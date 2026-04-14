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Atlético Madrid vs. FC Barcelona: hora y dónde ver en Colombia la definición de la serie de cuartos de final de la Champions League

El partido de ida, jugado en el estadio Camp Nou de la ciudad catalana, terminó en victoria 2-0 a favor de los Colchoneros con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth

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Diego Simeone anticipó en la previa del partido que su equipo defenderá en condición de local la ventaja de dos goles - crédito REUTERS/Nacho Doce
Diego Simeone anticipó en la previa del partido que su equipo defenderá en condición de local la ventaja de dos goles - crédito REUTERS/Nacho Doce

En el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, el martes 14 de abril, el Atlético de Madrid recibe al Barcelona en el partido de vuelta por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro definirá al último semifinalista del torneo, después de una serie en la que el conjunto dirigido por Diego Simeone ganó 2-0 en la ida en el Camp Nou.

Barcelona, que llegaba como líder destacado de LaLiga, enfrenta la exigencia de ganar por al menos dos goles para forzar la prórroga y mantener viva su temporada europea; un escenario que intensifica la rivalidad y la presión sobre ambos equipos.

La estadística reciente arroja un dato determinante: en ninguna de las seis eliminatorias europeas previas en que el Barcelona perdió el partido de ida en casa logró revertir la serie. Además, los catalanes han sido eliminados en seis de sus últimos nueve cruces de cuartos de final de la Champions League. El balance ante el Atlético tampoco favorece al club blaugrana: las dos veces anteriores en que ambos se midieron en cuartos, el Colchonero avanzó hasta la semifinal.

Julián Álvarez marcó el primer gol de la llave entre Atlético de Madrid vs. FC Barcelona - crédito EFE/Siu Wu.
Julián Álvarez marcó el primer gol de la llave entre Atlético de Madrid vs. FC Barcelona - crédito EFE/Siu Wu.

El enfrentamiento marca el quinto choque directo entre ambos equipos en lo que va del año, con un historial igualado de dos victorias por lado que anticipa un duelo intenso y reñido. La diferencia hoy radica en el resultado del encuentro de ida: el Atlético se impuso con goles de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, en un partido marcado por la expulsión del defensor Pau Cubarsí, lo que dejó al Barcelona sin margen de error para la vuelta.

El encuentro comenzará 2:00 p. m. (hora de Colombia) y podrá verse por Disney+ (Plan Premium) y ESPN en Sudamérica.

Ambos equipos afrontan la vuelta con varios jugadores al borde de la suspensión por acumulación de amarillas. En el Atlético, Llorente, Giuliano Simeone, Almada, Baena, Barrios, Lenglet, Le Normand y Ruggeri deberán evitar una amonestación más para poder disputar la posible ida de semifinales. En el Barcelona, están en la misma situación Casadó, João Cancelo, Fermín López, Gerard Martín y Lamine Yamal.

Atlético de Madrid busca una semifinal inédita desde 2017 tras un duro golpe al Barcelona en el Camp Nou

Lamine Yamal es llamado a ser la figura del FC Barcelona que geste la remontada - crédito REUTERS/Nacho Doce
Lamine Yamal es llamado a ser la figura del FC Barcelona que geste la remontada - crédito REUTERS/Nacho Doce

El equipo de Simeone volvió a demostrar su solidez en la ida, beneficiándose de la mencionada expulsión de Cubarsí y de errores defensivos del Barça. No obstante, distintos análisis coincidieron en que la diferencia de dos goles no reflejó la paridad del trámite. El Atlético apostó a aislar al joven Lamine Yamal y cortar las conexiones blaugranas en ataque, dejando como casi única vía de peligro las individualidades.

El Atlético por asegurar su primera semifinal continental desde 2017 tras tres eliminaciones consecutivas en cuartos, y el Barcelona para no sumar otro fracaso europeo ni agrandar una racha negativa en remontadas.

El ganador de esta llave se enfrentará al ganador de la llave entre Arsenal vs. Sporting CP - crédito EFE / Enric Fontcuberta.
El ganador de esta llave se enfrentará al ganador de la llave entre Arsenal vs. Sporting CP - crédito EFE / Enric Fontcuberta.

El club madrileño, además, presenta una estadística favorable en Champions League, ya que esta es la tercera vez que enfrenta al Barcelona en una fase eliminatoria y nunca ha sido superado por los catalanes en este escenario. Sin embargo, el presente liguero es menos alentador para los de Simeone: vienen de perder 2-1 contra el Sevilla y mantienen el cuarto puesto en la tabla con 57 puntos tras 31 jornadas.

El Atlético llega con variantes: debido a la lesión de David Hancko en la ida, se prevé el ingreso de Clément Lenglet en defensa. Además, jugadores clave como Julián Álvarez y Antoine Griezmann parten como titulares en ataque, mientras que Lookman y Giuliano Simeone complementan un esquema en el que Koke y Marcos Llorente deben estar atentos a las amonestaciones, dado que una tarjeta los dejaría fuera de una hipotética ida de semifinales.

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