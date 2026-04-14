Yina Calderón reveló por qué no ha vuelto al panel de ‘La casa de los famosos 6’: “Se me sale de las manos”

La DJ respondió a sus seguidores por qué está lejos del 'reality' de Telemundo - crédito @yinacalderonoficial/IG

La colombiana Yina Calderón se ha posicionado como una de las panelistas más reconocidas de la sexta temporada de La casa de los famosos 6, producción que actualmente realiza Telemundo para Estados Unidos.

La empresaria de fajas, que inicialmente fue confirmada como habitante de la casa estudio, sufrió un traspié en su convocatoria ocasionando un giro en su participación y se convirtió en panelista junto a figuras como Manelyk González.

Aunque sus seguidores la querían dentro de la competencia para hacerles la vida imposible a varios de sus compañeros -entre esos Laura Zapata, con quien tuvo roces desde su anuncio-; sin embargo, desde afuera sigue dando de qué hablar sobre el reality.

La empresaria colombiana dejó atrás la polémica para centrarse en su nueva faceta - crédito @yinacalderonoficial/IG

Entre las múltiples publicaciones que ha hecho la colombiana en sus redes sociales, reveló que le dieron su visa para trabajar en territorio estadounidense pudiendo viajar a la sede de Telemundo en Miami para interactuar con el grupo de presentadoras de La mesa caliente.

Debido a la ausencia en estos días dentro del panel, los seguidores de la huilense comenzaron a preguntarle los motivos por los que no ha aparecido en las transmisiones dentro del reality.

Según contó, los encargados de la emisión del documento le retuvieron el pasaporte para poner el visado antes de viajar.

“Como me dieron la visa, ellos me retienen el pasaporte, porque en el pasaporte es que me ponen el visado. Entonces, no me han entregado el pasaporte, no me ha llegado el correo electrónico diciendo que puedo ir a retirarlo“, indicó la empresaria de fajas.

Yina Calderón ha llamado la atención en redes sociales y en el programa con sus atuendos - crédito @yinacalderonoficial/IG

De acuerdo con su versión, espera que en los próximos días le entreguen el pasaporte con la visa y pueda viajar nuevamente a México para trabajar.

“Extraño el panel, extraño La casa de los famosos, extraño mostrarles mis vestuarios, extraño a los de maquillaje, a los productores, a mi directora, a Ximena, a Javier, a todos, hasta Lupita. Extraño a todos, pero ya esta semanita otra vez estoy en el panel trabajando. Es algo que se, se me sale de las manos porque funciona así“, agregó la DJ.

Finalmente, dijo que les tiene varias sorpresas a sus seguidores por lo que esperan que llegue recargada con nuevos atuendos y nuevas dinámicas. “Ustedes saben que yo siempre sorprendo y mientras tanto me voy a poner linda toda esta semana para darles lo mejor de mí en México”, concluyó.

Yina Calderón responde con ironía tras ser ignorada por sus compañeras y desata debate entre sus fans - crédito @yinacalderontv/IG

Yina confirmó a su hermana para la nueva temporada en Colombia

La revelación de Yina Calderón sobre la posible participación de su hermana Juliana Calderón en la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia ha generado expectativa entre los seguidores del programa.

La exconcursante realizó el anuncio en una llamada en vivo con el jefe del reality, durante su intervención en el espacio “Qué hay pa’ dañar”, donde criticó el desempeño de los actuales participantes y aseguró que Juliana podría aportar mayor dinamismo en una próxima edición.

En la conversación, Yina expresó: “Yo sé, la tengo para la cuarta (temporada), usted sabe”, lo que despertó especulaciones sobre la inclusión de Juliana en el elenco de la siguiente temporada.

Yine le propuso al jefe de 'La casa de los famosos' que su hermana entre a la cuarta temporada: "Yo se la tengo lista" - crédito @anthoy/ TikTok

La propuesta fue bien recibida por Roberto Velásquez, jefe del reality, aunque hasta ahora Juliana Calderón no ha confirmado su interés en participar, por lo que su ingreso sigue siendo solo un rumor.

La noticia se suma a la atención que ya reciben las hermanas Calderón en el ámbito del entretenimiento digital, especialmente después del evento Stream Fighters en 2025. En esa ocasión, Yina abandonó el ring frente a Andrea Valdiri, lo que generó críticas. Ahora, Yina ha propuesto públicamente que Juliana enfrente a Valdiri en una revancha, asegurando que su hermana sí aceptaría el reto.