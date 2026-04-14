La creadora de contenido Kika Nieto se casó por lo civil con el empresario Diego Barajas: “Qué rico una vida a tu lado”

Kika Nieto inicia una nueva etapa y formaliza su relación con Diego Barajas en una ceremonia íntima - crédito @_kikanieto/ Instagram

Kika Nieto atraviesa una nueva etapa en su vida personal tras celebrar su boda civil con el empresario Diego Barajas. La reconocida creadora de contenido y presentadora bogotana compartió el pasado 12 de abril de 2026 una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, donde anunció la unión civil que formalizó en una notaría de Bogotá.

La pareja, que ha hecho pública su relación en redes sociales y medios, optó por una ceremonia íntima, acompañados únicamente por sus familiares y amigos más cercanos.

Para la ocasión, Nieto lució un vestido blanco sencillo, fiel a su estilo, y llevó su característico cabello rosa, mientras que Barajas eligió un traje azul.

La celebración continuó en un restaurante de la Zona T de Bogotá, donde ambos compartieron momentos significativos junto a sus seres queridos. “Hola cónyuge. ¡Qué rico una vida a tu lado @diegobarajasr! I’m ready. Boda oficial: -6 días y contando”, escribió la influencer en su publicación, confirmando que la ceremonia religiosa se realizará el próximo 17 de abril en Santa Marta.

En las imágenes difundidas por la propia Nieto, se puede ver la emoción de la pareja y la cercanía con sus familiares. Las reacciones por parte de sus seguidores y colegas no se hicieron esperar. Comentarios como “En el cielo hay fiestaaaaa”, “Qué es esta belleza. Los bendecimos, amigos”, “Que viva el amor” y “Kikiiis, inmensas felicidades, que Dios siempre bendiga su matrimonio” inundaron las redes sociales, reflejando el cariño y la expectativa generados alrededor del nuevo matrimonio.

Esta celebración marca la segunda boda para Kika Nieto, quien anteriormente estuvo casada con el también creador de contenido Santi Maye, relación que finalizó tras más de una década juntos. Según ha compartido la misma Nieto en entrevistas y publicaciones, su proceso de “autodescubrimiento” ha sido fundamental para avanzar hacia este nuevo capítulo. La relación con Diego Barajas se consolidó públicamente a inicios de 2026, cuando el empresario, fundador de la firma Aurum, le propuso matrimonio en una transmisión en vivo del programa Mujeres Sin Filtro donde Nieto es presentadora.

Cabe señalar que la pareja experimentó una breve separación a finales de 2025, pero retomó su vínculo meses después, reforzando la decisión de unir sus vidas formalmente. La boda civil fue descrita por los asistentes como un evento privado y emotivo, reflejo de la cercanía y confianza que caracteriza a la pareja. Se espera que la ceremonia religiosa, programada para el 17 de abril en Santa Marta, cuente con la presencia de amigos y colegas del ámbito digital y empresarial, y represente una celebración más amplia.

La noticia del matrimonio de Kika Nieto y Diego Barajas se volvió tendencia en redes sociales, tanto por el interés que genera la vida personal de la influencer como por el debate que provocó entre sus seguidores, quienes recordaron su anterior relación con Santi Maye. No obstante, Nieto ha optado por mantener la discreción y enfocarse en su nueva historia, compartiendo con sus seguidores el mensaje de que cada etapa representa una oportunidad para crecer y reinventarse.