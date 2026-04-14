Polémica en el Ministerio de Salud por presunta convocatoria interna para hacer un plantón frente a la Corte Constitucional: repartieron volantes

Funcionarios del Ministerio de Salud habrían recibido invitaciones internas para asistir al plantón ante la Corte Constitucional - crédito Ministerio de Salud/X

Un día después de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se presentara a la Corte Constitucional para sustentar el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cartera se ve envuelta en una nueva polémica.

Y es que el Ministerio de Salud publicó en sus redes sociales un video en el que se observaba a un numeroso grupo de ciudadanos a la salida del alto tribunal apoyando al Jaramillo, aunque en la tarde del martes 14 de abril se conoció que dicho plantón se habría convocado desde el interior de la cartera.

Varias de estas personas llevaban camisetas blancas y se escuchó la arenga: “Guillermo, amigo; el pueblo está contigo”. El ministro saludó a algunos asistentes, mientras otros grababan con sus celulares la escena.

Según denuncias conocidas por el diario El Colombiano, desde el viernes previo al evento, funcionarios y contratistas de la cartera habrían recibido un volante que los invitaba a participar en un “gran plantón” para acompañar al jefe de la cartera.

El panfleto, que circuló también por la aplicación de mensajería WhatsApp, detallaba la fecha, la hora y el lugar de concentración: lunes 13 de abril, 7:00 a. m., frente al Palacio de Justicia.

La pieza incluía instrucciones precisas sobre la vestimenta y los elementos a llevar: camiseta blanca, bata de médico y pancarta. En la parte superior del presunto volante, aparecía la frase: “la salud no puede ser un negocio donde se sigan robando la plata”. Al pie, una advertencia en mayúsculas: “no solo vienen por el ministro, sino también por la plata de la salud”.

Aunque el documento atribuía la convocatoria a sindicatos, trabajadores de la salud y pacientes, no especificaba nombres concretos de organizaciones. Dos fuentes confirmaron a El Colombiano que la invitación llegó tanto a empleados del ministerio como a contratistas.

Semejanzas con piezas institucionales

Consultada por el origen del volante, una fuente de la oficina de comunicaciones del ministerio no confirmó que la pieza fuera institucional. Sin embargo, se observó que la tipografía utilizada coincide con la empleada en contenidos oficiales del Ministerio de Salud en redes sociales.

La convocatoria generó inquietudes porque, aunque en el texto se atribuía a distintos actores del sector salud, la distribución interna y el diseño sugieren una posible elaboración desde la entidad oficial, según señalaron las fuentes consultadas.

Comparecencia ante la Corte Constitucional

Mientras afuera se desarrollaba el plantón, Guillermo Alfonso Jaramillo participaba en una sesión técnica para defender el incremento de la UPC en el actual modelo de financiación del sistema de salud. La discusión se centró en la suficiencia de la unidad de pago por capitación para responder a la demanda de servicios en el país.

La presencia del ministro ante la Corte se produjo en el marco de un seguimiento por posible desacato a órdenes judiciales relacionadas con la protección del derecho a la salud. El hecho generó movilización y expresiones públicas de respaldo en las inmediaciones del Palacio de Justicia.