Colombia

Paro campesino en Santander hoy: Fenalco reporta pérdidas diarias de hasta $120.000 millones

El gremio del comercio advierte sobre afectaciones en abastecimiento, transporte y turismo, mientras continúan los bloqueos y no hay acuerdo con las bases campesinas

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Comerciantes reportan pérdidas diarias de hasta $120.000 millones, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)- crédito Siete TV/Facebook,Fenalco
Comerciantes reportan pérdidas diarias de hasta $120.000 millones, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)- crédito Siete TV/Facebook,Fenalco

El paro campesino que se extiende por cinco días en Colombia mantiene bloqueos en varias regiones del país y tiene su mayor impacto en Santander, donde la actividad económica presenta interrupciones significativas.

De acuerdo con un comunicado de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), las pérdidas económicas en ese departamento oscilan entre los $80.000 y $120.000 millones diarios, en medio de cierres viales, restricciones de movilidad y dificultades en el transporte de mercancías.

El origen de las protestas está relacionado con la actualización del avalúo catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), que derivó en incrementos en el impuesto predial que, según los manifestantes, alcanzan hasta el 300%.

Este aumento ha sido considerado por campesinos, gremios agrícolas y veedurías ciudadanas como financieramente insostenible, lo que motivó bloqueos en múltiples corredores viales estratégicos.

Los manifestantes se concentran en puntos estratégicos de la vía, impidiendo el paso de vehículos como forma de presión frente al aumento del impuesto predial - crédito Siete TV/Facebook
Bloqueos en vías principales de Santander mantienen restringido el paso de carga y pasajeros en medio del paro campesino- crédito Siete TV/Facebook

En Santander, la situación ha derivado en una parálisis casi total del transporte terrestre. Los bloqueos se concentran en corredores que conectan con Bogotá, la Costa Caribe, Antioquia y Norte de Santander, lo que ha reducido la operación de la Terminal de Transportes de Bucaramanga a cerca del 10%.

A esto se suman las dificultades de acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro, donde se han cancelado más de 60 vuelos y aproximadamente 7.500 pasajeros permanecen afectados por la imposibilidad de llegar a la terminal aérea.

Fenalco señaló en su comunicado que “las afectaciones al comercio formal son severas y comprometen la estabilidad de miles de establecimientos”, al tiempo que advirtió que “la continuidad de los bloqueos podría generar un deterioro mayor en la actividad económica regional”.

El gremio también indicó que “la interrupción en la cadena logística está generando retrasos en la distribución de productos esenciales y materias primas”.

Según el documento, los impactos no solo se reflejan en la caída de ventas, sino también en el encarecimiento de los costos operativos para los comerciantes, quienes enfrentan dificultades para abastecer sus inventarios. “El comercio está operando con inventarios limitados y sin certeza sobre la reposición de productos”, señala el comunicado, en el que también se advierte sobre posibles efectos en los precios al consumidor si la situación se prolonga.

Los denunciantes alegan sobrecostos millonarios en sus impuestos - crédito Gobernación Santander
Miles de viajeros permanecen afectados por la cancelación de vuelos en el aeropuerto Palonegro debido a cierres en sus accesos.- crédito Gobernación Santander

Uno de los sectores más impactados es el avícola. Según cifras mencionadas en el contexto del paro y recogidas por el gremio, cerca de 10 millones de huevos y 1.500 toneladas de carne de pollo permanecen represadas sin poder llegar a los puntos de consumo. Esta situación también ha generado dificultades en el suministro de alimento para aves, lo que pone en riesgo la producción y el bienestar de los animales.

Fenalco advirtió que “la imposibilidad de movilizar insumos básicos está afectando la sostenibilidad de las granjas avícolas”, y agregó que existe un riesgo de pérdidas adicionales si no se habilitan corredores logísticos en el corto plazo. El gremio también hizo referencia a la posibilidad de que se presenten afectaciones en el abastecimiento de alimentos a nivel regional e incluso nacional si persisten las restricciones.

El impacto también se extiende al sector turismo, que registra cancelaciones de reservas, disminución en la ocupación hotelera y reducción en el flujo de visitantes. Comerciantes de distintas actividades han reportado caídas en la demanda debido a las limitaciones para desplazarse dentro del departamento.

Mercado de venta de huevos
Productos como huevos y carne de pollo no han podido ser distribuidos, generando afectaciones en el abastecimiento regional- crédito Reuters

El Gobierno Nacional ha planteado que los alcaldes tienen la posibilidad de ajustar las tarifas del impuesto predial a nivel municipal, pero los manifestantes sostienen que el problema se origina en la política catastral nacional. Esta diferencia ha dificultado la construcción de consensos y mantiene estancadas las conversaciones.

Para este martes está prevista una nueva mesa técnica en Bucaramanga, con el objetivo de destrabar el conflicto y evaluar la apertura de corredores humanitarios. No obstante, hasta el momento los bloqueos continúan y la movilidad en el departamento sigue restringida, sin una solución concreta a corto plazo.

Fenalco concluyó en su comunicado que “es urgente encontrar soluciones que permitan restablecer la normalidad en las vías y garantizar el abastecimiento”, al advertir que la prolongación del paro incrementa las pérdidas económicas y las afectaciones a distintos sectores productivos. Mientras tanto, la situación en Santander se mantiene sin cambios significativos y con impactos acumulados en la economía regional.

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