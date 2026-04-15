Congresista del Pacto Histórico habló de sus luchas políticas con su diagnóstico de autismo: “Han hecho de cada error un titular”

La representante del Pacto Histórico propone reconocer la neurodiversidad como parte de la condición humana - crédito @SusanaBoreal/X

La representante a la Cámara Susana Boreal reactivó el debate público tras referirse a su diagnóstico de autismo, conocido desde 2023, con el propósito de abrir nuevamente la discusión sobre neurodiversidad en el Congreso de la República.

La legisladora por Antioquia dio a conocer que recibió confirmación médica de esta condición tras un proceso personal que ella misma relató en redes sociales por medio de unas palabras y un video.

En su relato, la congresista del Pacto Histórico relacionó su experiencia con las tensiones que, según dijo, enfrentó en su vida política, por lo que escribió en su cuenta de X: “Me tocó pasar por el juicio, los ataques, el escarmiento público”. En ese mismo mensaje afirmó que la exposición constante de su vida pública la llevó a replantear su propia historia personal.

La representante Susana Boreal señaló que su diagnóstico de autismo le dio un propósito dentro de la política - crédito @SusanaBoreal/X

En paralelo, Boreal vinculó su diagnóstico con una iniciativa legislativa que impulsa en el Congreso: “Han cuestionado cómo hablo, lo que pienso, lo que no terminé, lo que digo en voz alta. Han hecho de cada error un titular. De cada duda, una prueba en mi contra (...) La respuesta me cambió la vida, soy autista”.

Y es que el trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que cambia la forma en que una persona percibe su entorno, se comunica e interactúa socialmente, además de influir en sus comportamientos y en la manera en que procesa estímulos como sonidos o luces.

No se trata de una enfermedad, sino de una variación del funcionamiento cerebral que puede presentarse en distintos niveles y que suele requerir acompañamiento terapéutico para fortalecer habilidades de comunicación, autonomía y adaptación.

El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que influye en la comunicación, la interacción social y la percepción del entorno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La vida política de Susana Boreal

Su presencia en el escenario público creció durante el Paro Nacional de 2021, cuando un video en el que dirigió una orquesta en una manifestación en Medellín circuló ampliamente en las plataformas digitales y la posicionó en el debate nacional.

A partir de ese episodio, su nombre ingresó con fuerza en discusiones de juventudes y sectores cercanos a Colombia Humana. Desde su llegada al Congreso, su actuación legislativa despertó posiciones divididas; entre los temas que abordó figura la defensa del consumo responsable de marihuana, postura que expuso en escenarios públicos y políticos.

También cuestionó aspectos del sistema educativo tradicional. En una de sus intervenciones afirmó que la obligatoriedad escolar puede representar una forma de “violencia” cuando el modelo educativo presenta fallas estructurales.

Susana Boreal ganó visibilidad nacional en 2021 durante el Paro Nacional, cuando un video suyo dirigiendo una orquesta en una manifestación en Medellín - crédito @SusanaBoreal/X

Además, en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, la lista del Pacto Histórico en Antioquia, en la que participó Boreal, alcanzó el segundo lugar en fuerza electoral en el departamento. Ese resultado consolidó presencia política en una de las regiones con mayor competencia electoral del país.

Ahora, con el diagnóstico de trastorno del espectro autista, según lo expuesto por la congresista, llegó tras evaluaciones realizadas por dos neuropsicólogas diferentes: “Y ahí entendí un montón de cosas, como que estuve tres días leyendo sobre el autismo, llorando, porque mi vida literalmente cobró sentido“.

Boreal también relacionó su experiencia con el debate legislativo. Señaló que el autismo debe entrar en la agenda política por su impacto en decisiones estructurales: “Es muy importante traer a esos espacios políticos las voces de las personas autistas”.

La legisladora cuestiona el modelo educativo tradicional y ha planteado que la obligatoriedad escolar puede generar tensiones en estudiantes neurodivergentes - crédito @SusanaBoreal/X

“Vivimos en una sociedad que nos quiere a todos igualitos, en masa, para vendernos cosas en masa. Entonces, es muy importante apegarnos a que somos seres que tenemos nuestra propia voluntad, nuestra propia trayectoria y, pues, que podemos ser diferentes y sobre esa diferencia construir un mundo de todos los colores”, afirmó, al defender la diferencia como parte constitutiva de la vida social.

Las declaraciones de Boreal se insertan en la discusión legislativa sobre un proyecto de ley que busca establecer una política integral para personas con autismo en Colombia.

Proyecto de ley sobre el autismo: enfoque y objetivos principales

Y es que en el Congreso se encuentra el proyecto de ley 298 de 2025, radicado en la Cámara de Representantes, que tiene como autora principal a Susana Boreal; la iniciativa propone un cambio de enfoque frente al autismo y otras condiciones como el TDAH o la dislexia, al plantearlas como parte de la diversidad humana y no únicamente desde una mirada médica o clínica.

La iniciativa en el Congreso plantea accesibilidad cognitiva en servicios públicos y sanciones a instituciones que discriminen por diagnóstico - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El proyecto también plantea eliminar barreras estructurales mediante la llamada accesibilidad cognitiva, además de establecer sanciones contra instituciones educativas o laborales que discriminen por diagnóstico.

A esto se suma la defensa de una educación más flexible para personas neurodivergentes y la participación directa de colectivos autistas en la construcción de políticas públicas.