Colombia

Congresista uribista lanzó sablazo a campaña de Abelardo de la Espriella: “Están rasgando las posibilidades de derrotar la mayor amenaza”

Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático y que resultó electo como senador de la República, expresó su preocupación por la manera en que activistas de la aspiración del autodenominado ‘Tigre’ han arremetido contra la aspirante de la centroderecha

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Hernán Cadavid lanzó críticas a campaña de Abelardo de la Espriella
El senador electo Hernán Cadavid lanzó críticas a campaña de Abelardo de la Espriella, por sus ataques a Paloma Valencia - crédito @hernancadavidma/Instagram - Colprensa

Las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que cuestionó con severidad lo que serían algunas prácticas de la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, con miras a la primera vuelta presidencial el 31 de mayo, motivaron a otro miembro del Centro Democrático a unirse a esas preocupaciones. Se trata del representante a la Cámara y senador electo Hernán Cadavid, que no dudó en expresar sus inconformidades.

El congresista puso su atención en cómo, desde la aspiración del autodenominado ‘Tigre’, se han lanzado una serie de ataques a la candidatura de Paloma Valencia; todo esto, mientras el país se aproxima a las elecciones presidenciales. De parte de Cadavid, existe cierto temor de cómo se ha ido debilitando la posibilidad de confluir en una eventual segunda vuelta, ante lo que consideran la “mayor amenaza a la democracia”.

Hernán Cadavid y sus preocupaciones sobre la campaña de De la Espriella
Este fue el mensaje con el que el congresista Hernán Cadavid expresó sus preocupaciones sobre la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @hernancadavidm/X

En efecto, en este clima de alta tensión, el antioqueño advirtió que la campaña de De la Espriella está infligiendo un daño irreversible. “Los que rasgan símbolos de la campaña de @PalomaValenciaL están rasgando las posibilidades de derrotar la mayor amenaza a la democracia en Colombia”, sostuvo Cadavid, alineándose con el llamado del exmandatario y subrayando la gravedad de la disputa a nivel interno.

Y es que, según se ha conocido, detrás de estos hechos estarían una serie de activistas, cercanos a De la Espriella, que han querido revalidar una serie de calificativos hacia la senadora del Centro Democrático, a la que han calificado como parte de “los de siempre” y la “vieja política”; en contraste con el grupo que sigue al abogado de ultraderecha, que se han llamado como los “nunca”; una narrativa que avanza.

La dinámica tensó aún más el clima luego de que De la Espriella rechazó participar en alianzas para la primera vuelta y planteó que cualquier unión solo sería una eventual segunda vuelta, con lo que marcó distancia respecto a la “clase política” que identifica con Valencia. Esto causó un quiebre que se fue acrecentando más tras las acusaciones sobre supuestos diálogos de esa aspiración con el petrismo.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez hace un llamado a la moderación política y advierte sobre el impacto de las divisiones internas en la contienda electoral de 2026 - crédito @alvarouribevel/X

Uribe y Cadavid acusan a De la Espriella de debilitar la unidad ante el “neocomunismo”

De esta forma, Cadavid se unió a lo expresado por el expresidente Uribe, que fue categórico al señalar las consecuencias de la división. “De nosotros depende si ganamos o no, si gana la democracia frente al neocomunismo. Nuestra candidata, Paloma Valencia, que tiene todos los merecimientos, toda la firmeza, toda la transparencia, no anunciada, sino probada, está haciendo un gran esfuerzo”, destacó el exmandatario.

Y agregó que no es concebible, desde su perspectiva, que “el doctor Abelardo se refiere bien a mí y enseguida su misma campaña o él maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan". Así, quiso desmarcarse de estos ataques y le pidió el favor a todos los que acompañan a la congresista de tener respeto con la campaña contraria; no sin antes señalar el grave daño que estarían ocasionando estos ataques.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt también expressó su rechazo a los ataques en la carrera presidencial - crédito @IBetancourtCol/X

“Advierto: lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”, dijo Uribe Vélez. La contienda, tal y como se ha venido gestando, podría derivar en que las fuerzas de la derecha deban confluir en una sola aspiración para enfrentar a una candidatura que parecería tener asegurado su lugar en la segunda vuelta, como la del oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Es por ello que tanto Uribe como Cadavid han reiterado cómo este tipo de hechos abren la puerta a lo que denominan el neocomunismo. Para el senador electo del Centro Democrático es claro: se está poniendo en riesgo las chances de derrotar a su principal adversario, en lo que coincide de manera abierta Uribe, que no tardó en alertar sobre el peligro de que estas disputas le entreguen el triunfo a sus opositores ideológicos.

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