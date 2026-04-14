Deportes

Bayern Múnich, con Luis Díaz, vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido que define una de las llaves de cuartos de final en la Champions League

El colombiano Luis Díaz marcó uno de los dos goles con los que el cuadro alemán derrotó a los españoles en el estadio Santiago Bernabeú para irse arriba en la llave

Guardar
Luis Díaz fue la gran figura del Bayern Múnich en el estadio Santiago Bernabeú de Madrid, España - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Luis Díaz fue la gran figura del Bayern Múnich en el estadio Santiago Bernabeú de Madrid, España - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Bayern Múnich y Real Madrid definen el pase a semifinales de la Champions League en un duelo marcado por la mínima ventaja bávara, la urgencia madridista y la expectativa sobre el protagonismo de Luis Díaz

El partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid, que se disputará el miércoles 15 de abril en el Allianz Arena, representa uno de los cruces más reñidos en la historia reciente de la Champions League. Se jugará a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el Allianz Arena de Múnich, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic y transmisión por ESPN y Disney Plus.

Los alemanes llegan con una ventaja de 2-1 tras el encuentro en el Santiago Bernabéu, un resultado que obliga al equipo español a buscar la remontada para mantener sus aspiraciones de título europeas, mientras que el club bávaro da un paso firme para consolidar su temporada bajo la dirección de Vincent Kompany.

Vincent Kompany está dispuesto a retar la mística copera del Real Madrid en la UEFA Champions League - crédito Bayern Múnich
Vincent Kompany está dispuesto a retar la mística copera del Real Madrid en la UEFA Champions League - crédito Bayern Múnich

Aunque el duelo de ida cortó una racha de nueve partidos sin perder del Madrid en enfrentamientos directos ante el Bayern, un dato relevante destaca la igualdad de este clásico europeo: tras 29 enfrentamientos en la máxima competición continental, el Real Madrid suma 13 victorias y el Bayern 12, con apenas cuatro empates y un balance casi idéntico de goles (46 del Madrid, 44 del Bayern), puntualizó la web oficial de la UEFA Champions League.

La eliminatoria recoge el peso de la historia. La última vez que el Bayern Múnich superó al Real Madrid en una serie de eliminación directa ocurrió en la temporada 2011/12. En esa ocasión, los bávaros se impusieron por penales tras igualar el global. Desde entonces, cada vez que ambos equipos se cruzaron en la Champions League, el ganador de la serie terminó levantando la copa, incluyendo las conquistas del club madrileño en 2014, 2017, 2018 y 2024.

Según la UEFA, el Bayern Múnich formaría con Neuer en portería; Laimer, Upamecano, Tah y Stanišić en defensa; Kimmich y Pavlović en el medio; Olise, Gnabry, Luis Díaz en un tridente ofensivo junto a Kane en punta. Por el lado del Real Madrid, la probable alineación sería Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé y Vinícius Júnior.

En el horizonte del Bayern Múnich está la posibilidad de un tercer triplete de títulos —liga, copa y Champions— tras los conseguidos en las temporadas 2012/13 y 2019/20, de acuerdo con UEFA. El Real Madrid, poseedor del récord con 15 títulos europeos, busca evitar cerrar una campaña sin trofeos y prolongar una hegemonía que ha dominado este clásico en los últimos tiempos.

Vincent Kompany reta la mística del Real Madrid con Luis Díaz y Harry Kane protagonistas en el ataque bávaro

Vincent Kompany está cerca de conseguir el triplete de copas como entrenador del Bayern Múnich - crédito REUTERS/Fabian Bimmer
Vincent Kompany está cerca de conseguir el triplete de copas como entrenador del Bayern Múnich - crédito REUTERS/Fabian Bimmer

La presencia de Luis Díaz se ha convertido en tema de conversación en España y Alemania, tanto por su gol en el partido de ida —que consolidó su rol protagónico en el Bayern— como por el impacto que ha tenido tras su llegada.

El atacante guajiro, junto a Harry Kane, forma parte de un frente ofensivo que ha contribuido a que el equipo alemán mantenga un promedio de 3,2 goles en sus partidos como local en competiciones europeas esta temporada, según datos de la UEFA.

La escuadra dirigida por Vincent Kompany se presenta con confianza, sumando seis victorias en fila en Bundesliga y Copa y dominando la liga alemana con doce puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, el Borussia Dortmund. Además, el equipo sólo ha perdido dos de sus últimos 44 partidos en todas las competiciones.

Luis Díaz será titular en Bayern Múnich para el partido de vuelta contra Real Madrid - crédito REUTERS/Michaela Stache
Luis Díaz será titular en Bayern Múnich para el partido de vuelta contra Real Madrid - crédito REUTERS/Michaela Stache

Kompany, quien heredó un club en crisis tras su llegada en 2024 —con el Bayern fuera de títulos por primera vez en una década y eliminado en semifinales de Champions por el propio Madrid—, revitalizó al plantel implementando una presión alta, posesión dinámica y una estructura defensiva influenciada por Pep Guardiola: “Creo firmemente que podemos ganar. Podemos hablar de todo lo demás después, pero no voy a dar espacio para eso antes”.

El entrenador belga apuntó sobre la mística del Real Madrid: “Este tipo de historias no son reales para mí. ¿Qué pasa con el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Bayern o el Arsenal? Todos pueden contar historias increíbles. Nosotros también”, sostuvo Kompany, reafirmando la convicción de que el club bávaro puede escribir su propia historia en Champions

Temas Relacionados

Bayern MúnichReal MadridBayern Múnich vs. Real MadridChampions LeagueLuis DíazColombia-Deportes

Más Noticias

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

El cuadro tiburón empató 1-1 en su primera salida en el torneo continental y espera dar la sorpresa como visitante ante uno de los clubes más importantes de Paraguay

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

El estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali será la sede del partido de la Tricolor, en donde puede alcanzar la cima de la tabla de posiciones y acercarse a la clasificación a la Copa del Mundo

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

James Rodríguez entrenó de nuevo en Minnesota, pero con jugadores del segundo equipo: así se pone a punto el colombiano

El capitán de la selección Colombia ha jugado menos de 40 minutos con el club estadounidense, desde su llegada en febrero de 2026

James Rodríguez entrenó de nuevo en Minnesota, pero con jugadores del segundo equipo: así se pone a punto el colombiano

Atlético Madrid vs. FC Barcelona: hora y dónde ver en Colombia la definición de la serie de cuartos de final de la Champions League

El partido de ida, jugado en el estadio Camp Nou de la ciudad catalana, terminó en victoria 2-0 a favor de los Colchoneros con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth

Atlético Madrid vs. FC Barcelona: hora y dónde ver en Colombia la definición de la serie de cuartos de final de la Champions League

La Federación Colombiana de Fútbol lanzará una camiseta en homenaje a la selección Colombia que participó por primera vez en una Copa del Mundo

Ramón Jesurún confesó que la indumentaria, sin fecha oficial de lanzamiento, tendrá pantaloneta vinotinto y sería azul como la de aquel torneo en Chile 1962

La Federación Colombiana de Fútbol lanzará una camiseta en homenaje a la selección Colombia que participó por primera vez en una Copa del Mundo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reveló por qué no ha vuelto al panel de ‘La casa de los famosos 6’: “Es algo que se me sale de las manos”

Yina Calderón reveló por qué no ha vuelto al panel de ‘La casa de los famosos 6’: “Es algo que se me sale de las manos”

La creadora de contenido Kika Nieto se casó por lo civil con el empresario Diego Barajas: “Qué rico una vida a tu lado”

Karol G no pudo presentar su show completo en Coachella: cuál fue la razón y qué canciones le faltaron

Estos son los colombianos destacados entre los nominados a los American Music Awards 2026: Beéle, Kapo, Karol G y Shakira figuran en diversas categorías

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica: estuvo 50 años ante las cámaras y ahora está enferma y en quiebra

Deportes

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Bayern Múnich con Luis Díaz vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido que define una de las llaves de cuartos de final en la Champions League

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

James Rodríguez entrenó de nuevo en Minnesota, pero con jugadores del segundo equipo: así se pone a punto el colombiano