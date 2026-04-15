Colombia

Iván Cepeda canceló a último momento reunión con gobernadores: Dilian Francisco Toro calificó la decisión como “preocupante”

La gobernadora del Valle del Cauca advirtió que cuando no hay articulación, los programas que benefician a la comunidad no tienen el mismo impacto

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El candidato del Pacto Histórico denunció que sectores del uribismo buscaron bloquear sus actos en el Huila y Bucaramanga - crédito Iván Cepeda
Iván Cepeda no fue a reunión con gobernadores - crédito Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda decidió cancelar, a última hora, su presencia en la Cumbre de Gobernadores organizada por la Federación Nacional de Departamentos (FND) para dialogar con los aspirantes a la Casa de Nariño sobre las propuestas regionales.

La ausencia de Cepeda se produjo mientras el presidente Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, propuso la destitución de alcaldes y gobernadores que no atiendan las exigencias de los campesinos respecto al impuesto predial.

En este contexto, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, manifestó que resulta “preocupante” la decisión del postulante a la Presidencia por el Pacto Histórico de no asistir a este tipo de encuentros con las regiones.

Para Dilian Francisca Toro es fundamental que los mandatarios regionales hablen con los candidatos y expresen sus preocupaciones - crédito Suministrado infobae

“Es preocupante de que no nos escuche a las regiones, porque realmente en este gobierno ha habido muy poca articulación del Gobierno nacional con las entidades regionales, ni con los departamentos ni con los municipios”, expuso en rueda de prensa.

Y agregó: “Entonces, pues por supuesto, cuando no hay articulación, los proyectos, programas que benefician a la comunidad, pues no, no tienen el mismo impacto, que es lo que nosotros estamos buscando, que haya impacto positivo en la comunidad, que haya transformaciones de vidas, que haya transformaciones de sociedad, que haya transformaciones territoriales, que es lo que uno busca”.

En su criterio, “si no viene el candidato, pues no va a poderse dar cuenta de qué es lo que está pasando, qué es lo que nos duele, qué es lo que sufrimos en las regiones y fuera de eso, pues no vamos a poder escuchar, que me parece muy importante que nosotros escuchemos cuáles son sus propuestas con los problemas más álgidos del país. Entonces, eso más que cualquier cosa, es de preocupación para nosotros”, aseguró la mandataria local.

Gobernadores piden que las necesidades regionales sean prioridad de los candidatos presidenciales

Encuentro de gobernadores en Santa Marta
Gobernadores piden que las necesidades regionales sean prioridad de los candidatos presidenciales - crédito @FNDCol/X

Tras la cancelación de la reunión por parte del senador Iván Cepeda, los mandatarios regionales expusieron en la Cumbre de los Gobernadores los problemas que experimenta cada departamento.

A su turno, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, exigió que la descentralización y el fortalecimiento de las regiones dejen de ser promesas y se conviertan en compromisos verificables dentro de las plataformas de los aspirantes presidenciales

Cortés, presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), también remarcó la urgencia de “reconstruir la relación entre el Gobierno nacional y los territorios”, subrayando que Colombia requiere avanzar en la descentralización con competencias y recursos distribuidos de manera directa a las regiones. La mandataria local insistió en que, más allá de quién gane la contienda presidencial, la prioridad debe ser que las decisiones públicas se tomen más cerca de la ciudadanía y no sigan dependiendo centralmente del Gobierno nacional.

El jefe de Estado amenazó a los alcaldes del país con apartarlos del cargo si no ayudaban a reducir el avalúo catastral - crédito Presidencia/FND
FND considera fundamental reafianzar las relaciones con el Gobierno Petro - crédito Presidencia/FND

Por su parte, el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, evaluó la reciente crisis generada por los bloqueos viales en Santander tras el paro desatado por el aumento del impuesto predial. Tavera afirmó, según informó El Tiempo, que estos hechos fueron consecuencia de una “falta de articulación, de diálogo y de concertación entre la Nación y los territorios”.

El funcionario advirtió sobre “una amenaza contra la institucionalidad local” al referirse a declaraciones del presidente Gustavo Petro, que había sugerido la destitución de alcaldes que no lograran despejar las vías bloqueadas, pese a que tal jerarquía no está respaldada constitucionalmente.

A la par, los gobernadores instalaron tres demandas centrales en la discusión electoral: descentralización normativa y presupuestal, inversión con equidad social y seguridad con enfoque territorial.

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