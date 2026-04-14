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James Rodríguez entrenó de nuevo en Minnesota, pero con jugadores del segundo equipo: así se pone a punto el colombiano

El capitán de la selección Colombia ha jugado menos de 40 minutos con el club estadounidense, desde su llegada en febrero de 2026

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El último partido en donde James Rodríguez vio minutos con Minnesota United fue el 22 de marzo - crédito Ethan Cairns/The Canadian Press via AP
El último partido en donde James Rodríguez vio minutos con Minnesota United fue el 22 de marzo - crédito Ethan Cairns/The Canadian Press via AP

El técnico Cameron Knowles ha resaltado que la incorporación de James Rodríguez al Minnesota United ha incrementado notablemente el interés mediático y deportivo sobre el equipo, mientras el futbolista colombiano intensifica su entrenamiento para reaparecer tras haber superado problemas médicos recientes.

La presencia de Rodríguez no solo ha transformado el ambiente interno del club, sino que ha generado para la plantilla una exposición inédita en la Major League Soccer, en un momento decisivo para la carrera del capitán de la selección Colombia, que se mantiene como referente para los jugadores jóvenes y cuyo estado físico sigue bajo observación.

Apenas 39 minutos ha alcanzado a jugar Rodríguez desde su llegada al club estadounidense, una cifra que dista de las expectativas generadas en torno a su traspaso. La ausencia del “10” se agudizó tras la reciente Fecha FIFA, ocasión en la que disputó más de 120 minutos con Colombia ante Croacia y Francia y, posteriormente, fue hospitalizado por un caso grave de deshidratación. El club se vio obligado a desmentir rumores sobre un cuadro de rabdomiolisis, informando que el futbolista logró reincorporarse a los entrenamientos grupales, aunque aún no había sido incluido en la lista de titulares ni suplentes para los partidos posteriores.

James Rodríguez es candidato para ser utilizado por el entrenador de Minnesota United en el próximo partido contra San Diego FC - crédito Minnesota United
James Rodríguez es candidato para ser utilizado por el entrenador de Minnesota United en el próximo partido contra San Diego FC - crédito Minnesota United

La respuesta de Knowles ante las dudas sobre la regularidad de Rodríguez ha sido enfática en destacar el profesionalismo y la influencia positiva del jugador sobre la dinámica del equipo.

El entrenador expuso: “James desde el primer día mostró su disposición para ayudar al equipo, sus hábitos de entrenamiento son excepcionales, su profesionalismo, su humildad”.

El entrenador neozelandés remarcó que el mediocampista cucuteño ha trabajado sin reparos junto a jugadores del segundo equipo con el objetivo de recuperar la forma física tras su problema de salud, un dato que, según Knowles, revela un compromiso mayor al sugerido por la percepción pública en Colombia.

Desde su arribo a Minnesota United, Rodríguez participó en dos de los siete partidos posibles, siempre desde el banco de suplentes. El club optó por una estrategia conservadora, priorizando la recuperación plena del futbolista antes de exponerlo a una alta carga competitiva, ante la proximidad de citas internacionales como el Mundial de 2026.

James Rodríguez jugará sus primeros minutos con Minnesota United, luego de 166 días sin partidos oficiales - crédito X/@MNUFC
James Rodríguez jugará sus primeros minutos con Minnesota United, luego de 166 días sin partidos oficiales - crédito X/@MNUFC

Esta administración cuidadosa de los minutos de Rodríguez ha coincidido con la entrada del equipo en la tercera ronda de la Lamar Hunt U.S. Open Cup, en la que enfrenta al Sacramento Republic FC. Este encuentro está previsto para el 14 de abril y podría marcar el primer partido como titular de James Rodríguez en el fútbol estadounidense.

La estructura del torneo estadounidense favorece la progresiva vuelta de Rodríguez a la competencia oficial, ya que la Lamar Hunt U.S. Open Cup se disputa a partido único y ofrece la posibilidad de que Minnesota United FC juegue los octavos de final en condición de local si supera la llave ante Sacramento y si San Jose Earthquakes es eliminado, según las disposiciones de U.S. Soccer. Esto facilitaría la logística y la recuperación física, permitiendo al club planificar el regreso del colombiano sin apuros.

El propio Knowles reiteró que este nivel de exposición demanda a los jóvenes responder con profesionalismo y aprovechar el contexto para crecer dentro y fuera del campo: “Cuando fichamos a James, el primer mensaje a los jugadores fue que esta es una gran oportunidad para todos, porque hay más ojos en el equipo que nunca. Trae una oportunidad real en términos de la forma en que rindes, la forma en que te comportas con el grupo.

El Minnesota United se prepara para otro partido clave en la MLS-crédito @MNUFC/X
El Minnesota United se prepara para otro partido clave en la MLS-crédito @MNUFC/X

Más allá de los minutos en cancha, la influencia de Rodríguez se percibe en los entrenamientos y en la cohesión del grupo, como remarcó Knowles: “Ha hecho todo lo que se le ha pedido y por eso ha sido genial tenerlo cerca. Creo que es un líder por la forma en que se comporta y es un ganador. Lo ves cuando juega los partidos reducidos es un ganador. Ha sido bueno tenerlo con el grupo.” La integración del colombiano con jugadores del segundo equipo refuerza la apreciación del cuerpo técnico respecto a su disposición, humildad y liderazgo silencioso, en contraste con el estereotipo de la figura mediática distante.

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