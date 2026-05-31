Colombia

Entre lágrimas, adulta mayor pide que le devuelvan $700.000 que envió por error a una cuenta de Nequi

La mujer aseguró que el dinero era para ayudar a su hijo y, tras cometer un error en la transferencia, decidió hacer un llamado público para intentar recuperar los recursos que terminó enviando a un destinatario equivocado

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Una adulta mayor denuncia en redes sociales el envío erróneo de 700.000 pesos a otra cuenta por medio de Nequi - crédito X

La angustia de una adulta mayor quedó registrada en un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante las últimas horas. Entre lágrimas, la mujer pidió ayuda para recuperar un dinero que, según denunció, terminó en una cuenta equivocada tras cometer un error al realizar una transferencia por Nequi.

La suma no es menor. De acuerdo con el relato difundido en la grabación, se trata de 700.000 pesos que la mujer había enviado con un propósito específico y que ahora intenta recuperar con la ayuda de personas cercanas que decidieron hacer pública su situación.

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La red global de Yape crece con la integración de Nequi, lo que permite a los usuarios realizar transferencias transfronterizas hacia el ecosistema digital colombiano de forma inmediata.
El caso destaca los riesgos y consecuencias de errores al realizar transferencias digitales mediante aplicaciones como Nequi en Colombia - crédito Nequi

Las imágenes despertaron decenas de reacciones entre usuarios de internet, quienes compartieron el video con la esperanza de que el dinero pueda regresar a manos de su propietaria. La historia generó especial sensibilidad debido a las condiciones económicas de la familia y a la urgencia con la que necesitaban esos recursos.

Según se explicó en el video, la transferencia fue realizada el 28 de mayo. Sin embargo, al momento de ingresar los datos para hacer el envío, el dinero habría sido consignado a un número equivocado de la plataforma financiera. La persona que acompaña a la adulta mayor en la grabación asegura que el error fue detectado poco después de efectuar la operación, cuando ya era demasiado tarde para revertirla.

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Con el fin de demostrar que la transferencia sí se realizó, la mujer muestra ante la cámara un comprobante de la transacción. En el documento aparecen algunos datos relacionados con la operación y el destinatario que recibió el dinero por equivocación. Mientras sostiene el comprobante, la acompañante explica la situación que atraviesa la familia y la necesidad de recuperar los recursos.

“Tenemos a esta señora que hizo al mediodía una recarga por error a este Nequi por valor de 700.000 pesos para su hijo que se encuentra preso y necesitaba ese dinero con urgencia; la señora está desesperada porque son personas de bajos recursos y necesitan ese dinero”, se escucha decir en el video.

Hay una opción para comprobar los códigos QR luego de recibir una transacción, en el caso de los comercios - crédito - cortesía Nequi
El video difundido muestra la angustia de la afectada, quien solicita la devolución del dinero transferido por error digital - crédito - cortesía Nequi

La mujer insiste en que el dinero tenía como destino el hijo de la adulta mayor y que la equivocación terminó convirtiéndose en un problema económico para una familia que, según afirma, no cuenta con muchos recursos.

A su lado aparece la adulta mayor, visiblemente afectada por lo ocurrido. Durante la grabación apenas logra contener el llanto mientras hace un llamado a la persona que recibió la transferencia para que revise la situación y considere devolver el dinero. Su petición es breve, pero refleja la preocupación que enfrenta. Entre lágrimas, la mujer ruega que le regresen “la platica”.

La escena tocó a numerosos usuarios en redes sociales, donde el video comenzó a difundirse rápidamente. Muchos internautas expresaron mensajes de solidaridad y pidieron que la grabación llegue a la persona que recibió los recursos para que pueda verificar lo ocurrido.

La mujer que acompaña a la adulta mayor concluye el mensaje reiterando el llamado y apelando a la buena voluntad de quien recibió la transferencia. “Como la pueden escuchar, si le devuelven el dinero que es para su hijo que está preso”, afirma al finalizar el video.

Algunos inoficiosos buscan evadir el pago, y simulan que hicieron la transacción, pero esto se puede comprobar de forma sencilla - cortesía Nequi
Errores en transferencias por aplicaciones como Nequi pueden tener graves consecuencias para familias de bajos recursos - cortesía Nequi

Hasta el momento no se conoce si la persona que recibió el dinero ha respondido al llamado o si ya existe algún proceso para intentar recuperar los recursos. Tampoco se han divulgado detalles adicionales sobre la identidad del destinatario más allá de la información que aparece parcialmente en el comprobante mostrado en la grabación.

El caso volvió a poner sobre la mesa los errores que pueden ocurrir al realizar transferencias digitales. Aunque las aplicaciones financieras han facilitado el envío inmediato de dinero entre usuarios, un número digitado incorrectamente puede terminar enviando los recursos a una cuenta distinta de la prevista.

Mientras tanto, la esperanza de esta adulta mayor sigue puesta en que la persona que recibió los 700.000 pesos vea el mensaje que circula en redes sociales y decida devolver el dinero. Para ella, más que una transferencia equivocada, se trata de unos recursos que considera fundamentales para ayudar a su hijo y aliviar una situación que hoy la tiene profundamente preocupada.

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