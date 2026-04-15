Crueldad en la vía pública: perro fue lanzado de un vehículo en movimiento y el conductor le pasó por encima

Las personas que iban en la camioneta no dudaron en deshacerse del animal - crédito El Periodista de la Gente / Facebook

Un nuevo caso de maltrato animal generó rechazo en el territorio nacional, después de que se difundiera un video grabado sobre la vía que conduce de Soledad a Malambo en Atlántico, pues allí se puede ver el momento en el que un perro fue lanzado por la ventana de una camioneta en movimiento a la vía y posteriormente, el conductor le pasa por encima.

El registro audiovisual, que circula ampliamente en redes sociales, no solo demuestra que los criminales abandonaron al animal sino que reavivó el llamado de la ciudadanía para aplicar sanciones penales a los responsables de este tipo de actos de violencia en contra de estos seres.

Según lo informado por la fundación de animales Dando Amor Sanador, el perro, identificado como Tevi, fue rescatado tras sobrevivir al impacto con ayuda de la proteccionista Conny Arrieta, que localizó al canino y lo trasladó a un centro veterinario para evaluar la gravedad de sus heridas.

El más reciente informe entregado por la institución indica que el perro fue llevado a un veterinario, que explicó que el animal presenta anemia, hemoparásitos, daño hepático y múltiples fracturas en la cadera, tibia, peroné y una de sus patas tras ser atropellado, lo que le impide movilizarse.

De acuerdo con la fundación, la recuperación del animal dependerá de ayuda económica, por lo que se habilitaron canales oficiales para recaudar fondos y, eventualmente, encontrarle un hogar definitivo.

La fundación trabaja por recolectar ayudas para la recuperación del can - crédito Dando Amor Sanador / Instagram

Ante la gravedad de los hechos, la ciudadanía mostró su indignación porque desde la camioneta no solo se lanzó al animal a la vía, sino que sus ocupantes siguieron su trayecto y pasaron sobre el cuerpo del animal, que luego, visiblemente lastimado y arrastrándose sobre el asfalto, intentó evadir el peligro de ser aplastado por otros vehículos.

La denuncia, hecha por Andrés Preciado, fue clave para identificar las placas del vehículo implicado en el atroz caso de maltrato el 13 de abril de 2026, por lo que la publicación en redes sociales se convirtió en un impulso para que la comunidad animalista insistiera a las autoridades activen los procedimientos de judicialización previstos en la ley Ángel, denominación popular de la ley 2455 de 2025 en contra de los criminales que atentaron en contra de la vida de Tevi.

Esta legislación establece que “el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, según lo establece el texto legislativo.

Los criminales dejaron al animal sufriendo en las calles hasta que activistas lo rescataron - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ley Ángel contempla agravantes en casos de crueldad y maltrato en vía pública

La normativa sanciona penalmente el maltrato animal y contiene agravantes específicos para conductas cometidas con sevicia o en sitio público.

De acuerdo con la ley, estas circunstancias pueden incrementar las penas “de la mitad a tres cuartas partes”, lo que significa que, según la gravedad y el contexto de la acción, las sanciones pueden verse aumentadas considerablemente.

En el caso de Tevi, se reúnen las dos agravantes, por lo que la comunidad pide todo el peso de la ley para los involucrados en el brutal acto.

La comunidad pide respeto por todas las formas de vida - crédito Colprensa

Fundaciones y activistas reiteraron que es necesario que la Fiscalía General de la Nación y la Policía actúen con celeridad frente a las pruebas recolectadas, incluidas las imágenes y la identificación de las placas.

El caso volvió a desatar todo un debate sobre la aplicación práctica de estas disposiciones, mientras la recuperación de Tevi es seguida de cerca por organizaciones defensoras de animales y la comunidad, a la espera de respuestas judiciales.