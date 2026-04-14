Colombia

Claudia López siguió en su pelea con Carlos Amaya por crisis en la Alianza Verde: “Esa corrupción y clientelismo compran al que tiene precio”

La candidata presidencial declaró en diálogo con Infobae Colombia que el sector del gobernador de Boyacá se unió con políticos afines a Gustavo Petro para, según ella, cooptar la colectividad independiente

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La exalcaldesa de Bogotá consideró como 'autoritarismo' el posible respaldo de la colectividad a Iván Cepeda - crédito Colprensa
La exalcaldesa de Bogotá consideró como 'autoritarismo' el posible respaldo de la colectividad a Iván Cepeda - crédito Colprensa

Persiste el enfrentamiento entre la candidata a la Presidencia Claudia López y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, sobre la reciente decisión adoptada por el Partido Alianza Verde frente a las elecciones presidenciales.

La aspirante presidencial, en diálogo con Infobae Colombia, reiteró sus acusaciones contra el mandatario boyacense, al responsabilizarlo por el rumbo que tomó dicha colectividad, ante el posible respaldo de la candidatura de Iván Cepeda (Pacto Histórico).

Incluso, se refirió a las declaraciones del dirigente a los medios de comunicación, quien manifestó que, durante la estadía de López en el movimiento político, defendió sus decisiones, aunque no las compartía.

Yo siempre la apoyé y ella no entiende mucho de democracia, creo, porque cuando se hacía lo que ella decía, entonces sí era perfecto (...) Cuando ella decidió votar por Petro, aun cuando alguien como yo estuvo en contra de esa decisión, cuando decidieron que el partido iba a ser de gobierno y yo propuse la independencia, entonces yo era el malo y ella sí era buena”, expresó Amaya a la prensa nacional.

Al respecto, Claudia López ratificó sus críticas contra Amaya y señaló que su movimiento y aliados del Gobierno de Gustavo Petro se juntaron para, según ella, acabar con el partido político en mención.

“La corrupción de la Gobernación de Boyacá y del Gobierno nacional cooptaron al Partido Verde para volverlo un apéndice del petrismo, y esa es una historia cerrada. Yo no hago parte de ese partido precisamente porque esto era crónica de una muerte anunciada”, expresó la exalcaldesa de Bogotá a este medio de comunicación.

También, enfatizó que “esto no es de buenos y malos, es de decisiones políticas”, y sostuvo que su cercanía con la administración Petro fue para llegar a ocupar puestos en el Ejecutivo.

“La decisión del amayismo, que es el poder mayoritario hoy en día del Verde, junto con el petrismo, fue entregarle a cambio de puestos y contratos en el Gobierno nacional el Partido Verde como un apéndice al Pacto Histórico. Esa corrupción y ese clientelismo pues compran al que tiene precio. A mí no, y a los que veníamos del sector mocusiano tampoco”, dijo.

A su vez, recordó que, desde el 2024, renunció a la colectividad, junto con el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, manifestando que sus visiones políticas no se sentían representadas.

“Por eso yo me retiré hace dos años con (Antanas) Mockus y quienes hacen parte de esa tendencia, que fueron aplastados totalmente y además sometidos a que tienen que apoyar una cosa tan inconsistente como la que tú pones en evidencia, pues tomarán decisiones que les corresponden a ellos. Yo ya tomé la mía desde hace dos años”, concluyó.

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