Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 15 de abril

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) dio a conocer la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este miércoles 15 de abril a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Trinidad, Belencito, San Bernardo, Santa Helena, Santa Fe, Arrayanes, Asdeflor, Fátima, Mirador de Fátima, Prados de Fátima, Altoviento II, Zapamanga, Zapamanga I, Zapamanga V y Zapamanga IV.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 04:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto residenciales Rincon Del Lago, Campestre Del Lago, Palmar del Lago, Cacique Real. Urbanizaciones Lagos del Cacique, Quintas del Lago, Altos del Lago, UDES, Monteverdi, Hacienda San Juan, Altos del Cacique, Palmeras del Cacique y San Expedito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 04:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, San Roque de Picacho, Puerto López y algunos sectores de Popoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Popoa Norte y Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Pedregal Abajo, El Palmar, El Moral, La Lajita, Palmarito, Juan Curí, La Palmita y Pedregal Arriba y algunos sectores de La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Hato.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Paramito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de las Veredas San Pedro y El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Palmerito y Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Casco Urbano, veredas Hoya Negra Las Vueltas, El Hobo, El Alto, San Isidro, El Cedral y algunos sectores de Siberia, Boquerón y Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento Cruces, Veredas Honduras, Sitio Nuevo, La Jabonera, El Venado, Las Cruces, Llano De Vargas, El Roble, Hoya De Peperos, El Tendido, San Pablo, Agua Blanca, Milán y algunos sectores de San Antonio, La Reforma y Otoval.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Hoya De San José y El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento La Hermosura, Veredas San José, Barbara, Turcal, Guamitos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrios Hacienda San Juan, San Bernardo, Fátima, Mirador de Fátima, Prados de Fátima, Santa Fe, Alto viento II y Zapamanga I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:05 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanizaciones Monteverdi y Hacienda San Juan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:05 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Los Medios y algunos sectores de Llano Hondo y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Bolívar sectores de la carrera 26 con calle 41.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Volador.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Clavellinos y Callejón I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Gavilán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Bolívar carera 25 # 41 - 8 Edificio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanización Villa Valentina sector Edén.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Urbanización Portal De La Victoria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Provincia y El Canelo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Nuevo Soto Mayor sectores de la avenida Gonzales Valencia entre calles 48 y 50.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Casas Blancas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Veredas Chacara, Apure, Labradas y sectores de Tahona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pablo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Veredas Casacote y sectores de Puerto Perla y Viami.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tahona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales La YE.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjuntos residenciales Rincon Del Lago, Campestre Del Lago, Palmar del Lago, Cacique Real y la urbanización Lagos del Cacique (sectores de las carreras 54 y 54ª con calles 73 y 74).

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:05 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanizaciones Monteverdi y Hacienda San Juan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrios Hacienda San Juan, San Bernardo, Fátima, Mirador de Fátima, Prados de Fátima, Santa Fe, Alto viento II y Zapamanga I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Amarillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta sectores de la carrera 29 entre calles 71 y 75.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas El Treinta y sectores de Caño Doradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 2, 3 y 4 entre calles 7 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Castillo sectores de las carreras 48A y 49 con calle 30.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Urbanización Prados de Occidente sectores de las carreras 12E y 13 con calles 8, 9 y 9B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Flora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Piedra Gorda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palo Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cantabara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Solferino.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hatillo Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Guacamayo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rita Antigua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hatillo Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Barrios Nuevo Galán, Palamas, Centro y San Tropel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Quintas Del Llanito y sectores de Giraluz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Baraya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Páramo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Hoyo y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bejarana Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Pedregal Abajo, El Palmar, El Moral, La Lajita, Palmarito, Juan Curí, La Palmita y Pedregal Arriba y algunos sectores de La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Honduras, Cedros y La Jabonera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Macaregua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Feria sector San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cairasco y Listara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento La Hermosura, Veredas San José, Barbara, Turcal, Guamitos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Palmerito y Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bolivar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Albania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de las Veredas San Pedro y El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pedregales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Hoya De San José y El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Los Medios y algunos sectores de Llano Hondo y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Casco Urbano, veredas Hoya Negra Las Vueltas, El Hobo, El Alto, San Isidro, El Cedral y algunos sectores de Siberia, Boquerón y Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento Cruces, Veredas Honduras, Sitio Nuevo, La Jabonera, El Venado, Las Cruces, Llano De Vargas, El Roble, Hoya De Peperos, El Tendido, San Pablo, Agua Blanca, Milán y algunos sectores de San Antonio, La Reforma y Otoval.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Veredas San Martin, San Diego Yariguies, San Joaquín y sectores de Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Vereda Maracaibo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Yondo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Yondó.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Pesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Casco urbano y rural del municipio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Galán.

Sector(es): Veredas La Aguada y algunos sectores de El Hobo y La Mesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Hato.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Paramito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas San Vicente, Tres Esquinas Los Patios, Botuva I, El Casiquito y algunos sectores de Mercadillo, Matarredonda, Helechal y Mesa y Puerto López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Rodeo, Berlín, La Humareda y sectores de Palacios y Sitio Nuevo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Gavilán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, San Roque de Picacho, Puerto López y algunos sectores de Popoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Popoa Norte y Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas La Peña, Granadillo, así como sectores de Gavilán y Lagunillas Diamante.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Claver.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Clavellinos y Callejón I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.