Karol G no pudo presentar su show completo en Coachella: cuál fue la razón y qué canciones le faltaron

Karol G no pudo completar su show en Coachella 2026 por retrasos en el inicio - crédito REUTERS/Daniel Cole

La colombiana Karol G marcó un hito en la historia del festival Coachella 2026 al convertirse en la primera artista latinoamericana en encabezar el evento, durante la jornada del domingo 12 de abril en el desierto de Indio, California, Estados Unidos.

La presencia de la cantante antioqueña como headliner se sumó a la de figuras internacionales como Sabrina Carpenter y Justin Bieber, consolidando una edición con gran diversidad de estilos y propuestas musicales.

El espectáculo de Karol G generó gran expectación, tanto por el despliegue visual como por la selección de canciones y colaboraciones sobre el escenario. Sin embargo, la presentación estuvo marcada por un contratiempo: el show comenzó con 25 minutos de retraso, lo que, sumado a las estrictas reglas de tiempo del festival, obligó a recortar la duración inicialmente programada. Como resultado, la artista no pudo interpretar la totalidad de los temas previstos para la noche.

A pesar de las limitaciones, Karol G logró ofrecer un setlist que incluyó éxitos de su repertorio y homenajes a figuras icónicas de la música latina. Entre los momentos destacados se encontró la mezcla de Gatúbela con Rompe de Daddy Yankee, así como la interpretación de “La murga”, un clásico que resonó con el público latinoamericano. Además, la cantante sorprendió al invitar a Mariah Angeliq y Becky G en temas como El makinon y Mamii, respectivamente, y al contar con un grupo de mariachis para varios números que reforzaron la presencia de la música tradicional.

Karol G subió al escenario junto a Becky G para interpretar su éxito 'MAMIII' y dejar un mensaje al público latino - crédito Coachella/YouTube

El repertorio que Karol G presentó en esta primera fecha de Coachella incluyó canciones como Latina foreva, Un gatito me llamó, Oki doki, Tá OK (Remix), El makinon (con Mariah Angeliq), S91, Qué rico mambo, Tropicoqueta, Papasito, Negrita de mis pesares, El son de la negra, Ese hombre es malo, Mamii (con Becky G y mariachis), A su boca la amo, Gatúbela (con Rompe de Daddy Yankee), una nueva canción junto a Greg González, Bandida entrenada, Ojos Ferrari, un medley de éxitos de Wisin, Ivonny bonita, TQG, Amargura, Mi tierra (versión de Gloria Estefan), Tusa, Intro La Murga, Si antes te hubiera conocido y Provenza.

Pese a que cantó más de 20 canciones en los 90 minutos de concierto, el retraso en el inicio del show la obligó a cortar la interpretación de su mayor éxito en los últimos años: Si antes te hubiera conocido.

Cuando la colombiana estaba interpretando esta canción, al parecer la producción del festival le aseguró que era hora de cortar su presentación, por lo que ella se detuvo. “Parala, parala”, dijo desde el micrófono a su equipo. “Yo quiero que la paren un momento, pues resulta que cuando estábamos empezando, se nos fue un poquito el tiempo y ya tengo que acabar el show”, dijo dejando incompleta la canción.

Sin embargo, optó por acortar su presentación para incluir Provenza, un tema con especial significado para ella, ya que lo interpretó por primera vez en el escenario de Coachella en 2022. “Hace cuatro años yo lancé una canción en este mismo festival, y no me puedo ir sin cantarla. Ahora sí me despido con esta, pero quiero que se caiga Indio, California” dijo Karol G.

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Se conoció el motivo por el que el show de Karol habría empezado tarde

La presentación, que inició con casi media hora de retraso, se volvió tendencia en redes sociales por las preguntas que generó la demora de la artista. Durante ese tiempo, un asistente, aparentemente de nacionalidad mexicana, compartió en redes un video en el que se observa al equipo de Karol G enfrentando dificultades para armar una escalera que formaba parte del escenario.

“Estamos esperando a que salga la Bichota, bebé, pero nada que terminan con el stage (escenario), son esas pinches escaleras que no terminan de armar”, dijo el asistente.

Al parecer, la estructura ubicada en el lado izquierdo del escenario fue la causa principal del retraso que obligó a recortar una de las canciones más exitosas de Karol G al final del show. Incluso, algunos seguidores sostienen que, debido a la larga espera, varias canciones podrían haber sido eliminadas para ajustarse al tiempo permitido. Se espera que en la segunda fecha, el 19 de abril, se confirme si el repertorio original será restablecido.

El montaje de una escalera podría haber causado la demora en la presentación de Karol G - crédito @LoaizaGFlowGate/ X

La artista, que se encuentra próxima a anunciar su gira Tropicoqueta, recibió elogios por la puesta en escena y la inclusión de elementos que celebran la cultura latina. Tras el éxito de su debut como principal figura de la noche, el público ahora espera nuevas sorpresas para el segundo fin de semana del festival, donde Karol G volverá a subirse al escenario de Coachella y podría ampliar el repertorio para sus seguidores.