina infantil, el dibujo aparece como una alternativa accesible, económica y altamente beneficiosa. No solo entretiene, sino que también construye bases sólidas para el aprendizaje, el pensamiento crítico y la gestión emocional.

Así, lo que para muchos puede parecer una simple actividad, en realidad es una poderosa herramienta que contribuye al desarrollo cerebral y al crecimiento integral de los niños, con efectos que pueden perdurar a lo largo de toda su vida.