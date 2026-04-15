Envían a prisión a pareja señalada de abusar sexualmente de una niña de 2 años: fue golpeada y quemada

La pareja habría sometido al bebé a todo tipo de abusos desde sus primeros meses - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el 14 de abril de 2026, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que reveló un lamentable acto en contra de una menor de edad. De acuerdo con el documento revelado durante la jornada del martes, una pareja fue enviada a prisión tras ser señalada como presunta responsable de golpear y abusar sexualmente de una menor de 2 años en el departamento de Córdoba.

Según el reporte oficial de las autoridades, el 7 de abril de 2026, la niña fue llevada a un hospital por su tutor, que reportó a los especialistas que la menor presentó síntomas de ahogo por ingesta de alimentos. Durante la revisión médica, los galenos que atendieron el caso identificaron en la víctima lesiones compatibles con violencia sexual, así como golpes con objetos contundentes y quemaduras.

De acuerdo con investigaciones realizadas por una fiscal de la seccional de Córdoba, los hechos investigados habrían comenzado en diciembre de 2025, en el momento en el que la niña fue entregada a familiares para restituir sus derechos, después de haberse detectado situaciones previas de vulneración.

Las autoridades establecieron que el tutor de la menor sería el presunto autor de los ataques y procedieron a su captura en el mismo centro asistencial. Del mismo modo, se confirmó que la pareja que quedó a disposición de las autoridades judiciales debe enfrentarse a las audiencias por cargos como tentativa de feminicidio y acceso carnal violento agravado, lo que derivó en la imposición de una medida de aseguramiento intramural por orden judicial.

El hecho fue ampliamente rechazado en la región - crédito Sergio Acero/Colprensa

Estos hechos de violencia contra los menores de edad no son aislados, teniendo en cuenta que durante 2026 se han registrado otras situaciones de maltrato y abuso infantil, hechos que son ampliamente rechazados por las autoridades locales y nacionales que piden respeto por la integridad de los menores de edad y cualquier ciudadano en general.

Otro de los hechos alarmantes que reveló el ente judicial el 14 de abril está relacionado con el caso de un hombre de 56 años que fue enviado a prisión por orden de un juez de Mahates (Bolívar), tras la solicitud de la Fiscalía tras ser señalado de abusar sexualmente de su nieta menor de edad entre 2019 y 2024.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía Seccional Bolívar, la investigación indica que las agresiones comenzaron cuando la niña tenía 6 años y continuaron hasta que cumplió 11 años, un periodo de al menos 5 años en los que la menor de edad se vio sometida a todo tipo de vejámenes por el criminal que pertenecía a su núcleo familiar cercano.

Del mismo modo, se dio a conocer que el proceso judicial inició tras descubrirse una carta que revelaba el estado psicológico y emocional de la menor por causa de estos abusos, hecho que permitió a sus familiares identificar la situación y presentar la denuncia correspondiente para acabar con esta pesadilla que se extendió por años.

El sujeto accedió carnalmente a su propia nieta durante años, cuando la cuidaba en su casa - crédito Colprensa

El material probatorio recopilado por la policía judicial sugiere que el hombre habría aprovechado los momentos en que le confiaban el cuidado de la niña para realizar tocamientos de índole sexual e intimidarla con amenazas de quitarse la vida en dado caso de que se atreviera a contar lo sucedido a alguien de su familia, según confirmó la Fiscalía, siendo esta una de las modalidades de intimidación más frecuentes entre los criminales que atacan a menores de edad.

Las autoridades piden respeto por las personas desde sus primeros años de vida - crédito Colprensa

El criminal fue capturado por la Policía Nacional el 9 de abril en el municipio de María La Baja (Bolívar) y, posteriormente, en las audiencias, el procesado rechazó los cargos por delito de acto sexual con menor de 14 años agravado que le fueron imputados por la Fiscalía.