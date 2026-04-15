Médicos ya no tendrán que pedirle su historia clínica en cada consulta a partir de esta fecha: conozca la medida

La historia clínica suele ser parte de todas las consultas médicas en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A partir del miércoles, 15 de abril de 2026, los pacientes en Colombia podrán acceder a un sistema que permitirá que su historia clínica esté disponible para cualquier prestador de servicios de salud del país, que permitirá agilizar la atención y reducir la fragmentación de la información médica.

Desde el Ministerio de Salud anunciaron que los antecedentes y datos relevantes de cada usuario podrán ser consultados en un sistema de “interoperabilidad” por profesionales autorizados, incluso si han sido atendidos previamente en otra institución conectada al sistema nacional.

Hasta el momento, la dispersión de la información obligaba a los pacientes a repetir exámenes y relatar sus antecedentes en cada consulta. En ese sentido, sus voceros oficiales afirmaron que “la interoperabilidad de la historia clínica elimina uno de los principales cuellos de botella del sistema: la información fragmentada”.

La nueva plataforma centraliza los datos médicos, garantiza la confidencialidad y facilita el intercambio de información entre hospitales y clínicas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con la nueva medida, los diagnósticos serán más completos y los tratamientos tendrán mayor continuidad, sin importar el lugar de atención.

Entre los principales beneficios que destacaron las autoridades sanitarias están la reducción en la repetición de exámenes, disminución del tiempo de atención, diagnósticos más oportunos y una experiencia más fluida para los pacientes.

Por lo tanto, a partir de la fecha, la historia clínica dejará de estar “limitada a un solo lugar y pasa a acompañar al paciente donde se encuentre. (...) Para los pacientes, implica menos trámites y menos incertidumbre; para los médicos, la posibilidad de tomar decisiones con información más completa. Especialmente, en casos donde la atención depende de múltiples servicios o especialistas”, indicaron los portavoces de la institución.

La implementación del modelo de interoperabilidad comenzó en octubre de 2025, con la adaptación de los sistemas de las instituciones de salud y jornadas de capacitación para el talento humano en distintas regiones y a través de formación virtual.

Así funciona el nuevo sistema de interoperabilidad

Según la Resolución 00001888 de septiembre de 2025, el sistema de interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (Ihce) en Colombia cuenta con una estructura que parte de la generación de Resúmenes Digitales de Atención (RDA) en cada consulta, urgencia u hospitalización.

Estos documentos electrónicos, obligatorios y estandarizados, son elaborados por los prestadores de servicios de salud —hospitales, clínicas e IPS— a través de sus propios sistemas de historia clínica electrónica.

La transmisión de estos resúmenes al Ministerio de Salud se realiza mediante canales cifrados y autenticados, bajo protocolos internacionalmente reconocidos, como TLS/Https y el uso de API Keys. Todas las transferencias quedan sujetas a controles de acceso estrictos y mecanismos de seguridad que cumplen con las recomendaciones de entidades como la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (Nist).

Según documentación oficial, una vez que los RDA llegan a la plataforma nacional de interoperabilidad, el ministerio valida que cumplan los estándares técnicos y asigna a cada uno un identificador único denominado Vida.

El almacenamiento centralizado de los RDA en un repositorio nacional asegura que la información clínica se conserve de manera segura y permanezca disponible para su consulta y el acceso se realiza desde los sistemas institucionales de historia clínica electrónica, que están conectados a la plataforma nacional. Todas las acciones quedan auditadas, y el acceso está restringido según roles y permisos predefinidos.

La iniciativa nacional establece mecanismos para compartir la información asistencial en tiempo real, con estándares internacionales y resguardo de la privacidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los componentes técnicos principales destaca el repositorio nacional de RDA, el servidor HL7 FHIR —que permite la uniformidad y compatibilidad internacional de los datos— y los módulos de autenticación y seguridad. El sistema se apoya también en un API Gateway, un gestor de identificación de pacientes (MPI) para unificar la identificación a nivel nacional, y herramientas de consulta y auditoría que documentan cada acceso.

La implementación del sistema de Ihce se desarrolla en varias fases. Primero, cada prestador genera y envía los RDA tras cada evento clínico. Luego, en el ministerio validan y almacenan la información en el repositorio nacional.

Un ejemplo de uso ilustra el funcionamiento: un paciente atendido en urgencias en el hospital A tiene su RDA transmitido al ministerio. Al volver a requerir atención en la IPS B, el médico autorizado puede acceder al historial y consultar el RDA previo. Todo el proceso queda documentado y restringido a personal con permisos, bajo auditoría permanente.