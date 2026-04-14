Estos son los colombianos destacados entre los nominados a los American Music Awards 2026: Beéle, Kapo, Karol G y Shakira figuran en diversas categorías

Colombianos nominados en los American Music Awards 2026 -crédito REUTERS/Mario Anzuoni

La edición número 52 de los American Music Awards (AMAs) se celebrará el lunes 25 de mayo de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, consolidándose como uno de los eventos más relevantes de la industria musical en Estados Unidos.

La ceremonia, que será conducida por Queen Latifah, se transmitirá en vivo por CBS y será accesible en streaming a través de Paramount+, lo que permitirá a millones de espectadores seguir en tiempo real cada detalle de la premiación.

Los American Music Awards, creados en 1974 por Dick Clark, se distinguen por su sistema de votación, en el que los ganadores son elegidos directamente por los fanáticos mediante plataformas digitales y redes sociales. Esta característica ha convertido los AMAs en una referencia de la popularidad y el impacto de los artistas en la cultura musical global.

La gala reconoce a los intérpretes, álbumes, canciones y producciones más influyentes del año, considerando criterios como ventas, reproducciones en streaming, rotación radial y éxito en giras. Para la edición 2026 se anunciaron categorías como Artista del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Colaboración del Año, Mejor Artista Pop, Mejor Artista Latino y Mejor Video Musical, entre otras, reflejando la diversidad de géneros y la evolución constante de la industria.

Karol G es la colombiana más nominada en los American Music Awards 2026 - crédito @karolg/Instagram

Entre los nominados se destaca el talento colombiano que aparece en varias categorías, siendo Karol G la más nominada dentro de los nacionales. La Bichota aparece en las categorías de Mejor artista latina femenina, mejor canción latina con Latina Foreva y mejor álbum latino con Tropicoqueta.

Shakira se suma a las nominaciones con dos categorías: mejor gira del año con Las mujeres ya no lloran y mejor artista latina femenina.

La sorpresa dentro de la cuota colombiana llegó con la nominación del cantante caleño Kapo y el barranquillero Beéle que aparecen en la categoría de mejor descubrimiento de artista latino, que hace referencia a los nuevos talentos que se están moviendo en la industria.

Kapo y Beéle aparecen por primera vez en la lista de nominados de los AMAs - crédito @yosoytukapo/ Instagram

Cómo votar por sus artistas favoritos

Para votar en los American Music Awards 2026, los organizadores han habilitado dos métodos principales. El primero es a través de Instagram, donde los usuarios deben comentar en las publicaciones fijadas con la etiqueta “VOTE HERE” utilizando un hashtag válido y promovido.

Cada hashtag corresponde a una categoría y a un nominado específico, por lo que si un artista compite en más de una categoría, tendrá un hashtag diferente para cada nominación. Es fundamental incluir solo un hashtag por comentario y asegurarse de que el perfil de Instagram sea público para que el voto sea válido; de lo contrario, no será contado.

El segundo método es la votación web, disponible en voteamas.com, donde los fans pueden elegir a sus favoritos de manera directa. Cada usuario puede emitir hasta 30 votos por categoría, por día y por método, cifra que se duplica durante los días de Turbo Voting, permitiendo hasta 60 votos diarios por categoría. La votación está abierta a nivel mundial y cierra para la mayoría de las categorías el viernes 8 de mayo a las 1:59 p. m. (hora de Colombia), excepto para Social Song of the Year y Tour of the Year, cuyos votos se recibirán hasta el lunes 25 de mayo a las 7:30 p. m. (hora de Colombia). Durante los períodos de Turbo Voting, todos los votos emitidos cuentan el doble durante el día correspondiente, brindando a los seguidores una oportunidad adicional para apoyar a sus artistas preferidos.

Las categorías donde aparecen los colombianos y con quienes compiten

Mejor artista latina femenina

Rosalía

Gloria Estefan

Shakira

Natti Natasha

Karol G

Shakira y Karol G, las únicas latinas en el ranking de las giras femeninas más exitosas del siglo XXI - crédito montaje Colprensa - @karolg / Instagram

Mejor canción latina

Bad Bunny – Nuevayol

Benny Blanco, Selena Gomez, The Marías – Ojos tristes

Fuerza Regida – Marlboro rojo

Fuerza Regida, Grupo Frontera – Me jalo

Karol G – Latina foreva

Mejor álbum latino

Fuerza Regida – 111xpantia

Karol G – Tropicoqueta

Netón Vega – Mi vida mi muerte

Peso Pluma, Tito Double P – Dinastía

Rosalía – Lux

Gira del año

Beyoncé – Cowboy Carter Tour

Kendrick Lamar, SZA – Grand National Tour

Lady Gaga – The Mayhem Ball

Oasis – Oasis Live ‘25 Tour

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Shakira es nominada en los AMAs por el exito de su gira - crédito @shakira @chriscornejo_/ Instagram

Artista latino revelación

Beéle

Kapo

Netón Vega