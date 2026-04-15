Se agudiza la crisis de salud en Antioquia por deudas millonarias, jornadas ‘eternas’ para médicos y falta de camas: los pacientes pasan la noche en el piso

La crisis hospitalaria en Medellín y Antioquia supera el 120% de ocupación en servicios de urgencias, saturando hospitales clave de la región - crédito Karina Ausecha Penagos/Colprensa

El agravamiento de la crisis hospitalaria en Medellín y Antioquia ha sobrepasado la capacidad de respuesta de los servicios de urgencias, con niveles de ocupación superiores al 120%.

Decenas de pacientes permanecen horas o días en sillas, en pasillos ocupados o incluso en el suelo, lo que refleja una red hospitalaria al borde del colapso y expone a miles de familias a atenciones insuficientes.

Y es que los pacientes han tenido que pasar las noches, incluso, acostados en suelo y protegidos con simples cartones debido a la falta de espacio, mientras que viven un calvario para obtener los exámenes y procedimientos necesarios para superar sus necesidades médicas.

Ese es el caso del padre de Juliana Roldán que tuvo un accidente isquémico desde el 10 de abril y, aunque fue atendido de forma primaria por un servicio particular, ahora intenta acceder a la red de su entidad promotora: la Nueva EPS.

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“Mi papá tiene 65 años y diagnóstico de epilepsia. Tuvo un episodio en el que se le puso súper tieso el pie derecho. La ventaja fue que tenía EMI, porque si no uno empieza a dar la vuelta por hospital en hospital”, señaló la mujer en diálogo con El Colombiano.

La crisis en los hospitales públicos y privados de la región se origina en la sobreocupación hospitalaria que afecta gravemente a hospitales clave como el San Rafael de Itagüí, San Vicente Fundación y la Clínica Universitaria Bolivariana.

Solo el martes 14 de abril se registraron porcentajes de ocupación del 120% en el Valle de Aburrá y del 116% en Antioquia. Instituciones como el San Vicente Fundación llegaron al 215% de ocupación, la Clínica Universitaria Bolivariana al 196% y la Unidad Hospitalaria de San Cristóbal de Metrosalud al 188%, según datos oficiales.

Esta situación obligó a pacientes a desplazarse largas distancias en busca de atención y a personal médico a enfrentar jornadas extensas, sin garantía de recursos ni espacios adecuados.

En el caso del padre de Roldan, la mujer narró el calvario que ha tenido que padecer desde hace cuatro días para que su familiar pueda recibir el tratamiento, en medio de la saturación de pacientes en el Valle de Aburrá.

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“Estamos esperando desde el sábado, que lo vio el internista, para que le hagan un ecocardiograma. El especialista no viene todos los días, ayer iba a venir y no vino. Todo adentro está un caos horrible, está especialmente congestionado. Ayer (lunes) tuvieron que llamar a la Policía porque había una paciente que estaba desconectando a los otros pacientes por el desespero. Es muy difícil, uno entiende a los médicos, pero se vuelve complicado”, comentó la mujer al diario nacional.

Causas de la sobreocupación hospitalaria

El colapso de urgencias responde principalmente a la acumulación de deudas millonarias por parte de entidades administradoras de salud, en particular la Nueva EPS —bajo intervención estatal—, cuyo monto adeudado se calcula en ocho billones de pesos. Este rezago financiero limita la capacidad operativa de los hospitales públicos, genera desabastecimiento de insumos médicos y dificulta el pago de salarios, lo que reduce la disponibilidad de personal.

Debido a la falta de pagos, muchos hospitales rechazan pacientes afiliados a la Nueva EPS, transfiriendo la presión a un reducido grupo de hospitales públicos que se ven obligados a atender alta demanda. Esto ha conducido a episodios de saturación: pacientes deben esperar turnos prolongados en sillas o acceder solo a servicios mínimos, mientras médicos y auxiliares lidian con la escasez de medicamentos y materiales.

La experiencia de personas como Llerince Muñoz Mejía revela la insuficiencia de personal y la atención inadecuada para adultos mayores. A su vez, relatos como el de Ana María Gaviria retratan cómo algunos pacientes terminan “durmiendo en el suelo con cartones” ante la ausencia de camas.

“Hay muchísima gente en sillas, el hospital está muy lleno. A mi mamá le ha ido bien porque por su edad le han dado prioridad, pero se ve la contingencia. Se sabe que el hospital de Itagüí en estos momentos no cuenta con todo el personal”, señaló Muñoz Mejía en diálogo con El Colombiano.

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Asimismo, Ana María Gaviria, que tuvo que llevar a su hijo a varios centros hospitalarios de Medellín antes de que fuera recibido en la Unidad Hospitalaria de Metrosalud de Belén, señaló el calvario que ha sufrido desde hace varios días, además de solidarizarse con los demás pacientes que ha observado en su travesía.

“Antes de venirnos para acá, vi gente durmiendo en el suelo con cartones, como si se tratara de indigentes. Es muy difícil que a uno no lo atiendan cuando se necesitan los primeros auxilios, que le pidan a uno buscar en otro lado”, señaló la mujer al diario nacional.

Medidas oficiales ante la crisis

Frente al agravamiento de la situación, la administración de Medellín declaró la emergencia hospitalaria el lunes 13 de abril, permitiendo la activación de mecanismos excepcionales y el flujo prioritario de recursos para atender la crisis.

El alcalde Federico Gutiérrez adelantó nuevas acciones legales contra el Gobierno Nacional ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el objetivo de exigir el pago de las deudas y la imposición de sanciones a los ministros de Hacienda, Salud y al superintendente de Salud, por incumplir una sentencia judicial de 11 de julio del año anterior.

La respuesta institucional también busca dimensionar la gravedad del problema: en la actualidad, 27 hospitales de Antioquia superan el 100% de ocupación. La presión es extrema en municipios fuera de Medellín, como en el Hospital Francisco Valderrama de Turbo, que reporta un 326% de sobreocupación, la Clínica Panamericana de Apartadó un 167% y el Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia un 157%.