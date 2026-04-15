Paloma Valencia rechazó nexos con criminales tras presuntas trampas para reunirla con ellos: “No abrazo, dialogo, ni acompaño la criminalidad”

La aspirante presidencial afirmó que le han puesto "trampas" para que se reúna con criminales en medio de su campaña electoral - crédito Cristián Bayona, Colprensa

El debate en la plenaria del Senado de Colombia el martes 14 de abril de 2026 estuvo marcado por acusaciones cruzadas entre aspirantes presidenciales y señalamientos sobre la manipulación política.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, confrontó directamente a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, rechazando cualquier intento de vincularla con criminales y cuestionando la transparencia en el proceso electoral.

En la sesión, Valencia negó haber buscado respaldo de figuras criminales e insistió en que su único interés es “llevar a los criminales a la cárcel”.

La candidata presidencial reveló que le han tendido supuestas “trampas” para reunirse con delincuentes y remarcó que no acepta apoyos de personas al margen de la ley.

La discusión se intensificó cuando Cepeda, también aspirante presidencial, puso en duda la presencia de Ciro Ramírez, congresista del Centro Democrático condenado en primera instancia por corrupción, en la plenaria del Senado.

El senador Iván Cepeda, conocido por su activismo y labor parlamentaria, protagoniza confrontaciones directas, exigiendo explicaciones sobre la legitimidad y transparencia del funcionamiento legislativo colombiano - crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook

Cepeda preguntó: “Si vamos a hablar de criminales, ¿qué hace el señor Ciro Ramírez en esta sesión? ¿Qué hace registrado en esa sesión?”.

Valencia respondió deslindándose de Ramírez y enfatizando que, a diferencia de sus rivales, no busca votos apoyándose en alianzas con personas investigadas o condenadas. “No, ni que yo fuera del pacto de La Picota buscándome votos con los criminales”, sostuvo, antes de afirmar que el principio que guía su campaña es no dialogar ni asociarse con la criminalidad.

Acusaciones y postura de Paloma Valencia frente a la criminalidad

La polémica creció cuando Paloma Valencia denunció intentos de inducirla a reuniones con delincuentes disfrazados de informantes. “Cuando me han mandado las trampas de que me reúna con algún hampón que viene a decir que tiene una información valiosísima, el principio ha sido el mismo. Yo no me abrazo, ni me siento, ni dialogo, ni defiendo, ni acompaño la criminalidad”, manifestó la candidata en el Senado, según informó Semana.

La senadora remarcó que la criminalidad, en su concepto, solo tiene espacio en la cárcel y que el deber de un gobierno es terminar con la impunidad. Reiteró que busca someter a los violentos a la ley y garantizar que ningún colombiano deba votar bajo presión armada.

El debate evidenció la prioridad de algunas candidaturas por combatir la impunidad, mientras otras fueron cuestionadas por supuestos acercamientos a actores marginales durante el proceso político - crédito Europa Press

Valencia aseguró que su política prioriza el combate a la delincuencia y la protección de los procesos democráticos. Subrayó que su campaña se distingue al rechazar cualquier beneficio otorgado o recibido de organizaciones criminales.

Visión de gobierno y paz, según Paloma Valencia

En el transcurso del debate, la candidata abordó su visión de la paz, distanciándose de las propuestas de sus rivales. “Que no le digan paz a darle abrazos a la criminalidad, que no le digan paz tomarse fotos con los asesinos que han derramado la sangre de los colombianos inocentes”.

Paloma Valencia puntualizó que no acepta ninguna relación, acuerdo o contacto con quienes han protagonizado hechos de violencia. Marcó diferencia con el Gobierno actual y sectores del Pacto Histórico, resaltando su promesa de gobernar para toda la ciudadanía.

En el cierre de la plenaria, Valencia reafirmó que, de llegar a la presidencia, buscará consolidar una administración incluyente, centrada en el respeto a las libertades y en el fortalecimiento de la democracia. Señaló que su objetivo central será garantizar el bienestar colectivo bajo principios de justicia y protección a los derechos de todos los colombianos.

El Partido Conservador confirma respaldo a Paloma Valencia para la presidencia

El Partido Conservador anunció este 15 de abril de 2026 el respaldo unánime a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo de 2026, según confirmó su director Efraín Cepeda.

Paloma Valencia venía de recibir el apoyo del Partido de la U - Partido Conservador y Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/REUTERS/@soyconservador/X

La decisión fue adoptada en sesión del Directorio Nacional Conservador, donde por unanimidad se eligió a Valencia como candidata oficial de esta colectividad para la próxima elección presidencial, según detalló Cepeda. El dirigente aclaró que el respaldo partidario es obligatorio para toda la militancia, incluyendo congresistas, diputados, concejales y directivos.

Durante la reunión sostenida ese mismo día, Paloma Valencia invitó formalmente a los miembros conservadores a sumarse a su aspiración, tras lo cual la directiva anunció públicamente que la organización se pondrá “al servicio de la candidata Paloma Valencia”, según remarcó el director.