Colombia

Desmantelan arsenal de guerra perteneciente a las disidencias: estaba en barriles cubierto por maleza

Las armas pertenecerían al subfrente 18 de las disidencias de las Farc, cuyo segundo cabecilla es alias Davier, uno de los líderes guerrilleros más poderosos en el norte de Antioquia

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Los explosivos serían propiedad de alias Davier, segundo cabecilla del subfrente 18 de las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

Voceros oficiales del Ejército Nacional comunicaron que se localizó un depósito ilegal de material de guerra, explosivos y artículos de intendencia que serían propiedad de estructuras armadas, en la vereda Chontaduro, municipio de Ituango, Antioquia.

El hallazgo ocurrió en medio de acciones contra el Grupo Armado Organizado residual (GAOr) subfrente 18 de las disidencias de las Farc, específicamente contra la comisión de alias Davier, señalado como segundo cabecilla y considerado objetivo de alto valor por las Fuerzas Militares por su actuar delictivo en la región.

El operativo fue realizado por tropas del Batallón de Infantería Liviana número 10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada, en coordinación con miembros de la Fiscalía, y resultó en la incautación de un fusil, una carabina, un mortero, dos granadas de 60 milímetros, ocho cartuchos de escopeta, pólvora, 165 cartuchos de munición calibre 5.56, 16 cartuchos de carabina, un radio de comunicaciones y diversos explosivos.

El depósito de armas de guerra fue hallado en barriles plásticos y en medio de maleza vegetal - crédito Ejército Nacional
El depósito de armas de guerra fue hallado en barriles plásticos y en medio de maleza vegetal - crédito Ejército Nacional

El material estaba oculto entre arbustos y maleza en una zona de difícil acceso, según el reporte oficial de las autoridades.

“Davier” es identificado por las autoridades como actual cabecilla del GAOr 18 y figura relevante en la estructura tras la muerte de alias Ramiro, anterior líder del frente, que falleció en un operativo militar en marzo. De hecho, también es señalado por su presunta participación en una disputa interna y por el asesinato de alias Arley, el tercer cabecilla, bajo sospecha de deserción por querer trasladarse al frente 36 de las disidencias.

Las Fuerzas Militares siguen desplegando estrategias en contra de las disidencias en la subregión Norte de Antioquia, motivados por la contundente presencia de grupos armados ilegales en varios de sus municipios que se ha traducido en incrementos de asesinatos de líderes sociales y civiles.

De hecho, el municipio de Ituango es considerado uno de los principales enclaves de varios grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN. Por esta razón, desde el Ejército Nacional indicaron que el hallazgo del arsenal “permite neutralizar posibles acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil”.

Los militares limpiaron las armas y las pudieron en manos de las autoridades - crédito Ejército Nacional
Los militares limpiaron las armas y las pudieron en manos de las autoridades - crédito Ejército Nacional

Incremento de homicidios y economías ilícitas en el norte de Antioquia preocupa a las autoridades,

La presencia de grupos armados de distintos puntos de proveniencia en busca del control territorial en el norte —incluso en el oriente— del departamento ha significado un deterioro del orden público.

Reportes de autoridades regionales y nacionales, así como organizaciones de derechos humanos, indican que en estas regiones se está registrando un incremento exponencial de homicidios tanto a líderes comunitarios y sociales, como a civiles, para lograr una expansión de economías ilegales asociadas a la minería y los cultivos de coca.

Por medio del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), adscrito a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se conoció que los homicidios en la subregión norte aumentaron de 46 casos en el mismo periodo de 2025 a 70 en lo corrido de 2026.

En detalle, este incremento coincide con una presencia fortalecida, además del Clan del Golfo, de los subfrentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc y el frente Héroes de Tarazá del ELN, que disputan el control territorial en municipios como Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño y Yarumal.

Asesinato de Alexander de Jesús Chavarría en Ituango, Antioquia - crédito @Indepaz/X
Uno de los casos de asesinatos recientes fue el del líder comunitario, Alexander de Jesús Chavarría, en Ituango, Antioquia - crédito @Indepaz/X

El crecimiento en la concentración y el rendimiento de los cultivos de coca en el corredor entre Valdivia, Tarazá y Cáceres. Valdivia y Tarazá agrupan el 45% del total departamental de cultivos de coca, mientras que el área sembrada y el tamaño de los lotes muestran una tendencia al alza, según el informe, debido a los beneficios económicos favorables que traen las actividades ilícitas.

En paralelo, desde el Ejército Nacional reportaron la desactivación de ocho artefactos explosivos en zonas rurales del Norte y el Nordeste de Antioquia a principios de abril, en respuesta al aumento de incidentes violentos y amenazas a la población.

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