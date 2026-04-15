Paloma Valencia aseguró que uno de sus pilares en un posible gobierno será la “reconstrucción de Venezuela”

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Cristián Bayona, Colprensa

Paloma Valencia, actual senadora, una de las figuras destacadas en la carrera presidencial de Colombia para 2026, y la representante del Centro Democrático para estos comicios, anunció en la mañana del 15 de abril de 2026, a través de su cuenta de X, que la reconstrucción de Venezuela será uno de los ejes centrales de su propuesta política.

Entre sus primeras definiciones, Valencia enfatizó el carácter estratégico de este eje: “Para nuestro gobierno será una prioridad cooperar en la reconstrucción de Venezuela”.

El mensaje de la parlamentaria introduce una visión regional al señalar que la situación de ese país afecta directamente a Colombia: “Lo de Venezuela es de doble filo porque es la reconstrucción paralela de dos naciones devastadas por el castrochavismo”, afirmó la precandidata en su publicación.

Mientras las últimas encuestas la ubican entre las aspirantes mejor posicionadas para disputar la presidencia y llegar a la Casa de Nariño, durante los próximos cuatro años, su pronunciamiento pone de relieve la coyuntura compartida por ambos países bajo lo que define como los efectos del castrochavismo.

Paloma Valencia sobre reconstrucción de Venezuela - crédito @PalomaValenciaL/X

Paloma Valencia dice estar del lado del pueblo venezolano

La candidata presidencial, a inicios de 2026, denunció el respaldo público de líderes de izquierda en Colombia al régimen chavista y señaló la falta de solidaridad con el drama humanitario venezolano, mientras la crisis migratoria y la represión política han dejado secuelas profundas en la región.

Valencia, senadora del Centro Democrático, cuestionó de forma directa a figuras como el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, a quienes acusó de silenciar las violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. “Todos los líderes de izquierda, sobre todo colombianos, han salido a defender a Venezuela. Han hablado de soberanía, como si una dictadura tuviera soberanía”.

La senadora Paloma Valencia critica a los líderes de la izquierda colombiana por, según ella, defender la 'soberanía' de Venezuela pero ignorar las violaciones de derechos humanos - crédito red social X

La congresista destacó que un tercio de la población venezolana ha debido abandonar su país ante el colapso institucional y económico, resaltando así la magnitud de la migración forzada en la región. Puntualizó que, pese a la gravedad de la situación, “no los oímos hablar de eso cuando un tercio de la población de venezolanos tuvo que irse del país, cuando le pegaban a golpes a María Corina Machado o cuando cerraban el Congreso”.

Según la senadora, la dirigencia de izquierda en Colombia ha recurrido reiteradamente a la defensa de la soberanía venezolana, pero ha ignorado hechos como la prisión de opositores, la represión violenta y los cambios constitucionales que, a su juicio, consolidaron el control del chavismo. “No los oímos hablar de eso cuando usurpaban el poder y las instituciones para quedarse ahí, cuando hicieron una nueva constitución y cuando cambiaron los distritos electorales”.

La propia Valencia manifestó que, para ella, el mayor vacío en el discurso político es no reconocer el daño personal y familiar derivado de la crisis: “Sobre todo, no los he oído hablar del sufrimiento de los venezolanos, de cada ciudadano que tuvo que dejar su país porque no tenía oportunidades y que no puede estar con su familia”.

La congresista destacó que un tercio de la población venezolana ha debido abandonar su país ante el colapso institucional y económico, resaltando así la magnitud de la migración forzada en la región - crédfito Sergio Acer/Reuters

En su intervención, Valencia recordó el impacto de la migración venezolana en Colombia y el continente. Señaló los riesgos y carencias extremas que enfrentaron quienes cruzaron el Darién rumbo hacia Estados Unidos, que caminaron por carreteras en toda Latinoamérica o aquellas madres que perdieron a sus hijos durante estos traslados, señalando que el silencio de la izquierda ha sido notorio respecto al sufrimiento de estas personas.

La crítica de Valencia, se centra en la exigencia de coherencia política y reclamo de empatía por las consecuencias humanas y sociales que, afirma, han sido minimizadas por la dirigencia de izquierda tanto en Colombia como en el contexto internacional.