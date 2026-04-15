Marino Hinestroza es “el peor jugador” de Vasco da Gama: prensa brasileña le da duro por caída en Copa Sudamericana

Marino Hinestroza, otra vez en el ojo del huracán por su rendimiento con el Vasco da Gama en 2026 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Marino Hinestroza sigue sin mejorar en Vasco da Gama, pese a las expectativas generadas por su paso por Atlético Nacional entre 2024 y 2025, con cuatro títulos en el bolsillo y ser convocado a la selección Colombia, para estar ahora en el ojo del huracán.

La prensa brasileña volvió a criticar al atacante cafetero, esta vez por la derrota en la Copa Sudamericana frente a Audax Italiano por 2-1, lo que causó sorpresa porque se dio en Río de Janeiro y existen dudas sobre cómo se gestionó la plantilla para la temporada 2026.

Queda por saber lo que pasará con Hinestroza en los próximos compromisos, pues cada vez se ve lejos de su mejor momento, al igual que de la selección Colombia para el Mundial 2026 y dependerá del técnico Renato Gaúcho si lo mantendrá para el segundo semestre, lo manda a préstamo o vendido a otro club.

“Su ritmo es diferente al del resto de la plantilla”

Una de las razones de la caída del cuadro carioca en la segunda fecha de la Copa Sudamericana fueron las expulsiones, que le costaron desperdiciar la ventaja de 1-0 en el segundo tiempo, no aprovechar las opciones en el ataque y permitir a los chilenos llevarse los tres puntos de Río de Janeiro.

Para medios como Globo Esporte, el nivel de Marino Hinestroza es preocupante, debido a que no se le vio bien en los 45 minutos que disputó del compromiso, siendo titular y reemplazado en uno de los tres cambios del entretiempo del técnico Renato Gaúcho.

Marino Hinestroza sigue sin brillar con Vasco da Gama en el fútbol brasileño y cuestionan su fichaje - crédito Vasco da Gama

Según el portal brasileño, el colombiano solo tuvo una calificación de 3 sobre 10 porque fue poco su aporte en el ataque, no se asoció con nadie y perdió la pelota en varias ocasiones, perdiendo el escenario ideal para pelear por un puesto de titular con más regularidad.

“El peor jugador del equipo. Realizó varios pases hacia atrás y falló algunos regates. Sigue demostrando que su ritmo es diferente al del resto de la plantilla. Fue sustituido en el descanso y, una vez más, dio la impresión de no haber aprovechado su oportunidad”, señaló el medio.

Marino Hinestroza fue uno de los peores calificados en Vasco da Gama por la Copa Sudamericana - crédito Rodolfo Buhrer/REUTERS

De esta manera, Hinestroza completó su segundo partido como inicialista sin destacar en el fútbol brasileño, ni siquiera tiene su primer encuentro con 90 minutos en cancha y suma un total de 13 presentaciones sin goles ni asistencias por el momento.

“No sé por qué expulsaron a Cuesta”

Otro jugador que dio de qué hablar fue Carlos Cuesta, defensor central que salió expulsado a los 83 minutos por una falta que provocó un penal para Audax Italiano, cuyo cobro de Franco Troyansky le dio el triunfo a los chilenos en suelo brasileño por la Copa Sudamericana.

En rueda de prensa, el técnico de Vasco da Gama cuestionó al juez central: “Siempre he dicho que la prioridad del club es el Campeonato Brasileño. Es la prioridad del club. La Conmebol debería preocuparse por quién va a arbitrar los partidos. ¿Es esa la preocupación de la Conmebol (con respecto al proceso)? Pero nadie está poniendo excusas por la derrota. Sabíamos que iba a ser difícil, nos pusimos en ventaja, perdimos a un jugador en el primer tiempo".

Carlos Cuesta fue uno de los expulsados de Vasco da Gama ante Audax Italiano, por la Copa Sudamericana - crédito Vasco da Gama

“Es muy difícil jugar 11 contra 11, y con un jugador menos entonces... Desafortunadamente, el rival mejoró y al final del partido, desafortunadamente, cometimos un penal infantil que nos hizo perder el partido”, añadió.

Renato Gaúcho se refirió a las expulsiones de JP y Carlos Cuesta: “Hablo mucho incluso de las tarjetas amarillas, para que no las entiendan, imagínense una roja. La expulsión de JP fue injusta, no sé por qué expulsaron a Cuesta, si ofendió al árbitro o era el último hombre. Desde el primer tiempo nos perjudicaron, pero nadie está poniendo excusas por la derrota”.