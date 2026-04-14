Famosa actriz colombiana pide ayuda económica: estuvo 50 años ante las cámaras y ahora está enferma y en quiebra

Flor Vargas, con más de 50 años en la televisión, pide apoyo ante problemas de salud y soledad - crédito captura de pantalla telenovela 'N.N.' - Señal Colombia

La actriz colombiana Flor Vargas, reconocida por su extensa trayectoria en televisión, teatro y cine nacional, enfrenta a sus más de 90 años una compleja situación económica y de salud.

Recordada por producciones como Los Victorinos, La saga, negocio de familia y En los tacones de Eva, permanece en su apartamento en Bogotá y ha solicitado apoyo para costear sus necesidades médicas y de subsistencia.

Su caso se conoció tras una entrevista en el programa Bravíssimo. En ese espacio, la intérprete relató que su movilidad se ha visto afectada durante los últimos meses a causa de varias caídas.

“No puedo caminar bien. Me he caído tres veces ya”, reconoció, añadiendo que ahora requiere caminador y asistencia para actividades cotidianas como el baño y la alimentación. Aunque una persona la acompaña durante algunas horas del día, el resto del tiempo permanece sola.

Durante una entrevista en el programa Bravíssimo, Flor Vargas relató que las caídas recientes han limitado su movilidad y ahora depende de un caminador y de asistencia para tareas básicas - crédito captura de pantalla @bravissimocity/ Instagram

En materia de salud, la actriz también enfrenta una dificultad auditiva que ha intentado compensar con audífono, aunque la comunicación diaria resulta limitada. Vargas requiere terapias físicas constantes para mantener la movilidad, pero la atención que recibe por parte de la EPS resulta insuficiente.

“De la EPS me hacen, pero solo una semanal y a veces pasa un mes sin que me hagan la terapia”, detalló.

El entorno personal de la actriz está marcado por la soledad tras la pérdida de sus dos hijos, uno de ellos el también actor Manuel Cabral. “Manuel ya cumplió 16 años de fallecido y Cecilia, la semana, entrante cumple 7 años de haber partido”, compartió, señalando que esta situación ha reducido considerablemente su red de apoyo.

En el plano económico, Flor Vargas subsiste con una pensión equivalente a un salario mínimo, lo que le obliga a administrar con rigor los gastos de servicios, alimentación y el salario de su colaboradora.

“Hay que pagar servicios, administración, el mercado también...”, explicó. Esta situación le impide acceder a alternativas de cuidado permanente como un hogar geriátrico, cuyos costos superan su presupuesto. Sobre esa posibilidad fue tajante: “Los hogares de dos millones son deprimentes, la verdad. Por eso, para morirme bien aburrida, bien triste y bien mal, prefiero hacerlo aquí en mi apartamento, tranquila”.

A las dificultades de movilidad y audición se suman otros desafíos médicos, como el tratamiento de un glaucoma que requiere medicamentos constantes y un procedimiento odontológico pendiente. La actriz enfatizó que necesita apoyo para terapias, medicamentos y atención médica complementaria. Consultada sobre el tipo de ayuda que requiere, respondió: “Pues no sé... lo que la gente quiera dar”.

A las limitaciones físicas se suman otras necesidades médicas, como el tratamiento de un glaucoma y la atención odontológica pendiente - crédito captura de pantalla @bravissimocity / Instagram

El llamado a la solidaridad fue replicado en televisión y redes sociales, donde se compartieron canales de contacto y opciones para realizar donaciones, como transferencias a través de Nequi y consignaciones en Bancolombia, con el objetivo de respaldar los gastos médicos y de cuidado de la actriz.

A lo largo de más de cinco décadas, Flor Vargas se consolidó como un referente del entretenimiento en Colombia, participando en proyectos que marcaron distintas generaciones de televidentes. Su caso ha generado respuestas solidarias y reabierto el debate sobre las condiciones de vida de los artistas veteranos en el país.

Vicky Hernández cuestionó el abandono de la industria a los actores veteranos

El testimonio de Flor Vargas sobre las condiciones que enfrenta en la vejez se conecta con un reclamo que también ha planteado la actriz Vicky Hernández, quien ha cuestionado abiertamente el abandono y la precariedad que sufren los actores en Colombia al llegar a una edad avanzada. Hernández, figura emblemática de la televisión y el cine nacional, subrayó la falta de protección y reconocimiento hacia los artistas que han dedicado su vida a la industria, especialmente cuando terminan alejados de los reflectores y sin garantías laborales.

Durante la promoción de una de sus últimas películas en el programa Bravíssimo, Hernández criticó la llegada de producciones internacionales al país y denunció la falta de reciprocidad en la contratación de talento local. “Aquí encuentran mano de obra barata, escenarios fantásticos y gente creativa que se le mide a resolver cualquier tipo de problema”, manifestó la actriz, quien advirtió que las plataformas y productoras extranjeras suelen pagar mucho menos de lo que correspondería a un actor en sus países de origen, “haciendo sus trabajos con la gente nuestra”.

Vicky Hernández denunció la precariedad laboral que enfrentan los actores en Colombia, especialmente en la vejez - crédito Colprensa

La actriz también hizo un llamado a las instituciones y al Estado para que adopten medidas concretas y protejan los derechos de los actores. Hernández planteó: “Cuando uno va como extranjero a otro país a trabajar tiene que cumplir una serie de requisitos, papeles y de cosas, ¿por qué no hacemos lo mismo? La reciprocidad debe servir para algo, la globalización tiene que ver con que lo que pensamos, decimos y hacemos no solo lo podamos disfrutar nosotros, sino el mundo entero”.

Hernández aprovechó la entrevista para señalar la superficialidad con la que los medios abordan los temas culturales y artísticos: “Tenemos que dejar de ser tan superficiales con estas cosas que ustedes también patrocinan y las redes y la bobada, la bobería permanente, pero las cosas que valen la pena, a esas cosas no les dedican tiempo, no les dedican espacio”.