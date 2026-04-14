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Por qué reparar un carro en Colombia cuesta más en 2026: estudio reveló lo que estaría disparando los precios

Un informe del sector posventa advierte que el aumento en la complejidad de los carros en la última década está elevando tanto los tiempos de reparación como el precio de los repuestos

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El aumento de componentes electrónicos en los vehículos ha incrementado los tiempos de reparación en talleres.- crédito VisualesIA

Durante la última década, el mantenimiento de los vehículos ha experimentado cambios que no siempre son evidentes para los conductores, pero que sí se reflejan en los costos.

Un análisis del sector posventa identifica que la transformación tecnológica de los carros ha modificado tanto la cantidad de piezas como la forma en que se realizan las reparaciones y los tiempos asociados a cada intervención.

El informe La Posventa (In)sostenible, elaborado por Solera Auto, expone una variación significativa en la estructura de los vehículos. Mientras en 2012 un carro promedio estaba compuesto por 8.360 piezas, para 2022 esa cifra alcanzó las 12.757. El documento señala que se trata de un incremento superior al 50% en diez años, una variación que redefine los procesos dentro de los talleres.

Este crecimiento no se limita a una ampliación en el número de componentes. También implica que cada intervención requiere más etapas. El informe describe que operaciones que antes eran breves ahora demandan procedimientos adicionales.

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Según el informe, un carro promedio pasó de 8.360 piezas en 2012 a 12.757 en 2022.- crédito VisualesIA

Un caso puntual es el reemplazo del paragolpes delantero: anteriormente podía realizarse en menos de una hora, pero actualmente puede superar las tres horas en condiciones similares.

La diferencia está en lo que se encuentra detrás de esa pieza. El informe explica que estos elementos incorporan sensores, cámaras y radares vinculados a sistemas de asistencia a la conducción (Adas). Por esta razón, el procedimiento ya no se reduce a retirar e instalar una pieza, sino que incluye etapas de calibración, diagnóstico y comprobación para garantizar que todos los sistemas queden operativos.

La incorporación de este tipo de tecnologías se ha extendido en el parque automotor. Los vehículos actuales integran múltiples funciones relacionadas con seguridad, confort y conectividad. Esto se traduce en una mayor presencia de unidades electrónicas, módulos de control, cableado y sistemas interdependientes que funcionan de manera coordinada.

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El reemplazo de un paragolpes puede tardar más de tres horas por la calibración de sensores y sistemas Adas- crédito VisualesIA

Cuando se presenta una falla o se requiere un reemplazo, el trabajo técnico se vuelve más exigente. El informe indica que esta situación ha incrementado las horas necesarias en los talleres de forma considerable. En consecuencia, el tiempo total de reparación se amplía y el costo de la mano de obra aumenta en proporción directa a la complejidad de cada intervención.

A este factor se suma el comportamiento de los precios de los repuestos. El documento señala que diversas piezas han registrado incrementos de hasta un 25% en los últimos años, dependiendo del tipo de componente y su nivel de integración tecnológica. Este fenómeno no es aislado y se ha mantenido de forma sostenida.

Entre los componentes que reflejan este comportamiento se encuentran los sistemas de iluminación. Según los datos del informe, en 2025 los pilotos traseros presentaron un aumento del 13% frente a 2024, mientras que los faros delanteros registraron una subida del 7% en el mismo periodo. Estos incrementos están asociados al tipo de tecnología incorporada en estos elementos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunos repuestos han subido hasta 25%, con incrementos en faros delanteros (7%) y pilotos traseros (13%)- crédito VisualesIA

Actualmente, es habitual encontrar iluminación LED, sistemas matriciales y, en algunos casos, faros láser en ciertos segmentos del mercado. Estos desarrollos implican procesos de fabricación más complejos y mayores exigencias técnicas al momento de su instalación o reemplazo, lo que incide directamente en su precio final.

El informe plantea que la evolución tecnológica continuará en los próximos años. Los vehículos seguirán integrando nuevos sistemas electrónicos, funciones automatizadas y soluciones orientadas a la asistencia en la conducción. Esta tendencia, según el documento, no muestra señales de desaceleración en el corto plazo.

Desde el punto de vista técnico, el aumento en la cantidad de componentes y sistemas está relacionado con mejoras en seguridad y funcionamiento. Sin embargo, el análisis advierte que estos avances también tienen un efecto directo en el costo total de propiedad de los vehículos.

En ese contexto, el mantenimiento y la reparación se convierten en factores cada vez más relevantes para los usuarios. El incremento en el número de piezas, la necesidad de procesos adicionales en los talleres, el aumento en las horas de trabajo y el alza en los precios de los repuestos configuran un escenario en el que los costos asociados al uso de un carro tienden a aumentar de forma progresiva.

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