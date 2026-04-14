Bayern Múnich, con Luis Díaz, vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido que define una de las llaves de cuartos de final en la Champions League

Luis Díaz fue la gran figura del Bayern Múnich en el estadio Santiago Bernabeú de Madrid, España - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Bayern Múnich y Real Madrid definen el pase a semifinales de la Champions League en un duelo marcado por la mínima ventaja bávara, la urgencia madridista y la expectativa sobre el protagonismo de Luis Díaz

El partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid, que se disputará el miércoles 15 de abril en el Allianz Arena, representa uno de los cruces más reñidos en la historia reciente de la Champions League. Se jugará a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el Allianz Arena de Múnich, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic y transmisión por ESPN y Disney Plus.

Los alemanes llegan con una ventaja de 2-1 tras el encuentro en el Santiago Bernabéu, un resultado que obliga al equipo español a buscar la remontada para mantener sus aspiraciones de título europeas, mientras que el club bávaro da un paso firme para consolidar su temporada bajo la dirección de Vincent Kompany.

Vincent Kompany está dispuesto a retar la mística copera del Real Madrid en la UEFA Champions League - crédito Bayern Múnich

Aunque el duelo de ida cortó una racha de nueve partidos sin perder del Madrid en enfrentamientos directos ante el Bayern, un dato relevante destaca la igualdad de este clásico europeo: tras 29 enfrentamientos en la máxima competición continental, el Real Madrid suma 13 victorias y el Bayern 12, con apenas cuatro empates y un balance casi idéntico de goles (46 del Madrid, 44 del Bayern), puntualizó la web oficial de la UEFA Champions League.

La eliminatoria recoge el peso de la historia. La última vez que el Bayern Múnich superó al Real Madrid en una serie de eliminación directa ocurrió en la temporada 2011/12. En esa ocasión, los bávaros se impusieron por penales tras igualar el global. Desde entonces, cada vez que ambos equipos se cruzaron en la Champions League, el ganador de la serie terminó levantando la copa, incluyendo las conquistas del club madrileño en 2014, 2017, 2018 y 2024.

Según la UEFA, el Bayern Múnich formaría con Neuer en portería; Laimer, Upamecano, Tah y Stanišić en defensa; Kimmich y Pavlović en el medio; Olise, Gnabry, Luis Díaz en un tridente ofensivo junto a Kane en punta. Por el lado del Real Madrid, la probable alineación sería Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé y Vinícius Júnior.

En el horizonte del Bayern Múnich está la posibilidad de un tercer triplete de títulos —liga, copa y Champions— tras los conseguidos en las temporadas 2012/13 y 2019/20, de acuerdo con UEFA. El Real Madrid, poseedor del récord con 15 títulos europeos, busca evitar cerrar una campaña sin trofeos y prolongar una hegemonía que ha dominado este clásico en los últimos tiempos.

Vincent Kompany reta la mística del Real Madrid con Luis Díaz y Harry Kane protagonistas en el ataque bávaro

Vincent Kompany está cerca de conseguir el triplete de copas como entrenador del Bayern Múnich - crédito REUTERS/Fabian Bimmer

La presencia de Luis Díaz se ha convertido en tema de conversación en España y Alemania, tanto por su gol en el partido de ida —que consolidó su rol protagónico en el Bayern— como por el impacto que ha tenido tras su llegada.

El atacante guajiro, junto a Harry Kane, forma parte de un frente ofensivo que ha contribuido a que el equipo alemán mantenga un promedio de 3,2 goles en sus partidos como local en competiciones europeas esta temporada, según datos de la UEFA.

La escuadra dirigida por Vincent Kompany se presenta con confianza, sumando seis victorias en fila en Bundesliga y Copa y dominando la liga alemana con doce puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, el Borussia Dortmund. Además, el equipo sólo ha perdido dos de sus últimos 44 partidos en todas las competiciones.

Luis Díaz será titular en Bayern Múnich para el partido de vuelta contra Real Madrid - crédito REUTERS/Michaela Stache

Kompany, quien heredó un club en crisis tras su llegada en 2024 —con el Bayern fuera de títulos por primera vez en una década y eliminado en semifinales de Champions por el propio Madrid—, revitalizó al plantel implementando una presión alta, posesión dinámica y una estructura defensiva influenciada por Pep Guardiola: “Creo firmemente que podemos ganar. Podemos hablar de todo lo demás después, pero no voy a dar espacio para eso antes”.

El entrenador belga apuntó sobre la mística del Real Madrid: “Este tipo de historias no son reales para mí. ¿Qué pasa con el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Bayern o el Arsenal? Todos pueden contar historias increíbles. Nosotros también”, sostuvo Kompany, reafirmando la convicción de que el club bávaro puede escribir su propia historia en Champions