Debate programático entre una política de paz o una política de seguridad que la desconozca o subordine

Álvaro Villarraga Sarmiento: politólogo, magíster en derecho y catedrático universitario - crédito Visuales IA

En la campaña presidencial el debate sobre la paz entre las tres candidaturas más posicionadas reviste esta característica: Solo la candidatura de las vertientes de izquierdas y progresistas considera necesaria una política de paz que sustenta su candidato Iván Cepeda, mientras las candidaturas de vertientes de derecha y extrema derecha de Abelardo de la Espriella y de Paloma Valencia rechazan el optar por una política de paz, proponen desechar sus aplicaciones vigentes y en vez de ella en materia de seguridad incluyan solamente medidas de fuerza y altamente punitivas en el tratamiento de conflictividades armadas, políticas y sociales.

El programa de Iván Cepeda “El Poder de la Verdad” incluye con relación a lo internacional preocupación por el recrudecimiento de las guerras, las agresiones, las violaciones al derecho internacional y el notorio debilitamiento de soluciones políticas, ante lo cual propone que “la política exterior debe ser una política de paz”. (Cepeda, 2026, pp. 75-76). Y, llama a EE. UU. a asumir su responsabilidad “en el tráfico y consumo de drogas ilícitas” y propone una redefinición concertada entre Estados de la política antidrogas (Cepeda, 2026, p. 77).

PUBLICIDAD

Iván Cepeda plantea una política exterior basada en la paz y el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz de 2016 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En política de paz, Cepeda propone conseguir condiciones de vida dignas para la población y atender con prioridad a “las víctimas y sus derechos”. Propone retomar compromisos con la verdad, el reconocimiento de responsabilidades, la justicia restaurativa, la reparación integral y las garantías de no repetición. Hace la propuesta de un Acuerdo Nacional con todos los sectores para tratar problemáticas nacionales y conseguir la reconciliación. (Cepeda, 2026, p. 85). Concibe continuar con diálogos y negociaciones con grupos armados, pero bajo las condiciones de revisar el estado de los procesos y exigirles cesar ataques contra la población (Cepeda, 2026, p. 84). Y advierte que no pueden ser diálogos “eternos ni retóricos, sino con resultados reales, verificables y concretos, para terminar la guerra y no para prolongarla” (Cepeda, 2026, p. 267).

También incluye implementar “en todas sus consecuencias” el Acuerdo de Paz de 2016, recordando que al próximo gobierno le corresponde el último período de su aplicación integral. Y debate que “la derecha ha buscado criminalizar la paz” cuando su logro es una obligación constitucional y legal.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella propone eliminar la JEP, fortalecer la fuerza pública y priorizar medidas punitivas - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El candidato Abelardo de la Espriella presenta un documento de 13 puntos “El milagro de los nunca. Propuestas para reconstruir la Patria Milagro”, de forma que en el punto 3 se afirma que “el crimen es el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país” y se agrega que la política de “Paz Total” del gobierno Petro es “una traición a la patria”. No entrega propuestas de paz sino de fortalecimiento de la fuerza pública, mayor represión al delito, creación de 10 nuevos centros carcelarios administrados por empresas privadas, creación de un “Bloque de Búsqueda contra la extorsión” y de una red de seguridad denominada “Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas”. En posteriores declaraciones propone “acabar con la JEP” y los compromisos del acuerdo de paz de 2016, dar tratamiento de “enemigo” al candidato Iván Cepeda y exterminar –“destripar”- a la militancia de izquierda que lo respalda.

Paloma Valencia apuesta por aumentar el presupuesto en defensa y endurecer las acciones contra el crimen y la protesta social. - Crédito Luisa González/Reuters

Y la candidata Paloma Valencia en su Plan de Gobierno “Colombia más grande” incluye varios temas y 111 propuestas, sin referencias a la paz. Sin embargo, su primer tema sobre la seguridad plantea “recuperar una autoridad legítima, real y sostenida”, proteger las víctimas y conseguir una oferta social ante la ilegalidad. Asimismo, fortalecer la capacidad y los efectivos de la fuerza pública e incrementar el presupuesto de seguridad y defensa hasta el 4% del PIB. Sobre cultivos de uso ilícito propone apoyar la política de EE. UU., aplicar “erradicación forzosa” con aspersión de glifosato, crear fiscales especializados contra estructuras criminales, endurecer las penas y, de otra parte, regular de manera cuestionablemente asociada “la protesta social y el vandalismo”.

PUBLICIDAD