Abelardo de la Espriella aseguró que defendería a Westcol si mata a un ladrón: “Así venga con un peluche, le disparas”

El candidato habló sobre seguridad con el creador de contenido - crédito @DelaEspriellaStyle/YouTube

Durante la transmisión que hizo con el creador de contenido Westcol, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló sobre lo que serían sus políticas para mejorar la seguridad del país en caso de que se convierta en el nuevo presidente de Colombia.

En primer lugar, indicó que para recuperar la confianza del Gobierno de Estados Unidos es primordial garantizar que se combatirá a la delincuencia y a los grupos armados.

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“Si perseguimos al microtráfico, estoy seguro de que Estados Unidos cambia de posición de inmediato, y eso lo vamos a conseguir. Cuando el Estado se decide los bandidos salen corriendo. Hoy son llaves (amigos), pero conmigo se acaba ese cuentico. Vamos a tener una relación fluida, armónica y de mucho beneficio para el pueblo colombiano”.

El candidato presidencial garantizó que tendrá una relación positiva con Estados Unidos - crédito @DelaEspriellaStyle/YouTube

El nacido en Bogotá habló de las empresas que tiene el streamer y afirmó que de los votantes depende que las compañías en Colombia sean prósperas o quiebren en corto plazo.

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“Imagínate esto con seguridad, que no roben a la gente, con un sistema de salud que no deje morir a la gente, si en medio de este desastre se ha construido tanto emprendimiento, yo conozco ejemplos como el tuyo loco, tú vienes de la pobreza y mira lo que has logrado, yo conozco gente que ha hecho país con el Estado metiéndose, pero sí se puede”.

Debido a que Westcol afirmó que lo importante no es el presidente, sino el entusiasmo que tienen los emprendedores, el jurista arremetió contra la posibilidad de que Iván Cepeda sea el nuevo mandatario.

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“Vamos a decirlo, Cepeda propone un modelo que ha fracasado en todo lado, con Cepeda las empresas tuyas cierran, conmigo van a valer cinco veces más. No te equivoques, eso de que no importa el que gane, lo que defiende Cepeda es la dictadura de Venezuela, si importa y el riesgo es muy grande”.

El abogado indicó que mantendrá los programas sociales del Gobierno Petro - crédito @DelaEspriellaStyle/YouTube

Para sorpresa de los espectadores, Abelardo de la Espriella defendió las políticas sociales del Gobierno Petro; sin embargo, aseguró que se trata de “pañitos de agua tibia” para la ciudadanía.

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“Este Gobierno ha sido desastroso, hay dolor y hay gente que tiene frustración en su corazón porque le han quedado mal otros gobiernos. La gente no tiene nada que perder. Petro ha hecho cosas sociales interesantes, le ha ayudado a la gente y esas cosas sociales hay que mantenerlas, pero son pañitos de agua tibia, soluciones temporales y tiene que ser una mezcla de las dos cosas”.

En cuanto a la campaña de Paloma Valencia, recordó que representa a partidos políticos que ya tuvieron el poder, lo que en su concepto, sería volver a los errores del pasado.

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“Los otros son los de siempre, imagínate combatiendo a la corrupción, se van a encontrar a los amigos, a los familiares. Yo no voy a salir de Colombia y voy a estar pendiente de lo que la gente quiere que se haga”.

De la Espriella afirmó que defendería a Westcol si le dispara a un bandido - crédito @DelaEspriellaStyle/YouTube

Por último, Westcol preguntó: ¿Qué pasa si un bandido entra a mi casa y me quiere robar? Y el candidato presidencial afirmó que lo ideal es arremeter de manera violenta contra el individuo.

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“Dale con lo que encuentres, es muy sencillo, la legítima defensa se presume cuando hay invasión del domicilio, punto. Cuando una persona entra a tu domicilio, se presume que está la legítima defensa, así vaya con un pan, pero cualquier vaina, si haces eso, me llamas y yo te defiendo. No se vayan a dejar matar”.

El creador de contenido cuestionó si es legítimo dispararle a una persona en ese contexto y el abogado penalista respondió de manera afirmativa.

“Dale con un palo, con un sartén, no hay porte ilegal de ollas. Tienes derecho a defenderte, si a mí se me meten yo salgo a defender a mi familia. No me lo estoy inventando yo, es la ley. Así venga con un peluche y le das un tiro, no tienes que ir preso”, puntualizó.

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